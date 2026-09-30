Varga Barnabás remekül kezdte az idei szezont, az AEK Athén csapatában kilenc tétmeccsen nyolcszor volt eredményes, ám a másodosztályú Panszerraikosz elleni Görög Kupa-meccsen a combjához kapott és le kellett cserélni. A 31 éves csatár legalább három hétig nem játszhat, és csak a válogatott szünet után térhet vissza az AEK edzéseire. Varga így lemaradt az ukránok és az északírek elleni találkozókról, de az októberi Nemzetek Ligája-meccseket is kénytelen kihagyni.

Varga Barnabás kiesése nagy csapás a magyar válogatott számára

Fotó: NurPhoto/AFP

Varga Barnabást nem tudta pótolni Marco Rossi

A válogatott leggólerősebb játékosának kiesése nagy fejtörést okozott Marco Rossi számára. Varga a 2025-ös évben a magyar válogatott 14 góljából 6-ot vállallt magára, idén pedig kétszer volt eredményes nemzeti színekben. Az AEK Athén támadójának a hiányát meg is érezte a magyar csapat, amely az ukránok és az északírek ellen is csupán helyzetekig jutott.

A klasszis játékos távollétében Rossi előbb a Lukács-Redzic, majd a Lukács-Jurek csatárpárost küldte csatába, de a két szeptemberi mérkőzésen egyikük sem tudta megfelelően pótolni Vargát. Csereként a Debrecen támadója, Bárány Donát is lehetőséget kapott mindkét találkozón, de ő sem váltotta meg a világot.

Az utóbbi két évben – az Észak-Írország-Magyarország meccsig bezárólag – a magyar válogatott 20 gólt szerzett, ezekből Varga nyolcat vállalt magára, ami 40 százalékos mutató.

Egy ilyen gólerős futballista hiányát bármely csapat megérezné.

Varga Barnabás góljai hiányoznak a magyar válogatottnak

Fotó: AFP

Az AEK Athén tűkön ülve várja vissza Varga Barnabást

A 30 válogatott fellépésén 15 gólnál járó Vargát nemcsak a nemzeti csapat hiányolja nagyon, hanem a klubja is. A görög gazzetta.gr sportoldal kisebb elemzést készített a magyar labdarúgóról, akit Marko Nikolics vezetőedző türelmetlenül vár vissza az AEK-hez. A görögök kiemelik, hogy a gólerős játékos lemarad a válogatott meccsekről, viszont aggódnak miatta, mert még nem tudni, pontosan mikor térhet vissza a pályára. A Gazzetta szerint két fontos oka is van annak, hogy Varga minél hamarabb az AEK rendelkezésére álljon.

Varga Barnabás sérülése az AEK Athén számára is érzékeny veszteség

Fotó: gazzetta.gr

Ezért nagy érvágás Varga Barnabás sérülése

Az egyik ok a magyar csatár elképesztő hatékonysága. Varga már nyolc gólnál jár, és a Wyscout adatai alapján mérkőzésenként 0,52-es xG-mutatót (várható gólok) produkál, miközben átlagosan 1,1 gólt szerez.

Különösen beszédes, hogy az eddigi kilenc kaput eltaláló lövéséből nyolc a hálóban kötött ki ebben a szezonban.

A másik fontos tényező, hogy Varga nem csupán a gólszerzésben hasznos. Fizikai erejével és fejjátékával az AEK támadásépítésében is kulcsszerepet tölt be. Gyakran kilép a tizenhatoson kívülre, megnyeri az első fejpárbajokat, és ezzel segíti a csapat felzárkózását. Ráadásul jelenléte Luka Jovics játékára is komoly hatással van. A Nikolics által kedvelt 4-4-2-es rendszerben a két támadó jól kiegészíti egymást: Varga több védőt is magára von, ez pedig területet nyit a szerb csatár előtt. Az AEK számára ezért nem pusztán egy gólvágó hiányzik, hanem a teljes támadójáték egyik fontos eleme.