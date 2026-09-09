Emlékezetes teljesítménnyel tette le a névjegyét Vitális Milán a Bajnokok Ligájában: az AEK Athén magyar középpályása végigjátszotta a LASK elleni találkozót, amelyet a görög bajnok 1–0-ra megnyert. A nyolcszoros válogatott futballista szinte mindenhol feltűnt a pályán, rengeteget dolgozott, emellett pontos passzaival és kulcsfontosságú megoldásaival is meghatározó szerepet vállalt csapata sikerében. Vitális pályafutása során először lépett pályára a Bajnokok Ligája főtábláján, a lefújás után pedig nem is titkolta, mennyire különleges pillanatokat élt át.

Vitális Milán végigjátszotta az AEK Athén–LASK BL-meccset Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Vitális Milánnak valóra vált az álma

Vitális uralta a középpályát pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésén, így nem csoda, hogy Marko Nikolics végig a pályán hagyta.

Megvalósult az álmom, ráadásul az egész mérkőzést végigjátszottam. A szívünk vitt előre, nyertünk, ezért nagyon boldogok vagyunk

– mondta az első BL-meccse után Vitális Milán.

„Az edzőnk taktikailag a lehető legjobban felkészített minket. Jó csapat vagyunk, követtük az utasításait, és megszereztük a győzelmet. Nagyon elégedettek vagyunk. A Bajnokok Ligájában minden egyes mérkőzésnek meg kell hoznia az étvágyunkat, és mindig a legjobb eredményért kell küzdenünk” – tette hozzá a magyar válogatott középpályás.