A Debreceni VSC öt mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozattal és a Pakson aratott 4–2-es győzelemmel várta a Vasas elleni bajnokit. A párharc közelmúltja is a Lokinak kedvezett: 2002 májusa óta 29 NB I-es találkozójukból 22-t megnyert, és mindössze háromszor kapott ki az angyalföldiektől. Legutóbb 2023 áprilisában találkoztak az élvonalban, akkor 3–1-re nyert a DVSC a Nagyerdei Stadionban.

Hiába kezdett jól a Debrecen, a Vasas fordítani tudott

Fotó: dvsc.hu

A Vasas ugyanakkor újoncként remekül kezdte az idényt, a nyolcadik fordulót a harmadik helyről várta, és a Ferencváros mögött a második legkevesebb gólt kapta a mezőnyben. Erős Gábor együttese az előző fordulóban 0–1-ről fordítva 3–2-re verte a Nyíregyházát.

Alaposan bekezdett a DVSC

A Debrecen azonban villámrajtot vett a szombati második NB I-es meccsen: a 4. percben egy vendég labdavesztés után Dénes Csanád tört be a tizenhatosra, majd középre adott, Szendrei Ákos pedig közelről megszerezte a vezetést. Mindössze hat perccel később már 2–0 állt az eredményjelzőn: Dzsudzsák Balázs szabadrúgása után Patai Mihály emelte vissza a labdát, Egri Imre fejesét követően pedig Batik Bence kapásból a bal alsó sarokba lőtt.

A két gyors gól után magára talált a Vasas. Kovácsréti Márk a 12. percben a lécre bombázott, később pedig több veszélyes támadást is vezettek az angyalföldiek. A Debrecen sem húzódott vissza teljesen, Egri lövését Engedi Márknak kellett nagy bravúrral védenie, ám a félidő második felére egyre inkább kiegyenlítődött a játék.

A vendégek erőfeszítése közvetlenül a szünet előtt érett góllá. Koszta Márk a tizenhatos előteréből, kissé jobbról ballal gyönyörűen a jobb felső sarokba lőtt, így a Vasas 2–1-re felzárkózott. A fővárosi együttes tehát kétgólos hátrányból kapaszkodott vissza, és teljesen nyílttá tette a DVSC–Vasas második félidejét.

A Vasas fordított Debrecenben

A fordulás után gyorsan felpörögtek az események: az 59. percben Dzsudzsák Balázs a kapuba lőtt, ám a VAR-vizsgálat után kiderült, hogy az akció során korábban már elhagyta a labda a játékteret, így maradt a 2–1. Két perccel később pedig már egyenlített is a Vasas: Pávkovics Bence egy szép csel után közelről lőtt a bal alsó sarokba, korábbi csapata ellen azonban nem ünnepelte a találatát.