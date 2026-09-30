Varga Barnabás remekül kezdte az idei szezont, az AEK Athén csapatában kilenc tétmeccsen nyolcszor volt eredményes, ám a másodosztályú Panszerraikosz elleni Görög Kupa-meccsen a combjához kapott és le kellett cserélni. A 31 éves csatár legalább három hétig nem játszhat, és csak a válogatott szünet után térhet vissza az AEK edzéseire. Varga így lemaradt az ukránok és az északírek elleni találkozókról, de az októberi Nemzetek Ligája-meccseket is kénytelen kihagyni.
Varga Barnabást nem tudta pótolni Marco Rossi
A válogatott leggólerősebb játékosának kiesése nagy fejtörést okozott Marco Rossi számára. Varga a 2025-ös évben a magyar válogatott 14 góljából 6-ot vállallt magára, idén pedig kétszer volt eredményes nemzeti színekben. Az AEK Athén támadójának a hiányát meg is érezte a magyar csapat, amely az ukránok és az északírek ellen is csupán helyzetekig jutott.
A klasszis játékos távollétében Rossi előbb a Lukács-Redzic, majd a Lukács-Jurek csatárpárost küldte csatába, de a két szeptemberi mérkőzésen egyikük sem tudta megfelelően pótolni Vargát. Csereként a Debrecen támadója, Bárány Donát is lehetőséget kapott mindkét találkozón, de ő sem váltotta meg a világot.
Az utóbbi két évben – az Észak-Írország-Magyarország meccsig bezárólag – a magyar válogatott 20 gólt szerzett, ezekből Varga nyolcat vállalt magára, ami 40 százalékos mutató.
Egy ilyen gólerős futballista hiányát bármely csapat megérezné.
Az AEK Athén tűkön ülve várja vissza Varga Barnabást
A 30 válogatott fellépésén 15 gólnál járó Vargát nemcsak a nemzeti csapat hiányolja nagyon, hanem a klubja is. A görög gazzetta.gr sportoldal kisebb elemzést készített a magyar labdarúgóról, akit Marko Nikolics vezetőedző türelmetlenül vár vissza az AEK-hez. A görögök kiemelik, hogy a gólerős játékos lemarad a válogatott meccsekről, viszont aggódnak miatta, mert még nem tudni, pontosan mikor térhet vissza a pályára. A Gazzetta szerint két fontos oka is van annak, hogy Varga minél hamarabb az AEK rendelkezésére álljon.
Ezért nagy érvágás Varga Barnabás sérülése
Az egyik ok a magyar csatár elképesztő hatékonysága. Varga már nyolc gólnál jár, és a Wyscout adatai alapján mérkőzésenként 0,52-es xG-mutatót (várható gólok) produkál, miközben átlagosan 1,1 gólt szerez.
Különösen beszédes, hogy az eddigi kilenc kaput eltaláló lövéséből nyolc a hálóban kötött ki ebben a szezonban.
A másik fontos tényező, hogy Varga nem csupán a gólszerzésben hasznos. Fizikai erejével és fejjátékával az AEK támadásépítésében is kulcsszerepet tölt be. Gyakran kilép a tizenhatoson kívülre, megnyeri az első fejpárbajokat, és ezzel segíti a csapat felzárkózását. Ráadásul jelenléte Luka Jovics játékára is komoly hatással van. A Nikolics által kedvelt 4-4-2-es rendszerben a két támadó jól kiegészíti egymást: Varga több védőt is magára von, ez pedig területet nyit a szerb csatár előtt. Az AEK számára ezért nem pusztán egy gólvágó hiányzik, hanem a teljes támadójáték egyik fontos eleme.
A magyar válogatott támadójára ráadásul komoly feladatok várhatnak a visszatérése után: az AEK a Bajnokok Ligájában a Sahtar Donyeck és a Manchester City ellen is pályára lép. Varga a nemzeti együttesben is sokat tehet a magyarok sikereiért, ugyanis a novemberi NL-meccseken, a Georgia és az Észak-Írország elleni találkozókon már minden bizonnyal pályára léphet.
- Kapcsolódó cikkek