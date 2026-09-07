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Két egykor szebb napokat látott csapat találkozott hétfőn este a labdarúgó NB II 7. fordulójában. A Videoton-Diósgyőr meccsen a hazaiak hátrányból nyertek, így a DVTK vesszőfutása tovább tart.

A legutóbbi három bajnokiját elvesztő Videoton az utóbbi négy fordulóban egyetlen pontot szerzett Diósgyőrt fogadta. A DVTK négy ponttal a 14., éppen csak nem kieső helyen szerénykedett a meccs előtt. A miskolci csapat egy héttel korábban edzőt váltott, Takács Péter helyett a DVTK U17 Pro-licences vezetőedzőjére, Kriston Istvánra bízták az együttest. Székesfehérváron már ő irányított a kispadon a Videoton-Diósgyőr meccsen.

Kriston István bemutatkozott a miskolciak kispadján a Videoton-Diósgyőr meccsen
Kriston István bemutatkozott a miskolciak kispadján a Videoton-Diósgyőr meccsen Fotó: dvtk.eu

Aztán hétfőn újabb nagy bejelentést tett a DVTK: Sántha Gergely eddigi elnök lemondott, az elnöki tisztséget átadja Oroszné dr. Szász Zsuzsannának azzal a szándékkal, hogy megújuljon DVTK vezetése, és ezzel egyidőben az elnökség nyolc tagúvá bővüljön, ugyanakkor elnökségi tagként továbbra is támogatja az egyesület munkáját.

Videoton-Diósgyőr: fordítottak a hazaiak

A meccsen tovább súlyosbodott a diósgyőriek helyzete, pedig a 29. percben ők szerezték meg a vezetést, Galántai balról, 12 méterről a rövid felső sarokba lőtt. A szünet után tíz perccel egyenlített a Videoton, egy jobb oldali beadás után Németh öt méterről a hálóba fejelt (1-1). A 82. percben fordított a Vidi, Nagy küldte be jobbról a labdát, ismét Németh érkezett, és négy méterről a hálóba továbbított (2-1).

Takács Péter menesztésére, és Sántha Gergely lemondására a DVTK újabb kudarccal felelt, a Videoton 2-1-re nyert.

Az eredmény azt jelenti, hogy a Videoton ezzel a sikerrel a nyolcadik helyre jött fel, míg a Diósgyőr a 14. helyen maradt a labdarúgó NB II-ben. Továbbra is a kiesés ellen küzd.

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