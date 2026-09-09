A 31 éves Varga Barnabásnak nem volt ismeretlen az európai kupaporond, hiszen a Ferencváros támadójaként 14 Európa-liga-mérkőzésen tízszer volt eredményes, mellette pedig tízszer lépett pályára Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzéseken, ezeken pedig nyolc gólt szerzett.
A nyolcszoros magyar válogatott Vitális Milán a DAC, majd az ETO játékosaként is pályára lépett Konferencia-liga-selejtezőkön, a győri csapat színeiben pedig júliusban még az izlandi Vikingur elleni BL-selejtezőben is játszott, az európai elitfutballba azonban most kóstolt bele igazán.
Varga Barnabás helyzetei miatt bánkódott az AEK Athén edzője
A görög bajnok AEK Athén a Bajnokok Ligája playoffkörében csatlakozott be a selejtezősorozatba. Az AEK Athén ott a bolgár Levszki Szófia csapatát búcsúztatta, ráadásul a 4–0-ra megnyert visszavágón a magyar válogatott Varga Barnabás két gólt is lőtt, ezzel kulcsszerepet vállalt a győzelemben.
A Győrből igazolt Vitális Milán a BL-playoffban még nem léphetett pályára, most azonban már bekerülhetett az AEK Athén keretébe, és rögtön a kezdőcsapatban kapott helyet az osztrák LASK Linz elleni mérkőzésen.
Varga Barnabás a mérkőzést megelőzően hat meccsen hatszor volt eredményes, így az AEK Athén szurkolói joggal várhatták tőle a gólokat. A 30-szoros magyar válogatott támadónak a LASK elleni mérkőzés első félidejében két nagy lehetősége is volt, de előbb egy ziccerben lövés helyett cselezni akart, nem sokkal később pedig ordító helyzetben fejelt kapu fölé.
Azt játszottuk, amire az edző felkészített minket. Sajnos két helyzetet is kihagytam, gólt kellett volna szereznem, és akkor nagyobb különbséggel nyerhettünk volna, de örülök a győzelemnek”
– mondta a mérkőzés után Varga Barnabás, aki ennek ellenére koránt sincs elkeseredve.
„Most kihagytam ezeket a helyzeteket, de remélem, hogy a következő mérkőzéseken már sikerül gólt szereznem. Fantasztikus volt a hangulat, a szurkolók nagyon sokat segítettek nekünk, és ők is hozzásegítettek minket a győzelemhez” – tette hozzá a magyar válogatott támadó, akinek a Sofascore 7-es osztályzatot adott, mert rengeteget dolgozott a mérkőzésen.
„Köszönöm a szurkolóknak a fantasztikus hangulatot, és gratulálok a játékosoknak. Nagyon érett teljesítményt nyújtottunk, de legalább még egy gólt szerezhettünk volna, az sokat segített volna abban, hogy végleg eldöntsük a mérkőzést. A lényeg, hogy megszereztük a három pontot” – mondta a mérkőzés után Marko Nikolics, az AEK Athén szerb edzője, aki elárulta, hogy sokáig azért nem cserélt a meccsen, mert remekül játszott a csapata, ezért nem volt rá oka.
A nyolcszoros válogatott Vitális Milán szintén végigjátszotta a meccset, ő 7,3-as osztályzatot kapott. A 24 éves középpályás 89 százalékos pontossággal passzolt, a hőtérképe alapján a középpálya minden pontján feltűnt, hat labdát szerzett, valamint tíz földön megvívott párharcából hetet megnyert. Nem túlzás kijelenteni, hogy Vitális uralta a középpályát pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésén, így nem csoda, hogy Marko Nikolics végig a pályán hagyta.
Megvalósult az álmom, ráadásul az egész mérkőzést végigjátszottam. A szívünk vitt előre, nyertünk, ezért nagyon boldogok vagyunk”
– mondta az első BL-meccse után Vitális Milán.
„Az edzőnk taktikailag a lehető legjobban felkészített minket. Jó csapat vagyunk, követtük az utasításait, és megszereztük a győzelmet. Nagyon elégedettek vagyunk. A Bajnokok Ligájában minden egyes mérkőzésnek meg kell hoznia az étvágyunkat, és mindig a legjobb eredményért kell küzdenünk” – tette hozzá a magyar válogatott középpályás.
Az UEFA hivatalos honlapján az AEK Athén győztes gólját szerző Răzvan Marint választották a meccs legjobbjának, azonban amikor a román középpályást méltatták, Vitálist is megemlítették.
„A remek gólja mellett meghatározó szerepet játszott a középpályán. Bár ő és társa, Vitális Milán létszámhátrányban voltak az ellenféllel szemben ezen a területen, a teljesítményének köszönhetően ez a számbeli hátrány nem volt érzékelhető. Védekezésben és a labda folyamatos járatásában egyaránt kulcsszerepet vállalt, gyors passzaival pedig segített az AEK Athénnak irányítani a mérkőzés tempóját” – olvasható az értékelése az UEFA honlapján.
Az AEK Athén legutóbb a 2018/19-es szezonban szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján. A legutóbbi BL-szereplése alkalmával mind a hat csoportmérkőzését elveszítette a görög csapat, amely akkor a német rekordbajnok Bayern Münchennel, a holland Ajaxszal, valamint a portugál Benficával került egy csoportba.
Marko Nikolics edzőként most történelmi tettet hajtott végre, ugyanis az AEK Athén húsz év után nyert ismét meccset a Bajnokok Ligájában. A görög csapat ezt megelőzően 2006. november 21-én az AC Milant tudta legyőzni az athéni Olimpiai Stadionban egy csoportmérkőzésen. A csapat akkor vezetőedzője a spanyol Lorenzo Serra Ferrer volt, aki korábban a Barcelonát is irányította.
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