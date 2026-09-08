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Az AEK Athén kedd este lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A mérkőzés előtt Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics elmondta, csapatának mi a legfontosabb célja az elitsorozatban.

Az AEK Athén nyolc év után jutott vissza a Bajnokok Ligája főtáblájára. A görög csapat két magyar válogatott játékossal, Varga Barnabással és Vitális Milánnal vághat neki a BL-alapszakasznak, amelynek első fordulójában az osztrák LASK lesz az ellenfél.

Varga Barnabás a BL-alapszakaszban folytathatja a gólgyártást
Varga Barnabás a BL-alapszakaszban folytathatja a gólgyártást
Fotó: AEK Athén / Facebook
  • Bajnokok Ligája-alapszakasz, 1. forduló: AEK-LASK
  • kedd, 18:45, Allwyn Arena (Athén)

Varga Barnabás edzője nem kertelt

Az AEK válogatott csatára a meccs előtt elmondta, extra motivációval fog pályára lépni, Marko Nikolics vezetőedző pedig csapata céljairól és hozzáállásáról beszélt.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy hazai pályán kezdhetjük a BL-szereplést. 

Nem nyaralni jöttünk, hanem versenyképesek akarunk lenni. Nem tudom, hol fogunk végezni, de a célunk az, hogy több mint 8 mérkőzést játsszunk. 

Majd kiderül, hogy sikerül-e. Nem fogunk változtatni a taktikánkon vagy a stílusunkon. A saját játékunkat akarjuk játszani, mint minden csapat ellen” – mondta a szerb szakember, aki a keddi riválisról is elismerően beszélt.

„Ismerjük az ellenfelet, személyesen ismerem a tulajdonosukat is. Ez egy komoly projekt, az eredményeik nem a szerencsén múlnak, kemény mérkőzés lesz. Főként 3-5-2-ben játszanak, agresszívan, német stílusban, és remekül kontráznak” tette hozzá Nikolics.

AEK Athens head coach Marko Nikolic speaks during a press conference at AEK Arena in Athens, Greece on September 7, 2026. The press conference was held ahead of AEK Athens UEFA Champions League match against LASK. (Photo by Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP)
Marko Nikolics jól ismeri az AEK BL-ellenfelét
Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

A LASK csapatát erősíti az AEK játékosa, Robert Ljubicic, aki jelenleg kölcsönben futballozik az osztrák együttesben.

„Ljubo fontos alakja volt a csapatnak tavaly. Volt a szezonnak egy szakasza, amikor sorozatban szerzett gólokat. Ő volt az, aki kérte, hogy kölcsönbe mehessen. Most a sors úgy hozta, hogy a saját csapata ellen fog játszani. Minden jót kívánok neki, kivéve a keddi meccsen” – tette hozzá Nikolics.

Az AEK-LASK BL-mérkőzés kedden 18:45-től kezdődik, a találkozót a portugál Luís Godinho vezeti majd.

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