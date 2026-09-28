A magyar-északír csaták sorozata 1988-ban kezdődött. Akkor, október 19-én, világbajnoki-selejtezőn a Népstadionban fogadtuk a brit csapatot, amellyel előtte még soha nem találkoztunk. Ez volt a vb-selejtező-sorozat nyitánya, és ismét Mezey György volt a szövetségi kapitány. A magyar válogatott nagy fölényben játszott, ám sokáig hasztalan támadta a vendégek kapuját. Aztán Mezey a 82. percben cserére határozta el magát, Vincze Istvánt küldte a pályára.

Vincze István győztes gólt szerzett Észak-Írország ellen Fotó: Flajsz Peter

Vincze István győztes gólt szerzett

Három perccel később Nagy Antal passzolta fel a labdát, Vincze kapura fordult vele, majd rövid futás után 17 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Az 'Életem meccse' című könyben elárulta, szerencséje volt, hogy egyáltalán bekerült a válogatott keretébe.

"Mezey Gyuri bácsi meg sem akart hívni a keretbe. Előtte hat hétig Hódmezővásárhelyen katonáskodtam, és kicsit „le voltam lakva”. Gyuri bácsi közölte, hogy így nem tud rám számítani, de kérleltem őt, hadd jöjjek, legalább a padra ültessen le. Így kerültem a keretbe. Ez volt a selejtezők első meccse, és jól játszott a csapat, sorra dolgozták ki a helyzeteket, de az északírek kapusa mindent védett. Gyuri bácsi a 82. percben egy jól játszó Hajszán Gyuszit cserélt le, a helyére álltam be. Pár pillanattal később jött Nagy Anti felpassza, az északír térfél közepén átvettem, ráfordultam, megindultam, és olyan 17 méterről lőttem.

Nem találtam el jól a labdát, olyan "lecsorgatós" lövés, igazi „ungarisch rüszt” volt, de azt már nem fogta a kapus, aki addig tényleg mindent védett.

Örömömben szinte kifutottam a világból, végül azzal a góllal nyertünk 1-0-ra, győzelemmel kezdtük a vb-selejtezőket. Ha nincs a bundabotrány, a vb-re is kijutottunk volna, ebben biztos vagyok, mert Gyuribá nagyon jól vegyítette a régi játékosoka az újakkal, kiváló érzékkel rakta össze a csapatot. Azóta is emlegetjük, hogy nagy kér érte" - mondta Vincze arról a meccsről, és a korszakról.

Tizenegy hónappal később Belfastban is nyert a magyar válogatott, akkor Kovács Kálmán és Bognár György szerezte a gólokat, 2-1-re győztünk. Azóta ötször találkoztunk Észak-Írországgal, ebből három barátságos találkozó volt, míg a 2016-os Eb-selejtezőkön kétszer csaptunk össze. Budapesten 2-1-re kikaptunk, majd Belfastban 1-1-re zártunk, és végül a norvégok elleni pótselejtező után a csapat eljutott az Európa-bajnokságra.