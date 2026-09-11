Az AEK Athén csapata nyolc év után jutott vissza a Bajnokok Ligája főtáblájára. A görög klub a playoff visszavágóján 4-0-ra kiütötte a bolgár Levszki Szófiát, a meccsen Varga Barnabás két gólt szerzett. Az AEK az alapszakaszban is győzelemmel kezdett, az osztrák LASK együttesét 1-0-ra múlta felül hazai pályán. Ezen a meccsen mindkét magyar válogatott játékos kezdett, a görögök Vitális Milán játéka előtt is fejet hajtottak.

Varga Barnabás az AEK Athén csapatában is kamatoztatja kiváló fejjátékát

Fotó: Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP

Aszterasz Tripolisz-AEK Athén

szeptember 13., vasárnap, 18 óra

Vitális Milán a középpálya csendes motorja

A sikeres Bajnokok Ligája-rajt után a görög Sport24 portál hosszú elemzést írt az AEK Athénról, amelyben kiemelte, hogy az együttes Marko Nikolics irányításával rengeteget fejlődött. A remek igazolások révén BL-szintű csapattá vált a fővárosi klub, amelynek a középpályája rendkívül erős lett. A Razvan Marin, Vitális Milán, Lovro Majer alkotta csapatrész, a vezetéknevek kezdőbetűje miatt MVM-nek nevezett trió hatalmas dicséretet kapott.

Az ETO-tól igazolt magyar játékossal kapcsolatban a görögök kiemelték, hogy pillanatok alatt beilleszkedett,

román és horvát társához képest agresszívebb megközelítésben futballozva, csendesen végzi el a piszkos munkát a középpályán.

Vitális három bajnokin és egy BL-meccsen már pályára lépett, hasznos játéka mellett egy gólpasszal segítette csapatát.

Vitális Milán gyorsan beilleszkedett az AEK Athénba

Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Varga Barnabás kihagyhatatlan

„Hogyan lehetne kihagyni Jovicsot és Vargát?” – tette fel a költői kérdést a lap, immár a csapat másik magyarjára fókuszálva. Azt Marko Nikolics többször leszögezte, hogy mindenkire szükség van, és a csatársorban is alkalmazni fog rotációt, ám a legfontosabb meccseken minden bizonnyal Varga Barnabás és a szerb Luka Jovics fognak kezdeni.

A Fraditól szerződtetett magyar válogatott támadó bombaformában kezdte az idényt,

a Levszki elleni gólja mellett a bajnokságban három meccsen már négyszer talált a hálóba. Kiváló helyezkedését és első osztályú fejjátékát Görögországban is kamatoztatja, ráadásul remekül megérti egymást a csatártársaival, Joviccsal és az angolai Zinivel is.