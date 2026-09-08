A görög bajnok AEK Athén a Bajnokok Ligája playoffkörében csatlakozott be a selejtezősorozatba. Az AEK Athén ott a bolgár Levszki Szófia csapatát búcsúztatta 4–0-s összesítéssel, ráadásul a visszavágón a magyar válogatott Varga Barnabás két gólt is lőtt, ezzel kulcsszerepet vállalt a győzelemben.

Varga Barnabás volt az AEK Athén-Levszki Szófia meccs hőse

Fotó: Menelaos Myrillas / SOOC via AFP

A Győrből igazolt Vitális Milán a BL-playoffban még nem léphetett pályára, most azonban már bekerülhetett az AEK Athén keretébe, és rögtön a kezdőcsapatban kapott helyet az osztrák LASK Linz elleni mérkőzésen.

Varga Barnabásnak hatalmas ziccerei voltak az első félidőben

Az osztrák csapat is komoly skalpot ejtve jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. A LASK a playoffkör első mérkőzésén 3–0-ra kikapott a skót Celtic otthonában, a visszavágón azonban csodával határos módon 4–1-re nyerni tudott rendes játékidőben, majd a hosszabbításban újabb gólt szerzett, és kiejtette a skót sztárcsapatot.

A görög csapat rendkívül intenzíven kezdte a mérkőzést, és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de a szerb Luka Jović ziccerét Lukas Jungwirth óriási bravúrral védeni tudta. A folytatásban többet volt a labda az AEK Athénnál, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a görög csapat. A 21. percben aztán egy káprázatos góllal szerzett vezetést Marko Nikolics együttese. Egy 17 méteres szabadrúgáshoz a román Răzvan Marin állt oda, aki gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (1–0).

A román válogatott Razvan Marin góljával szerzett vezetést az AEK Athén

Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP

Ezt követően is a görög csapat akarata érvényesült, a 36. percben pedig Varga Barnabás is megszerezhette volna első gólját a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott támadó labdát szerzett a félpályánál, így teljesen egyedül törhetett kapura. Varga azonban a büntetőterületen belül lövés helyett megpróbált megcsinálni egy cselt a visszasprintelő Melayro Bogarde mellett, de a suriname-i védő szerelni tudta a magyar csatárt.

Tíz perccel később Varga Barnabásnak újabb lehetősége adódott a gólszerzésre.

Marin jobb oldali szabadrúgására remek ütemben robbant be a magyar támadó, aki hét méterről zavartalanul fejelhetett, de a földre fejelt labdája túl magasra pattant, így végül elszállt a kapu fölött.