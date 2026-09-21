Varga Barnabás remek formában várhatta volna a Nemzetek Ligája rajtját. Az AEK Athén támadója csütörtökön kétszer is betalált a Panszerraikosz elleni, 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésen, a második félidőben azonban a jobb combhajlítójához kapott, majd sérülés miatt le kellett cserélni.

Varga Barnabást rendkívül nehéz lesz pótolnia a magyar válogatottnak

Fotó: NurPhoto/AFP

A vizsgálatok után görög sajtóhírek szerint legalább háromhetes kihagyás vár rá, így biztosan nem játszhat az Ukrajna, Észak-Írország és Georgia elleni, összesen négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Varga kiesése különösen érzékeny veszteség, hiszen az elmúlt években egyértelműen ő volt a válogatott első számú középcsatára.

Marco Rossi már lépett: Bárány Donát bekerült a keretbe

Az MLSZ vasárnap jelentette be, hogy Varga sérülése után Bárány Donát csatlakozik a válogatotthoz. Az ADO Den Haag támadója kiváló formában van, szombaton csereként állt be a Cambuur ellen, majd öt perccel később megszerezte első hollandiai gólját, és 1–1-re mentette a mérkőzést.

Bárány neve nem véletlenül került elő: már tavasszal is hasonló helyzet állt elő, amikor Varga Barnabás sérülés miatt kiesett a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzések előtt.

„Bárány vagy Lukács is játszhat legelöl” – mondta akkor Marco Rossi.

A kapitány végül Lukács Dánielt jelölte a kezdőcsapatba Szlovénia ellen, Bárány pedig csereként bemutatkozott a válogatottban. Rossi később külön kiemelte hozzáállását, „igazi harcosnak” nevezve az akkori debreceni támadót.

Bárány tehát nagyon is valós opció, ugyanakkor hosszú sérülésből tért vissza, és az Eredivisie-ben egyelőre mindössze 44 percet játszott. Emiatt nehéz lenne automatikusan őt Varga első számú helyettesének tekinteni.

Szalai József hasonlíthat leginkább Varga Barnabásra

Ha Rossi szeretné a legkevésbé megváltoztatni a válogatott megszokott támadójátékát, Szalai József lehet az egyik legkézenfekvőbb választás. A Paks csatára klasszikus középcsatárként érzi magát a legjobban, fizikailag is képes felvenni a harcot a belső védőkkel, és veszélyes a tizenhatoson belül.

A 23 éves támadó hét forduló alatt hat góllal és egy gólpasszal érdemelte ki első felnőttválogatott meghívóját. Rossi már a kerethirdetéskor külön kiemelte, hogy Szalai rendszeresen játszik, és pontosan megmutatta, mennyire veszélyes tud lenni az ellenfél kapuja előtt.