Komoly csapás a válogatottnak: súlyos lehet Varga Barnabás sérülése

Varga Barnabás csütörtök este két góllal járult hozzá az AEK Athén 8–1-es győzelméhez a másodosztályú Panszerraikosz ellen. A 31 éves magyar válogatott támadót azonban az 59. percben le kellett cserélni, miután egy rossz mozdulatot követően a jobb combhajlítójához kapott.

Varga Barnabás combsérülést szenvedett az AEK Athén kupameccsén

Fotó: gazzetta.gr

A mérkőzés után Marko Nikolics, az AEK Athén edzője elmondta, hogy Varga Barnabás sérülése komolynak tűnik, így a Volosz elleni hétvégi bajnokit biztosan kihagyja. A szerb szakember hangsúlyozta, hogy nagyon sajnálná, ha a magyar támadónak hosszabb időt kellene kihagynia, mert Varga remek formában van, és fontos játékosa az AEK-nak.

Varga Barnabásra hosszabb kihagyás vár?

A magyar szurkolók a csütörtökön történtek után még bíztak abban, hogy Varga Barnabás talán ott lehet a válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein, de úgy tűnik, hogy a 31 éves támadóra hosszabb kihagyás vár.

A Nemzeti Sport értesülései szerint az első vizsgálatok alapján Varga Barnabás combjában megállapítható a szakadás, annak mélysége viszont nem, így egyelőre nem tudni, hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt-e.

Azonban egy részleges szakadásnál is minimum egy-két hónap a rehabilitáció ideje, így Varga Barnabás biztosan kihagyja a magyar válogatott soron következő négy Nemzetek Ligája-mérkőzését.

Varga Barnabás a magyar válogatott egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Varga Barnabást így a Paks támadója, a 194 centis Szalai József pótolhatja a nemzeti csapatban, de könnyen lehet, hogy Marco Rossi utólag meghívja a keretbe Kovács Bendegúzt, a holland AZ Alkmaar támadóját.

A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, szeptember 28-án Belfastban játszik az északír csapattal, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.