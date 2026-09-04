A Vasas FC a Nyíregyháza Spartacust fogadta a labdarúgó NB I hetedik fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén. A két együttes 39. alkalommal találkozott bajnoki mérkőzésen, az örökmérleg pedig a fővárosiaknak kedvezett: az előző 38 összecsapásból 18-at a Vasas, 13-at a Nyíregyháza nyert meg hét döntetlen mellett. Az élvonalbeli közelmúlt ugyanakkor már a Szpari mellett szólt, amely a két csapat előző három NB I-es mérkőzését egyaránt megnyerte, és négy találkozó óta veretlen volt az angyalföldiekkel szemben.
A Vasas ráadásul két vereség után várta a péntek esti bajnokit, a Nyíregyházának viszont az idegenbeli mérlege adott okot az aggodalomra: a szabolcsiak az idényben mindhárom házon kívüli találkozójukat elveszítették, ezeken mindössze egy gólt szereztek, miközben hetet kaptak.
Gyors gólváltással indult a Vasas–Nyíregyháza
A Nyíregyháza kezdte eredményesebben a mérkőzést, és már a 8. percben megszerezte a vezetést. Hős Bence lövése Doktoricson irányt változtatva jutott a Vasas kapujába, így hamar előnybe került a Szpari. A vendégek öröme azonban mindössze három percig tartott. A 11. percben Kovácsréti Márk beadása után Koszta Márk érkezett jó ütemben, és kiegyenlített, így szinte azonnal kezdődhetett minden elölről (1–1).
A gyors gólváltás után sem csökkent az iram. A 15. percben Benczenleitner Barna járt közel az újabb nyíregyházi találathoz, ám a kapufát találta el. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a 30. percben pedig a Nyíregyháza került közel a vezetés megszerzéséhez: Antonov szabadrúgása elsőre elakadt a sorfalban, az ismétlését azonban Engedi csak nagy védéssel tudta kiütni a bal kapufánál.
A 38. percben aztán a Vasas már a kapuba is betalált: Tóth Milán egyedül lépett ki, elvitte a labdát a kapus mellett, majd a hálóba gurított, a találatot azonban les miatt nem adták meg.
Kovácsréti Márk volt csapatának lőtt gyönyörű gólt
Úgy tűnt, 1–1-es döntetlennel vonulnak szünetre a csapatok, az első félidő ráadásában azonban jött az újabb fordulat. Temesvári Attila a tizenhatos előtt szabálytalankodott Tóth Milánnal szemben, amiért sárga lapot kapott, a Vasas pedig kiváló helyről végezhetett el szabadrúgást.
A labda mögé Kovácsréti Márk állt, aki 17 méterről, kissé balról ballal gyönyörűen a jobb felső sarokba csavart. Külön pikantériát adott a találatnak, hogy Kovácsréti korábban a Nyíregyháza játékosa volt – a középpályás nem is ünnepelte látványosan a gólt (2–1).
A gól után Benczenleitner reklamálásért még sárga lapot kapott – ennek később lett jelentősége –, újabb fordulat azonban már nem történt, így a Vasas 2–1-es előnnyel vonulhatott az öltözőbe.
Hiába egyenlített a Nyíregyháza, korábbi játékosa újra lecsapott
A fordulás után is a Vasas kezdett veszélyesebben, az 50. percben Tóth Milán beadása után Kovácsréti került helyzetbe, de kilenc méterről a kapu fölé bombázott. Nem sokkal később azonban váratlanul ismét egyenlített a Nyíregyháza: az 58. percben Katona Bálint bal oldali szögletére Benczenleitner Barna érkezett, és a rövid saroknál felugorva a jobb sarokba fejelt, ezzel 2–2-re módosította az állást.
A Vasas azonban nem roppant össze az újabb egyenlítéstől, sőt, a 68. percben Koszta Márk előtt adódott nagy lehetőség, lövésébe azonban Kovács Milán az utolsó pillanatban bele tudott lépni.
Öt perccel később már nem volt menekvés a Nyíregyháza számára: egy nagyszerű hazai támadás során Koszta, Tóth Milán és Urblík érintése után Kovácsrétihez került a labda, aki egy csellel becsapta a kapust és a védőket, majd nyolc méterről ballal a kapu közepébe helyezett (3–2).
A Nyíregyháza helyzete nem sokkal később tovább nehezedett. Benczenleitner, aki az első félidő ráadásában reklamálásért már kapott egy sárga lapot, elkésett Tóth Milánnal szemben, így megkapta a második figyelmeztetését, és a játékvezető kiállította.
Újabb gól már nem született, a Vasas két vereség után ismét győzött az NB I-ben, míg a Nyíregyháza sorozatban harmadik idegenbeli vereségét szenvedte el.
NB I, 7. forduló
Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2 (2–1)
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