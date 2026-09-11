Az AEK Athén csapata nyolc év után jutott vissza a Bajnokok Ligája főtáblájára. A görög klub a playoff visszavágóján 4-0-ra kiütötte a bolgár Levszki Szófiát, a meccsen Varga Barnabás két gólt szerzett. Az AEK az alapszakaszban is győzelemmel kezdett, az osztrák LASK együttesét 1-0-ra múlta felül hazai pályán. Ezen a meccsen mindkét magyar válogatott játékos kezdett, a görögök Vitális Milán játéka előtt is fejet hajtottak.
- Aszterasz Tripolisz-AEK Athén
- szeptember 13., vasárnap, 18 óra
Vitális Milán a középpálya csendes motorja
A sikeres Bajnokok Ligája-rajt után a görög Sport24 portál hosszú elemzést írt az AEK Athénról, amelyben kiemelte, hogy az együttes Marko Nikolics irányításával rengeteget fejlődött. A remek igazolások révén BL-szintű csapattá vált a fővárosi klub, amelynek a középpályája rendkívül erős lett. A Razvan Marin, Vitális Milán, Lovro Majer alkotta csapatrész, a vezetéknevek kezdőbetűje miatt MVM-nek nevezett trió hatalmas dicséretet kapott.
Az ETO-tól igazolt magyar játékossal kapcsolatban a görögök kiemelték, hogy pillanatok alatt beilleszkedett,
román és horvát társához képest agresszívebb megközelítésben futballozva, csendesen végzi el a piszkos munkát a középpályán.
Vitális három bajnokin és egy BL-meccsen már pályára lépett, hasznos játéka mellett egy gólpasszal segítette csapatát.
Varga Barnabás kihagyhatatlan
„Hogyan lehetne kihagyni Jovicsot és Vargát?” – tette fel a költői kérdést a lap, immár a csapat másik magyarjára fókuszálva. Azt Marko Nikolics többször leszögezte, hogy mindenkire szükség van, és a csatársorban is alkalmazni fog rotációt, ám a legfontosabb meccseken minden bizonnyal Varga Barnabás és a szerb Luka Jovics fognak kezdeni.
A Fraditól szerződtetett magyar válogatott támadó bombaformában kezdte az idényt,
a Levszki elleni gólja mellett a bajnokságban három meccsen már négyszer talált a hálóba. Kiváló helyezkedését és első osztályú fejjátékát Görögországban is kamatoztatja, ráadásul remekül megérti egymást a csatártársaival, Joviccsal és az angolai Zinivel is.
Marko Nikolics a BL-ben tett ígéretét már az első fordulóban teljesítette, miszerint nem fogják pont nélkül zárni az alapszakaszt. Az AEK újabb bravúrt érhet el, Athénban pedig valóságos népünnepély lesz, ha két magyar válogatott játékosával a soraiban a csapat továbbjut a BL kieséses szakaszába.
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