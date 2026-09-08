A görög bajnok AEK Athén a Bajnokok Ligája playoffkörében csatlakozott be a selejtezősorozatba. Az AEK Athén ott a bolgár Levszki Szófia csapatát búcsúztatta 4–0-s összesítéssel, ráadásul a visszavágón a magyar válogatott Varga Barnabás két gólt is lőtt, ezzel kulcsszerepet vállalt a győzelemben.
A Győrből igazolt Vitális Milán a BL-playoffban még nem léphetett pályára, most azonban már bekerülhetett az AEK Athén keretébe, és rögtön a kezdőcsapatban kapott helyet az osztrák LASK Linz elleni mérkőzésen.
Varga Barnabásnak hatalmas ziccerei voltak az első félidőben
Az osztrák csapat is komoly skalpot ejtve jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. A LASK a playoffkör első mérkőzésén 3–0-ra kikapott a skót Celtic otthonában, a visszavágón azonban csodával határos módon 4–1-re nyerni tudott rendes játékidőben, majd a hosszabbításban újabb gólt szerzett, és kiejtette a skót sztárcsapatot.
A görög csapat rendkívül intenzíven kezdte a mérkőzést, és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de a szerb Luka Jović ziccerét Lukas Jungwirth óriási bravúrral védeni tudta. A folytatásban többet volt a labda az AEK Athénnál, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a görög csapat. A 21. percben aztán egy káprázatos góllal szerzett vezetést Marko Nikolics együttese. Egy 17 méteres szabadrúgáshoz a román Răzvan Marin állt oda, aki gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (1–0).
Ezt követően is a görög csapat akarata érvényesült, a 36. percben pedig Varga Barnabás is megszerezhette volna első gólját a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott támadó labdát szerzett a félpályánál, így teljesen egyedül törhetett kapura. Varga azonban a büntetőterületen belül lövés helyett megpróbált megcsinálni egy cselt a visszasprintelő Melayro Bogarde mellett, de a suriname-i védő szerelni tudta a magyar csatárt.
Tíz perccel később Varga Barnabásnak újabb lehetősége adódott a gólszerzésre.
Marin jobb oldali szabadrúgására remek ütemben robbant be a magyar támadó, aki hét méterről zavartalanul fejelhetett, de a földre fejelt labdája túl magasra pattant, így végül elszállt a kapu fölött.
A második félidőt az osztrák csapat kezdte jobban, amely a 49. percben kis híján kiegyenlített, ám Sascha Horvath ziccerét Alberto Brignoli lábbal, spárgázva hárítani tudta. Ezt követően a LASK rendkívül agresszíven futballozott, a görög csapat középpályáján hatalmas munkát kellett végeznie Vitális Milánnak.
Bő egy óra elteltével fölénybe került a LASK, az AEK Athén azonban a semmiből szerzett újabb gólt. Egy szép támadás végén Lovro Majer kapott remek labdát a bal oldalon, középre lőtt labdájára pedig Jovics robbant be, aki hat méterről védhetetlenül a kapuba fejelt. A görög csapat találatát azonban érvénytelenítették, mert a gólpasszt adó Majer lesen kapta a labdát.
A hajrában a görög csapat sokkal taktikusabban futballozott, folyamatosan a LASK térfelén tartotta a labdát, így az osztrák együttes nem tudott komoly veszélyt teremteni. A 85. percben az AEK Athén eldönthette volna a mérkőzést, de egy bal oldali szöglet után a védő szorításában érkező Varga Barnabás kapu fölé fejelt.
A 89. percben újabb hatalmas helyzetet puskázott el a görög csapat. Egy gyors kontratámadás végén kettő az egy elleni helyzetben szerezhettek volna gólt. A jobb szélen felfutó Lazarosz Rota remek labdát tálalt a csereként beállt Zini elé. Az angolai támadó ziccerbe került, de lövés helyett csellel próbálkozott, így eltotojázta a nagy lehetőséget.
A hosszabbításban a LASK egyenlíthetett volna, de végül Sasa Kalajdzic ordító helyzetben fejelt a kapu felé, így az AEK Athén – melyben Vitális is Varga is végig a pályán volt – megnyerte a mérkőzést.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
AEK Athén (görög)–LASK Linz 1–0 (1–0)
gólszerző: Marin (21.)
Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol) 2–3 (1–3)
gólszerzők: Vetlesen (19.), Tersoldi (61.-11-esből), ill. McGinn (11.), Buendia (22.), Jackson (43.)
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