A Videoton hétfő este 2–1-re legyőzte a DVTK-t a labdarúgó NB II hetedik fordulójában, ám a mérkőzés után már nem a hazaiak fordítása került a középpontba. A stadionon kívül erőszakos incidens történt, amelynek pontos körülményei továbbra sem tisztázottak.

A Videoton ultrái ultimátumot adtak

Fotó: RBD Ultras/Facebook

Az első beszámolók még fehérvári és diósgyőri drukkerek összecsapásáról szóltak, később azonban olyan információk jelentek meg, amelyek szerint nem a két szurkolótábor tagjai kerültek szembe egymással.

Ultimátumot adtak a Videoton ultrái

A szervezett fehérvári szurkolói csoport, az RBD Ultras szerdán saját verziójával állt elő. Állításuk szerint a feszültség már a mérkőzés előtt elkezdődött, amikor a Sóstói Stadion VII. kapujánál a Valton Security általuk korábban nem látott embereivel kerültek szóváltásba. A kifogásolt személyeket később a stadion más részére helyezték át.

Az RBD közleménye szerint a második félidőben arról értesültek, hogy a találkozó után további emberek érkezhetnek a stadionhoz. A szurkolói csoport azt állítja, hogy a lefújást követően 30-40 ember várta őket a stadion mögött, többüknél gázspray is volt, a kialakult helyzetnek pedig végül a rendőrség vetett véget.

Az RBD határozottan cáfolta, hogy két futballcsapat szurkolótáborának szokványos összecsapásáról lett volna szó. A csoport azt is közölte, hogy a jövőben semmilyen formában nem hajlandó együttműködni a Valton Securityvel.

Vagy a Valton Security, vagy az évtizedek óta a klub mögött álló szurkolók, mert ebből elég volt!

– zárta közleményét az RBD.

Büntetőeljárást indított a rendőrség

A szurkolói csoport beszámolójához képest más képet festett a történtekről a rendőrség. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Blikk megkeresésére közölte, hogy a mérkőzés után a hazai szurkolók a Csíkvári úton történő vonulásuk során kavicsokkal és zászlórúddal dobálták meg a rendezvény biztosításában közreműködő rendezőket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a biztosításban részt vevő egységek haladéktalanul közbeléptek, és megakadályozták az erőszakos cselekmények folytatását.

A hatóság azt is elárulta a Blikknek, hogy a történtek miatt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárást indított. Az eset pontos körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.

A Videoton korábban szintén reagált a történtekre: a klub elhatárolódott minden agresszív megnyilvánulástól, és jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja az erőszakot, valamint a szurkolóival szembeni méltánytalan bánásmódot. A fehérváriak azonnali tájékoztatást kértek a mérkőzéseiket biztosító Valton Security Zrt.-től, és az ügy részletes kivizsgálására utasították a céget.