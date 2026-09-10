A Santiago Bernabéu közönsége sosem volt könnyen lenyűgözhető, de még a Real Madridnál is ritka, hogy a szurkolók ilyen tartósan forduljanak saját játékosuk ellen. Vinícius Júnior most ezt éli át: hiába szerzett gólt két Bajnokok Ligája-döntőben, nyert 14 trófeát a klubbal, és választották 2024-ben a FIFA-nál az év játékosának, az elmúlt hónapokban újra és újra kifütyülték a Bernabéuban. Legutóbb az Inter elleni, 2–1-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen fogyott el vele szemben a drukkerek türelme, de korántsem ez volt az első ilyen eset.

Vinícius Júnior hosszú éveken keresztül volt a Real Madrid sztárja, most pedig már szinte minden meccsen kifütyülik a saját szurkolói Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Vinícius és a Bernabéu kapcsolata soha volt még ilyen mélyponton

Vinícius hosszú éveken át a közönség egyik kedvence volt, és tett is azért, hogy az legyen. A Liverpool elleni 2022-es Bajnokok Ligája-döntőt az ő góljával nyerte meg a Real, két évvel később pedig a Borussia Dortmund ellen is betalált a fináléban. A 2023–2024-es idényben 24 gólt szerzett, majd az év végén megkapta a FIFA legjobb labdarúgó díját.

Vinícius és a madridi közönség kapcsolata 2025 végén kezdett igazán megromlani. December 20-án, a Sevilla elleni bajnokin már fütty kísérte a brazilt, amikor a 83. percben lecserélték. Nem voltak elégedettek a játékával, pedig a Real 2–0-ra megnyerte a találkozót, és Vinícius gólpasszt adott. Január elején, a Betis elleni 5–1-es győzelemnél ismét tüntettek ellene: a lecserélésekor megint hallhatta, hogy a közönség egy része nincs kibékülve vele.

Az igazi mélypont néhány héttel később, a Levante ellen jött el.

Persze akkor nem csak Viníciusszal volt baja a közönségnek. A Real előbb elveszítette a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa-döntőt, majd a Király-kupából is kiesett a másodosztályú Albacete ellen. A szurkolóknál betelt a pohár. Már a kezdőcsapat kihirdetésekor füttykoncert fogadta a játékosokat, Jude Bellingham és Vinícius pedig különösen sokat kapott. A brazilnak aztán a pályán sem kegyelmeztek. A találkozó elején szinte minden elrontott megmozdulására érkezett a válasz a lelátóról. A történethez hozzátartozik, hogy ekkorra már nemcsak Vinícius formájával volt problémája a közönség egy részének. Hosszú ideje nem szerzett gólt a bajnokságban, a korábbi önmagához képest kevésbé volt veszélyes, közben pedig a viselkedésével is többször felhívta magára a figyelmet.

Különösen sokat rontott a helyzetén a Barcelona elleni balhé. Xabi Alonso lecserélte, Vinícius pedig ezt egyáltalán nem viselte jól. Értetlenkedett, dühösen levonult, majd egyenesen az öltöző felé vette az irányt. Később bocsánatot kért a szurkolóktól, a csapattársaktól, a klubtól és Florentino Péreztől is, de a spanyol edzőjét kifelejtette ebből a sorból.

Pedig Vinícius megmutatta azt is, milyen kevés kell ahhoz, hogy megforduljon a Bernabéu hangulata. Három nappal a Levante elleni füttykoncert után a Monaco érkezett Madridba a Bajnokok Ligájában. A brazil eleinte megint kapott a közönségtől, majd inkább a labdával válaszolt: gólt szerzett és három gólpasszt adott a 6–1-es győzelem során. Ahogy jöttek a gólok, úgy halkult el a fütty is.