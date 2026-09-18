Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Varga Barnabás két gólt szerzett, Vitális Milán pedig szintén betalált az AEK Athén Panszerraikosz elleni Görög Kupa-mérkőzésén. Az athéni csapat végül 8–1-re győzött, a magyar válogatott támadó remek teljesítményét azonban sérülés árnyékolta be.

Könnyen megeshet, hogy Varga Barnabás nem állhat a magyar válogatott rendelkezésére

Fotó: gazzetta.gr

Varga az 56. percben egy sprint közben hirtelen megállt, majd a combja hátsó részéhez kapott. Nem sokkal később le kellett cserélni, a görög Gazzetta pedig már a mérkőzés alatt arról írt, hogy a magyar csatár a hátsó combizmánál érzett problémát.

Marko Nikolics szerint komolynak tűnik Varga Barnabás sérülése

A lefújás után Marko Nikolics sajtótájékoztatóján is szóba került Varga állapota. Az AEK vezetőedzője előbb arról beszélt, hogy a fölényes győzelem, a fiatalok szereplése és több játékos visszatérése egyaránt örömmel töltötte el, egyetlen komoly negatívumként azonban éppen a magyar támadó sérülését emelte ki. A 8–1 egyben az AEK legnagyobb győzelme volt az új stadionjában.

Nikolics külön kérdésre már konkrétabban fogalmazott Varga helyzetéről.

Komolynak tűnik. A lába hátsó részén sérült meg, a Volosz elleni mérkőzésen biztosan nem fog játszani. Remélem, nem tartja őt sokáig távol.

A szerb szakember hozzátette, különösen sajnálná a hosszabb kihagyást, mert Varga remek formában van, és fontos játékosa az AEK-nak.

A görög Gazzetta szintén aggodalomról írt Varga sérülése kapcsán. Egyelőre azonban nincs pontos diagnózis, így azt sem lehet tudni, mennyi időt kell kihagynia a magyar válogatott támadónak.

Rossi számára is rosszkor jöhet Varga Barnabás sérülése

A sérülés a magyar válogatott szempontjából is aggasztó fejlemény. Varga bekerült Marco Rossi legutóbbi keretébe, így a következő napokban az AEK mellett a nemzeti csapat stábja is minden bizonnyal figyelemmel követi majd az állapotát.

Ami már biztos, hogy Varga nem lép pályára az AEK következő, Volosz elleni bajnokiján. Hogy ennél hosszabb kihagyás vár-e rá, az a következő orvosi vizsgálatok után derülhet ki.

Az időzítés különösen bosszantó a csatár számára, hiszen kiváló formában futballozik: a Panszerraikosz ellen már az első félidőben kétszer eredményes volt, mielőtt a második játékrészben megsérült, összesen már nyolc gólnál jár az idényben.