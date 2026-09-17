Az AEK Athén csütörtök délután a másodosztályú Panszerraikoszt fogadta a Görög Kupa ligaszakaszának második fordulójában. Marko Nikolics több helyen változtatott a kezdőcsapatán, s az előző bajnokival ellentétben a két magyar válogatott játékosnak bizalmat szavazott: Varga Barnabás a támadósorban, Vitális Milán pedig a középpályán kezdett.

A duplázó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni Fotó: AFP

Mindketten remek formában érkeztek a találkozóra: Varga a görög bajnokság első négy fordulójában négyszer talált be, míg a Bajnokok Ligája selejtezőjében két gólt szerzett a Levszki Szófia ellen.

Vitális ugyancsak gyorsan alapemberré vált új csapatában: a görög sajtó az elmúlt napokban külön is méltatta, kiemelve agresszív játékát és azt a rengeteg „piszkos munkát”, amelyet a középpályán elvégez. Az AEK LASK elleni, 1–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-meccsén is kezdőként játszott.

Varga Barnabás duplázott, Vitális Milán sarokkal talált be

Az AEK már a 9. percben megszerezte a vezetést Hrisztosz Alexiu révén, majd a félidő közepén valósággal szétszedte ellenfelét. A főszereplő előbb Varga Barnabás volt: a magyar válogatott csatár a 33. percben Petrosz Mandalosz passza után megszerezte csapata második gólját. Két perccel később Joao Mário növelte háromgólosra az előnyt, szintén Mandalosz előkészítése után.

Varga azonban ezzel még nem fejezte be: a 37. percben ismét betalált, és mindössze négy perc alatt megszerezte második gólját, s így már harmadszor duplázott a mostani idényben. Mandalosz ekkor már a negyedik gólpasszát osztotta ki a mérkőzésen.

A magyar gála ezután vált teljessé: Vitális Milán a 43. percben Joao Mário előkészítése után sarokkal juttatta a labdát a kapuba, megszerezve az AEK ötödik gólját. Közvetlenül a szünet előtt pedig Mandalosz a négy gólpassza mellé egy találatot is hozzátett, így az athéniak 6–0-s vezetéssel zárták az első félidőt.

Varga Barnabás sérülése árnyékolta be a magyar gálát

A második félidőben az AEK már jóval visszafogottabb tempóban futballozott, a magyar szempontból legfontosabb esemény azonban sajnos nem egy újabb gól volt. Varga Barnabás az 56. percben egy sprint közben hirtelen megállt, majd a bal combhajlítójához kapott. A válogatott támadó röviddel később a földre került, és bár megpróbálta folytatni, az 59. percben Marko Nikolics kénytelen volt lecserélni. A görög sajtó első információi szerint izomproblémáról lehet szó, annak súlyossága azonban egyelőre nem ismert.