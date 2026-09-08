A Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató AEK Athén legutóbb a 2018/19-es szezonban szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján.

Varga Barnabás a BL-alapszakaszban folytathatja a gólgyártást

Fotó: AEK Athén / Facebook

A görög csapat akkor a német rekordbajnok Bayern Münchennel, a holland Ajaxszal, valamint a portugál Benficával került egy csoportba.

Varga Barnabás és Vitális Milán is kezdő az AEK Athénban

Az AEK Athén a legutóbbi BL-szereplése alkalmával mind a hat csoportmérkőzését elveszítette, most azonban a svájci rendszerű Bajnokok Ligájában sokkal jobb esélyei vannak.

Az osztrák LASK Linz elleni mérkőzésnek ráadásul magyar főszereplői is lesznek, ugyanis Varga Barnabás és Vitális Milán is bekerült az AEK Athén kezdőcsapatába.

A 31 éves Varga remekül kezdte a szezont: a 30-szoros magyar válogatott támadó hat mérkőzésen hat találatnál jár az idei szezonban, a görögök pedig el vannak ájulva a teljesítményétől.

A 24 éves Vitális Milán a BL-selejtező sorozatban még nem játszhatott, azonban a görög bajnokságban eddig mindhárom fordulóban kezdőként lépett pályára, most pedig a Bajnokok Ligájában is megkapta a bizalmat Marko Nikolics vezetőedzőtől.

Az AEK Athén kezdője:

Brignoli – Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilos – Majer, Marin, Vitális, Koita – Varga B., Jovics.