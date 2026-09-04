A Vasas FC a Nyíregyháza Spartacust fogadta a labdarúgó NB I hetedik fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén. A két együttes 39. alkalommal találkozott bajnoki mérkőzésen, az örökmérleg pedig a fővárosiaknak kedvezett: az előző 38 összecsapásból 18-at a Vasas, 13-at a Nyíregyháza nyert meg hét döntetlen mellett. Az élvonalbeli közelmúlt ugyanakkor már a Szpari mellett szólt, amely a két csapat előző három NB I-es mérkőzését egyaránt megnyerte, és négy találkozó óta veretlen volt az angyalföldiekkel szemben.

A Vasas győzelmével indult az NB I hetedik fordulója

Fotó: Vasas FC/Facebook

A Vasas ráadásul két vereség után várta a péntek esti bajnokit, a Nyíregyházának viszont az idegenbeli mérlege adott okot az aggodalomra: a szabolcsiak az idényben mindhárom házon kívüli találkozójukat elveszítették, ezeken mindössze egy gólt szereztek, miközben hetet kaptak.

Gyors gólváltással indult a Vasas–Nyíregyháza

A Nyíregyháza kezdte eredményesebben a mérkőzést, és már a 8. percben megszerezte a vezetést. Hős Bence lövése Doktoricson irányt változtatva jutott a Vasas kapujába, így hamar előnybe került a Szpari. A vendégek öröme azonban mindössze három percig tartott. A 11. percben Kovácsréti Márk beadása után Koszta Márk érkezett jó ütemben, és kiegyenlített, így szinte azonnal kezdődhetett minden elölről (1–1).

A gyors gólváltás után sem csökkent az iram. A 15. percben Benczenleitner Barna járt közel az újabb nyíregyházi találathoz, ám a kapufát találta el. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a 30. percben pedig a Nyíregyháza került közel a vezetés megszerzéséhez: Antonov szabadrúgása elsőre elakadt a sorfalban, az ismétlését azonban Engedi csak nagy védéssel tudta kiütni a bal kapufánál.

A 38. percben aztán a Vasas már a kapuba is betalált: Tóth Milán egyedül lépett ki, elvitte a labdát a kapus mellett, majd a hálóba gurított, a találatot azonban les miatt nem adták meg.

Kovácsréti Márk volt csapatának lőtt gyönyörű gólt

Úgy tűnt, 1–1-es döntetlennel vonulnak szünetre a csapatok, az első félidő ráadásában azonban jött az újabb fordulat. Temesvári Attila a tizenhatos előtt szabálytalankodott Tóth Milánnal szemben, amiért sárga lapot kapott, a Vasas pedig kiváló helyről végezhetett el szabadrúgást.