Varga Barnabás csütörtök este két góllal járult hozzá az AEK Athén 8–1-es diadalához a másodosztályú Panszerraikosz ellen a Görög Kupában. Azonban a 31 éves magyar válogatott támadót az 59. percben lecserélték, miután egy rossz mozdulatot követően a jobb combhajlítójához kapott. Azóta kiderült, hetekig nem játszhat.

Varga Barnabás nem játszhat a magyar válogatott meccsein Fotó: Fotó: AEK Athén/Facebook

A mérkőzés után Marko Nikolics, az AEK Athén edzője elmondta, hogy Varga Barnabás sérülése komolynak tűnik, így a Volosz elleni hétvégi bajnokin biztosan nem léphet pályára. Azóta kiderült, nem csak ezt a meccset hagyja ki:

Görög sajtóhírek szerint a magyar gólvágót azóta megvizsgálták, és legalább három hétig nem játszhat.

A sportal.gr szerint Varga csak a válogatott szünet után térhet vissza az AEK edzéseire.

„A vizsgálatok, amelyeken Varga Barnabas ma részt vett, lényegében megerősítették azt, ami már az első pillanattól nyilvánvaló volt, amikor a pályán elesett, és ami nagy aggodalmat keltett az AEK-sok körében: izomsérülést szenvedett. A válogatott szünet teljes ideje alatt ki kell maradnia az edzésekből” – idézte az oldalt a Nemzeti Sport.

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Ez azt jelenti, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány sem számíthat Vargára a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, 28-án Észak-Írországba látogat, október 2-án Georgiát látja vendégül, 5-én pedig Trnavában az ukránokkal találkozik.