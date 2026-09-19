A Debreceni VSC öt mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozattal és a Pakson aratott 4–2-es győzelemmel várta a Vasas elleni bajnokit. A párharc közelmúltja is a Lokinak kedvezett: 2002 májusa óta 29 NB I-es találkozójukból 22-t megnyert, és mindössze háromszor kapott ki az angyalföldiektől. Legutóbb 2023 áprilisában találkoztak az élvonalban, akkor 3–1-re nyert a DVSC a Nagyerdei Stadionban.
A Vasas ugyanakkor újoncként remekül kezdte az idényt, a nyolcadik fordulót a harmadik helyről várta, és a Ferencváros mögött a második legkevesebb gólt kapta a mezőnyben. Erős Gábor együttese az előző fordulóban 0–1-ről fordítva 3–2-re verte a Nyíregyházát.
Alaposan bekezdett a DVSC
A Debrecen azonban villámrajtot vett a szombati második NB I-es meccsen: a 4. percben egy vendég labdavesztés után Dénes Csanád tört be a tizenhatosra, majd középre adott, Szendrei Ákos pedig közelről megszerezte a vezetést. Mindössze hat perccel később már 2–0 állt az eredményjelzőn: Dzsudzsák Balázs szabadrúgása után Patai Mihály emelte vissza a labdát, Egri Imre fejesét követően pedig Batik Bence kapásból a bal alsó sarokba lőtt.
A két gyors gól után magára talált a Vasas. Kovácsréti Márk a 12. percben a lécre bombázott, később pedig több veszélyes támadást is vezettek az angyalföldiek. A Debrecen sem húzódott vissza teljesen, Egri lövését Engedi Márknak kellett nagy bravúrral védenie, ám a félidő második felére egyre inkább kiegyenlítődött a játék.
A vendégek erőfeszítése közvetlenül a szünet előtt érett góllá. Koszta Márk a tizenhatos előteréből, kissé jobbról ballal gyönyörűen a jobb felső sarokba lőtt, így a Vasas 2–1-re felzárkózott. A fővárosi együttes tehát kétgólos hátrányból kapaszkodott vissza, és teljesen nyílttá tette a DVSC–Vasas második félidejét.
A Vasas fordított Debrecenben
A fordulás után gyorsan felpörögtek az események: az 59. percben Dzsudzsák Balázs a kapuba lőtt, ám a VAR-vizsgálat után kiderült, hogy az akció során korábban már elhagyta a labda a játékteret, így maradt a 2–1. Két perccel később pedig már egyenlített is a Vasas: Pávkovics Bence egy szép csel után közelről lőtt a bal alsó sarokba, korábbi csapata ellen azonban nem ünnepelte a találatát.
A DVSC visszaszerezhette volna a vezetést, és a 81. percben úgy tűnt, ez sikerül is: Dénes Csanád beadása után Bryan Adinany talált a kapuba. Újabb hosszú videózás következett, végül Dénes leshelyzete miatt ezt a debreceni gólt is érvénytelenítették.
A két elvett találat után a hajrában a Vasas csapott le: a 91. percben egy kapusról kipattanó labdát Pethő Bence lőtt hat méterről a hálóba, teljessé téve az angyalföldiek fordítását. A hosszabbítás legvégén a DVSC még közel került az egyenlítéshez, ám Otigba Kenneth a gólvonalról mentett, majd az ellentámadásból Tóth Milán is betalált, kialakítva a 4–2-es végeredményt.
A Vasas így kétgólos hátrányból fordítva nyert 4–2-re Debrecenben, és megszakította a Loki öt mérkőzés óta tartó bajnoki veretlenségi sorozatát. A DVSC számára különösen fájó lehet a vereség, hiszen 2–0-s vezetésnél még kézben tartotta a találkozót, a második félidőben pedig két újabb gólját is elvette a videóbíró.
NB I, 8. forduló
Debreceni VSC–Vasas FC 2–4 (2–1)
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