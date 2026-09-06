Varga Barnabást méltatta vasárnap reggel az egész görög sportsajtó. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az AEK Athén magyar válogatott labdarúgója két góllal vette ki a részét csapata Arisz ellen aratott 5-0-s sikeréből. Az egyik helyi újság úgy fogalmazott, a csatár "kivégezte" az ellenfelet, egy másik "szuper Vargát" emleget.

Varga Barnabás két gólt lőtt az AEK Athén-Arisz görög bajnoki mérkőzésen

Fotó: AEK Athén / Facebook

AEK Athén-Arisz (görög bajnoki)

5-0

Varga Barnabás előbb lábbal, majd fejjel volt eredményes a szombat esti AEK Athén-Arisz görög bajnoki mérkőzésen. Sőt, a 31 éves csatár harmadszor is a kapuba talált, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. Bár a mesterhármas végül nem jött össze, másnap így is a magyar válogatott labdarúgótól volt hangos a görög sportsajtó.

Varga Barnabás címlapra került

Szuper Varga

– írta címlapján a Gazzetta.gr.

Az oldal szakírója, Giorgosz Tszakirisz, úgy fogalmazott, domináns teljesítményt nyújtott a csapat, köszönhetően többek között annak, hogy olyan szupercsatár van a keretükben, mint Varga Barnabás, és egy olyan elképesztő labdaművész, mint Lovro Majer.

A 31 éves magyar csatárral kapcsolatban kiemelte, összesen már hat gólnál jár a szezonban, azonban nincs ebben semmi meglepő, hiszen már az előző idényben is megmutatta, mire képes.

Egy másik görög újság, a Sportday.gr pedig úgy fogalmazott: az ellenállhatatlanul focizó Varga szinte kivégezte góljaival az ellenfelet – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Vitális Milán gólpasszt adott

Az AEK Athén 5-0-s győzelméből a csapat másik magyar labdarúgója, Vitális Milán is jócskán kivette a részét. A 24 éves középpályás honfitársához hasonlóan a kezdőcsapatban kapott helyet Marko Nikolics vezetőedzőtől, és ő adtak a gólpasszt a negyedik találat előtt.