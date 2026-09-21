Varga Barnabás remek formában várhatta volna a Nemzetek Ligája rajtját. Az AEK Athén támadója csütörtökön kétszer is betalált a Panszerraikosz elleni, 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésen, a második félidőben azonban a jobb combhajlítójához kapott, majd sérülés miatt le kellett cserélni.
A vizsgálatok után görög sajtóhírek szerint legalább háromhetes kihagyás vár rá, így biztosan nem játszhat az Ukrajna, Észak-Írország és Georgia elleni, összesen négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Varga kiesése különösen érzékeny veszteség, hiszen az elmúlt években egyértelműen ő volt a válogatott első számú középcsatára.
Marco Rossi már lépett: Bárány Donát bekerült a keretbe
Az MLSZ vasárnap jelentette be, hogy Varga sérülése után Bárány Donát csatlakozik a válogatotthoz. Az ADO Den Haag támadója kiváló formában van, szombaton csereként állt be a Cambuur ellen, majd öt perccel később megszerezte első hollandiai gólját, és 1–1-re mentette a mérkőzést.
Bárány neve nem véletlenül került elő: már tavasszal is hasonló helyzet állt elő, amikor Varga Barnabás sérülés miatt kiesett a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzések előtt.
„Bárány vagy Lukács is játszhat legelöl” – mondta akkor Marco Rossi.
A kapitány végül Lukács Dánielt jelölte a kezdőcsapatba Szlovénia ellen, Bárány pedig csereként bemutatkozott a válogatottban. Rossi később külön kiemelte hozzáállását, „igazi harcosnak” nevezve az akkori debreceni támadót.
Bárány tehát nagyon is valós opció, ugyanakkor hosszú sérülésből tért vissza, és az Eredivisie-ben egyelőre mindössze 44 percet játszott. Emiatt nehéz lenne automatikusan őt Varga első számú helyettesének tekinteni.
Szalai József hasonlíthat leginkább Varga Barnabásra
Ha Rossi szeretné a legkevésbé megváltoztatni a válogatott megszokott támadójátékát, Szalai József lehet az egyik legkézenfekvőbb választás. A Paks csatára klasszikus középcsatárként érzi magát a legjobban, fizikailag is képes felvenni a harcot a belső védőkkel, és veszélyes a tizenhatoson belül.
A 23 éves támadó hét forduló alatt hat góllal és egy gólpasszal érdemelte ki első felnőttválogatott meghívóját. Rossi már a kerethirdetéskor külön kiemelte, hogy Szalai rendszeresen játszik, és pontosan megmutatta, mennyire veszélyes tud lenni az ellenfél kapuja előtt.
Szalai a szombati Kisvárda–Paks mérkőzésen is végig a pályán volt: ezúttal nem talált be, a tolnai együttes azonban 1–0-ra megszerezte idénybeli első idegenbeli győzelmét.
Profilját tekintve ő áll talán a legközelebb Vargához a mostani keretből, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy egy újonc rögtön Ukrajna ellen megkapja a kezdőhelyet, de ha Rossi klasszikus kilencest akar használni, Szalai neve biztosan ott van a legkézenfekvőbb lehetőségek között.
Lukács Dániel már bizonyított Varga helyén
Lukács Dániel mellett elsősorban a válogatott rutinja szól. Kilenc alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, két gólt szerzett, az előző bajnoki idényt pedig 17 találattal társgólkirályként zárta.
A legfontosabb azonban az, hogy Rossi már korábban is hozzá nyúlt Varga hiányában. Márciusban Szlovénia ellen ő játszott középcsatárként, vagyis pontosan ismeri azt a szerepet, amelyet most ismét be kell tölteni.
Lukács pénteken végigjátszotta a Puskás Akadémia Kispest-Honvéd ellen 3–1-re megnyert bajnokiját. Gólt ezúttal nem szerzett, de Babó Levente együttese győzelemmel, az NB I éléről mehet a válogatott szünetre.
Játékstílusa ugyanakkor eltér Vargáétól: Lukács szívesebben mozog el a kaputól, mélyebbről is bekapcsolódik a játékba, ezért vele valamivel mozgékonyabb támadósort lehet kialakítani.
Jurek Gábor formáját lehetetlen figyelmen kívül hagyni
Ha kizárólag az aktuális NB I-es formát nézzük, Jurek Gábor mellett nehéz szó nélkül elmenni. Az MTK támadója hét bajnoki mérkőzésen hét gólt és két gólpasszt jegyzett, ezzel a kerethirdetéskor a liga legeredményesebb magyar játékosa volt.
Marco Rossi nem véletlenül emelte ki külön őt is:
A támadóknál Jurek Gábor és Szalai József van jelenleg a legjobb formában idehaza, és külföldön sem nagyon akad olyan, aki annyi gólt szerzett és gólpasszt adott, mint Jurek
– fogalmazott a kapitány.
Jurek azonban nem klasszikus Varga-típusú középcsatár: az MTK-ban sokszor oldalról indul, nagyobb szabadsággal mozog és inkább a védők közötti területeket támadja. Az ő szerepeltetése tehát valószínűleg a válogatott támadójátékának kisebb átalakításával járna.
Sallai Roland és Redzic Damir egészen más megoldást kínál
Rossi akár teljesen el is engedheti a klasszikus középcsatáros játékot. Sallai Roland a válogatottban korábban is futballozott már beljebb, második csatárként vagy akár a támadósor közepén, és messze neki van a legtöbb nemzetközi tapasztalata a szóba jöhető játékosok közül.
Klubjában viszont most egészen más szerepet kap: a Galatasaray szombati, Trabzonspor elleni 4–0-s vereségén ismét jobbhátvédként kezdett, immár szokás szerint.
Redzic szintén inkább szélső: a Salzburgban ebben a bajnoki idényben öt mérkőzésen 266 percet játszott, de még nincs gólja vagy gólpassza.
Vagyis Sallai és Redzic elsősorban akkor kerülhet előtérbe, ha Rossi nem Varga egy az egyben történő pótlását, hanem más szerkezetű támadójátékot választ.
Több út áll Marco Rossi előtt
Varga pontos mása nincs a magyar keretben, ezért a szövetségi kapitány döntése alapvetően azt is meghatározza majd, hogyan akar támadni a válogatott.
Szalai profilban áll a legközelebb a sérült csatárhoz, Lukács mellett a rutin és a korábbi válogatott tapasztalat szól, míg Bárány behívása és márciusi előzménye alapján szintén reális lehetőség. Jurek remek formája miatt követel helyet magának, Sallai vagy Redzic szerepeltetése pedig egy egészen más, mozgékonyabb támadójátékot eredményezhet.
Rossinak tehát van választási lehetősége – a nehézséget sokkal inkább az jelenti, hogy Varga különleges szerepét egyikük sem képes pontosan ugyanúgy betölteni.
A magyar válogatott kerete
- Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
- Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)
- Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicao), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK Athén)
- Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paksi FC)