Ha egy élvonalbeli klub 2020 elején egy 25 éves magyar támadó után érdeklődött volna, Varga Barnabás neve aligha szerepel a legkézenfekvőbb jelöltek között. A Haladás utánpótlásából 16 évesen Ausztriába kerülő csatár éveket töltött az alacsonyabb osztályú Eberauban, később a Mattersburgnál és a Lafnitznál játszott, majd 2020-ban az NB II-es Gyirmóthoz igazolt.

Varga Barnabásra ezúttal nem számíthat Marco Rossi

Fotó: AFP

Az áttörés csak ezután következett: Varga 26 éves volt, amikor a Gyirmóttal először szerepelt az NB I-ben, és rögtön 13 gólig jutott. Egy évvel később a Paks szerződtette, ahol 26 találattal gólkirály lett, 2023 márciusában pedig 28 évesen bemutatkozott a magyar válogatottban. Innen már szinte meseszerűen felgyorsult a pályafutása: a Ferencvárosban ismét megnyerte a gólkirályi címet, alapemberré vált Marco Rossi csapatában, 2026 januárjában pedig az AEK Athénhoz igazolt, amelynél azóta szintén szórja a gólokat.

Varga Barnabás hiánya most másoknak nyithat ajtót

A történet éppen azért aktuális, mert a magyar válogatottnak most Varga nélkül kell megkezdenie a Nemzetek Ligáját. A 31 éves támadó combhajlítóizom-sérülése miatt kihagyja a szeptember végi és október eleji mérkőzéseket, Marco Rossi pedig Bárány Donát utólagos behívásával reagált a kiesésére.

A keretben Bárány mellett Szalai József, Lukács Dániel és Jurek Gábor személyében is akadnak olyan középcsatárok, akik lehetőséget kaphatnak Varga helyén. Egyikükre sem érdemes automatikusan „az új Vargaként” tekinteni, az ő pályafutása azonban érdekes perspektívát ad.

Bárány Donát jelenleg 26 éves – Varga ugyanebben a korban még az első NB I-es idényét játszotta a Gyirmóttal. A következő évek magyar válogatott csatárát tehát nem feltétlenül egy 19-20 éves szupertehetségben kell keresni.

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden huszonéves támadóban ott rejtőzik egy későbbi válogatott gólvágó. Varga példája inkább arra mutat rá, mennyire félrevezető lehet egy középcsatárról túl korán végleges ítéletet mondani.

Nem ugyanaz későn fejlődni és későn lehetőséget kapni

Varga esetében sem arról van szó, hogy 27-28 évesen hirtelen megtanult gólt lőni. A Lafnitz színeiben 30 mérkőzésen 12 találatig jutott, majd a Gyirmótban az NB II-ben 12, az első NB I-es idényében pedig már 13 gólt szerzett. A képességek tehát korábban is megmutatkoztak – később találkozott egymással a fejlődés, a megfelelő szerepkör és a nagy lehetőség.