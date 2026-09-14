Varga Barnabás remekül kezdte az új idényt Görögországban: az AEK Athén első három bajnokiján egyaránt kezdőként lépett pályára, és mindegyiken gólt szerzett, összesen négyszer volt eredményes. Az alapembernek számító magyar válogatott támadó kedden a LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést is végigjátszotta, vasárnap azonban először csak a kispadon kapott helyet a görög bajnokság új idényében.

Varga Barnabás ezúttal csak lesgólig jutott

Fotó: AEK Athén/Facebook

Marko Nikolics három helyen változtatott a BL-ben szereplő kezdőcsapatán. Varga mellett a másik magyar válogatott játékos, Vitális Milán is kimaradt a kezdőből: a 24 éves középpályás a LASK ellen még végigjátszotta a mérkőzést, Tripoliszban azonban egyetlen percet sem kapott. Varga helyére Zini került be, Luka Jovics viszont megtartotta helyét a támadósorban.

Az AEK a 21. percben Laszkarisz öngóljával vezetést szerzett, tíz perccel később azonban Harold Mukudi nagy hibáját kihasználva Julián Bartolo egyenlített.

Varga Barnabás beállt, az AEK feljavult

Nikolics nem sokáig várt a változtatással: az 52. percben Aboubakary Koitával együtt Vargát is pályára küldte, a görög Gazzetta beszámolója szerint pedig az AEK játéka azonnal lendületesebbé vált.

A magyar csatárnak mindössze néhány percre volt szüksége ahhoz, hogy veszélyt teremtsen. Az 59. percben Koita lövése után Varga közelről a hálóba továbbította a labdát, ám leshelyzetből tette, így a találatot nem adták meg.

Az AEK ezután nagy nyomást helyezett ellenfelére, de az Aszterasznak is voltak lehetőségei, Alberto Brignolinak többször is védenie kellett.

A hajrában aztán Jovics kezében volt a győzelem. A szerb csatár a 87. percben néhány másodpercen belül két óriási helyzetet is elhibázott: előbb üres kapuba sem tudta bekotorni a labdát, majd remek helyzetből a kapu mellé lőtt.

Az eredmény már nem változott, az AEK 1–1-es döntetlennel távozott Tripoliszból, és második idegenbeli bajnokiján sem tudott győzni.

Nikolics magára vállalta a felelősséget

Marko Nikolics a lefújás után nem keresett kifogásokat. Az AEK vezetőedzője szerint csapata saját hibáival teremtett helyzeteket az ellenfélnek, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy tapasztalt játékosok ilyen megingásokat engedjenek meg maguknak.

Nem hibáztatok senkit, végső soron alapvetően az én felelősségem. Én vagyok az edző, én felelek mindenért, ami negatív volt a csapat játékában

– mondta Nikolics.