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Az AEK Athén megnevezte azokat a játékosokat, akik a labdarúgó Bajnokok Ligájában pályára léphetnek. A görög klub ennek értelmében döntött a két magyar válogatott futballista, Varga Barnabás és Vitális Milán szerepéről is.

Az AEK Athén nyolc év után jutott újra főtáblára a BL-ben. Varga Barnabásék kemény ellenfeleket kaptak, többek között a Real Madriddal és a Manchester Cityvel is találkoznak majd az alapszakaszban.

Varga Barnabás fontos szerepet játszott az AEK Athén BL-főtáblára jutásában
Varga Barnabás fontos szerepet játszott az AEK Athén BL-főtáblára jutásában
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

AEK Athén: Varga Barnabásék ott vannak a BL-keretben

A Levszki Szófia elleni BL-playoff visszavágóján Varga Barnabás volt az athéniak egyik hőse, a 31 éves támadó két gólt szerzett a 4-0-s sikert hozó összecsapáson. A Fradi korábbi csatára remek formában kezdte az új idényt, már a bajnokságban is van két gólja, ezért nem meglepő, hogy Marko Nikolics vezetőedző nevezte a BL-keretbe.

A Győrtől szerződtetett Vitális Milán az ETO színeiben már pályára lépett a BL-selejtezőben, ezért a Levszki elleni playoff során nem szerepelhetett, az alapszakaszban azonban már bevethető. 

Nikolics nem is hagyta ki az előző NB I-es szezon legjobbját, így Varga mellett Vitális is ott van a nevezettek között.

Vitális Milán is játszhat a Bajnokok Ligájában
Fotó: gazzetta.gr/

Az AEK az osztrák LASK ellen kezdi a BL-alapszakasz küzdelmeit, a folytatásban pedig a Real Madrid, az AS Roma, a Galatasaray, a Borussia Dortmund, a Como, a Manchester City és a Sahtar Donyeck ellen is pályára lép.

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