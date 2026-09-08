A Bajnokok Ligája 2026/2027-es idényének alapszakasza rekordszámú magyar futballistával rajtol. Az AEK Athén együttesét Vitális Milán és Varga Barnabás képviseli, utóbbi egészen kiváló formában várhatja csapata első meccsét, az osztrák LASK elleni hazai találkozót.

Varga Barnabás jó formában várja a BL-rajtot

Fotó: gazzetta.gr/football/champions-league/

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 1. forduló: AEK-LASK

kedd, 18:45, Allwyn Arena (Athén)

Varga Barnabás nyilatkozott az AEK-LASK meccs előtt

A 31 éves támadó bombaformában kezdte a szezont, két gólt szerzett a Levszki elleni BL-playoffban, a görög bajnokságban pedig négy találattal vezeti a góllövőlistát. Vargának tulajdonképpen egyetlen nagyobb hibája akadt ebben az idényben: az OFI Kréta elleni Görög Szuperkupa-döntőben büntetőt hibázott a tizenegyespárbajban, csapata pedig elbukta a trófeát. A keddi BL-meccs előtti sajtótájékoztatón a válogatott csatár erről is szót ejtett.

„Úgy érzem, jó formában vagyok, és ugyanez az egész csapatra is igaz. A támadóink jól teljesítenek, folyamatosan szerezzük a gólokat.

A kihagyott tizenegyes extra motivációt adott nekem, úgyhogy készen állunk a holnapi mérkőzésre”

– idézte a görög gazzetta.gr Varga szavait.

Varga Barnabás az AEK Athén egyik legjobbja

Fotó: AEK Athén / Facebook

„Türelmetlenül várjuk, hogy elkezdődjön ez a szakasz. Örülünk, hogy idáig eljutottunk. Minden mérkőzés nehéz, de szeretnénk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, és kedden mindenképpen győzni akarunk” – tette hozzá Varga, aki arról is beszélt, hogy az Ausztriában szerzett tapasztalatai miatt jobban ismeri-e a LASK csapatát.

Igen, hiszen évekig futballoztam Ausztriában, így természetesen ismerem az ottani közeget és a futballt.

Kedden is szeretném a legjobbamat nyújtani, hogy sikeresek lehessünk” – zárta gondolatait a gólerős csatár.

Az AEK-LASK BL-mérkőzés kedden 18:45-től kezdődik, a találkozót a portugál Luís Godinho vezeti majd.