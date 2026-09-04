Az AEK Athén nyolc év után jutott újra főtáblára a BL-ben. Varga Barnabásék kemény ellenfeleket kaptak, többek között a Real Madriddal és a Manchester Cityvel is találkoznak majd az alapszakaszban.

Varga Barnabás fontos szerepet játszott az AEK Athén BL-főtáblára jutásában

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

AEK Athén: Varga Barnabásék ott vannak a BL-keretben

A Levszki Szófia elleni BL-playoff visszavágóján Varga Barnabás volt az athéniak egyik hőse, a 31 éves támadó két gólt szerzett a 4-0-s sikert hozó összecsapáson. A Fradi korábbi csatára remek formában kezdte az új idényt, már a bajnokságban is van két gólja, ezért nem meglepő, hogy Marko Nikolics vezetőedző nevezte a BL-keretbe.

A Győrtől szerződtetett Vitális Milán az ETO színeiben már pályára lépett a BL-selejtezőben, ezért a Levszki elleni playoff során nem szerepelhetett, az alapszakaszban azonban már bevethető.

Nikolics nem is hagyta ki az előző NB I-es szezon legjobbját, így Varga mellett Vitális is ott van a nevezettek között.

Vitális Milán is játszhat a Bajnokok Ligájában

Fotó: gazzetta.gr/

Az AEK az osztrák LASK ellen kezdi a BL-alapszakasz küzdelmeit, a folytatásban pedig a Real Madrid, az AS Roma, a Galatasaray, a Borussia Dortmund, a Como, a Manchester City és a Sahtar Donyeck ellen is pályára lép.