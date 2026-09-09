A 31 éves Varga Barnabásnak nem volt ismeretlen az európai kupaporond, hiszen a Ferencváros támadójaként 14 Európa-liga-mérkőzésen tízszer volt eredményes, mellette pedig tízszer lépett pályára Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzéseken, ezeken pedig nyolc gólt szerzett.

Vitális Milán és Varga Barnabás is kezdett az AEK Athén Bajnokok Ligája-meccsén

Fotó: Menelaos Myrillas/SOOC via AFP

A nyolcszoros magyar válogatott Vitális Milán a DAC, majd az ETO játékosaként is pályára lépett Konferencia-liga-selejtezőkön, a győri csapat színeiben pedig júliusban még az izlandi Vikingur elleni BL-selejtezőben is játszott, az európai elitfutballba azonban most kóstolt bele igazán.

Varga Barnabás helyzetei miatt bánkódott az AEK Athén edzője

A görög bajnok AEK Athén a Bajnokok Ligája playoffkörében csatlakozott be a selejtezősorozatba. Az AEK Athén ott a bolgár Levszki Szófia csapatát búcsúztatta, ráadásul a 4–0-ra megnyert visszavágón a magyar válogatott Varga Barnabás két gólt is lőtt, ezzel kulcsszerepet vállalt a győzelemben.

A Győrből igazolt Vitális Milán a BL-playoffban még nem léphetett pályára, most azonban már bekerülhetett az AEK Athén keretébe, és rögtön a kezdőcsapatban kapott helyet az osztrák LASK Linz elleni mérkőzésen.

Varga Barnabás a mérkőzést megelőzően hat meccsen hatszor volt eredményes, így az AEK Athén szurkolói joggal várhatták tőle a gólokat. A 30-szoros magyar válogatott támadónak a LASK elleni mérkőzés első félidejében két nagy lehetősége is volt, de előbb egy ziccerben lövés helyett cselezni akart, nem sokkal később pedig ordító helyzetben fejelt kapu fölé.

Azt játszottuk, amire az edző felkészített minket. Sajnos két helyzetet is kihagytam, gólt kellett volna szereznem, és akkor nagyobb különbséggel nyerhettünk volna, de örülök a győzelemnek”

– mondta a mérkőzés után Varga Barnabás, aki ennek ellenére koránt sincs elkeseredve.

„Most kihagytam ezeket a helyzeteket, de remélem, hogy a következő mérkőzéseken már sikerül gólt szereznem. Fantasztikus volt a hangulat, a szurkolók nagyon sokat segítettek nekünk, és ők is hozzásegítettek minket a győzelemhez” – tette hozzá a magyar válogatott támadó, akinek a Sofascore 7-es osztályzatot adott, mert rengeteget dolgozott a mérkőzésen.