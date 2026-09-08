A Bajnokok Ligája 2026/2027-es idényének alapszakasza rekordszámú magyar futballistával rajtol. Az AEK Athén együttesét Vitális Milán és Varga Barnabás képviseli, utóbbi egészen kiváló formában várhatja csapata első meccsét, az osztrák LASK elleni hazai találkozót.
- Bajnokok Ligája-alapszakasz, 1. forduló: AEK-LASK
- kedd, 18:45, Allwyn Arena (Athén)
Varga Barnabás nyilatkozott az AEK-LASK meccs előtt
A 31 éves támadó bombaformában kezdte a szezont, két gólt szerzett a Levszki elleni BL-playoffban, a görög bajnokságban pedig négy találattal vezeti a góllövőlistát. Vargának tulajdonképpen egyetlen nagyobb hibája akadt ebben az idényben: az OFI Kréta elleni Görög Szuperkupa-döntőben büntetőt hibázott a tizenegyespárbajban, csapata pedig elbukta a trófeát. A keddi BL-meccs előtti sajtótájékoztatón a válogatott csatár erről is szót ejtett.
„Úgy érzem, jó formában vagyok, és ugyanez az egész csapatra is igaz. A támadóink jól teljesítenek, folyamatosan szerezzük a gólokat.
A kihagyott tizenegyes extra motivációt adott nekem, úgyhogy készen állunk a holnapi mérkőzésre”
– idézte a görög gazzetta.gr Varga szavait.
„Türelmetlenül várjuk, hogy elkezdődjön ez a szakasz. Örülünk, hogy idáig eljutottunk. Minden mérkőzés nehéz, de szeretnénk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, és kedden mindenképpen győzni akarunk” – tette hozzá Varga, aki arról is beszélt, hogy az Ausztriában szerzett tapasztalatai miatt jobban ismeri-e a LASK csapatát.
Igen, hiszen évekig futballoztam Ausztriában, így természetesen ismerem az ottani közeget és a futballt.
Kedden is szeretném a legjobbamat nyújtani, hogy sikeresek lehessünk” – zárta gondolatait a gólerős csatár.
Az AEK-LASK BL-mérkőzés kedden 18:45-től kezdődik, a találkozót a portugál Luís Godinho vezeti majd.
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