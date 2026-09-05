Máris feszültség lehet a Real Madrid vezetőedzője, José Mourinho és a csapat brazil labdarúgója, Vinícius Júnior között. A 26 éves játékos a Betis ellen elveszített spanyol bajnoki után levegőnek nézte a portugál szakembert – aki egyes vélemények szerint nem fog habozni, hogy kispadra ültesse támadóját, ha így folytatja.

Vinícius Júnior és José Mourinho között feszültség alakult ki a Real Madrid vesztes mérkőzése után?

Fotó: Alberto Gardin

Először szenvedett vereséget José Mourinho vezetésével az idei szezonban a Real Madrid, miután 1-0-ra alulmaradt péntek este a Betis ellen.

Néha úgy veszít az ember, hogy nem tudja, miért, vagy hogyan magyarázza meg. Az, hogy megérdemled, még nem ad pontokat

– fogalmazott a mérkőzés után a portugál szakember, aki máris nézeteltérésbe keveredhetett a csapat egyik legnagyobb sztárjával, Vinícius Júniorral. Legalábbis erre lehet következtetni a lefújást követően készült kamerafelvételekből.

Vinícius Júnior és José Mourinho között feszültség van?

Ezeken ugyanis az látható, ahogy Mourinho a pályára ment, hogy lepacsizzon a játékosokkal, de a brazil labdarúgó nem igazán kért ebből. Bár a kezét odanyújtotta, rá sem nézett a portugál szakemberre, aki mintha szeretett volna egy pár szót is intézni Viníciushoz – ő viszont elviharzott mellette.

A feszült pillanatról készült felvétel vírusként kezdett terjedni az interneten, és a szurkolók arra figyelmeztették a 26 éves játékost: jobb, ha el sem kezdi ezt Mourinhóval szemben, mert annak súlyos következményei lehetnek.

Ő nem egy újonc edző, mint Arbeloa vagy Alonso. Ő egy olyan edző, aki már nagyobb játékosokat, aranylabdásokat is irányított. Nem ez az első alkalom, hogy a Real Madridot vezeti, több címet is nyert a klubbal. Mourinho nem fog habozni, hogy a kispadra ültesse, ha ezt folytatja

– írja a The Football Era nevű oldal.