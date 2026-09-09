A nyolcszoros válogatott Vitális Milán végigjátszotta a LASK Linz elleni találkozót, a Sofascore-tól pedig 7,3-as osztályzatot kapott pályafutása első Bajnokok Ligája-meccse után.

Vitális Milán rengeteget dolgozott a LASK Linz elleni BL-meccsen

Fotó: Angelos Tzortzini / AFP

89 százalékos pontossággal passzolt;

a középpálya minden pontján feltűnt;

tíz földön megvívott párharcából hetet megnyert;

valamint hat labdát szerzett

Vitális Milánnak valóra vált az álma

Vitális uralta a középpályát pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésén, így nem csoda, hogy Marko Nikolics végig a pályán hagyta.

„Az edzőnk taktikailag a lehető legjobban felkészített minket. Jó csapat vagyunk, követtük az utasításait, és megszereztük a győzelmet. Nagyon elégedettek vagyunk. A Bajnokok Ligájában minden egyes mérkőzésnek meg kell hoznia az étvágyunkat, és mindig a legjobb eredményért kell küzdenünk” – mondta a magyar válogatott középpályás, aki hozzátette, hogy a BL-szerepléssel megvalósult az álma.

Vitális Milán az AEK Athén egyik legjobbja volt?

Az UEFA hivatalos honlapján az AEK Athén győztes gólját szerző Răzvan Marint választották a meccs legjobbjának, azonban amikor a román középpályást méltatták, Vitálist is megemlítették.

„A remek gólja mellett meghatározó szerepet játszott a középpályán. Bár ő és társa, Vitális Milán létszámhátrányban voltak az ellenféllel szemben ezen a területen, a teljesítményének köszönhetően ez a számbeli hátrány nem volt érzékelhető. Védekezésben és a labda folyamatos járatásában egyaránt kulcsszerepet vállalt, gyors passzaival pedig segített az AEK Athénnak irányítani a mérkőzés tempóját” – olvasható az értékelése az UEFA honlapján.

A nyolcszoros magyar válogatott középpályás teljesítménye a görög sajtó figyelmét sem kerülte el.

A görög SportFM külön anyagban foglalkozott azzal, hogy az AEK Athén csapatában kik futották a legtöbbet. Vitális 10,94 kilométerrel a negyedik legtöbbet futó játékos lett az egész mérkőzésen. Előtte csak Lovro Majer (11,75), Sztvarosz Píliosz (11,07) és Razvan Marin (10,98) végzett.

Vitális Milán jól teljesített pályafutása első BL-meccsén

Fotó: Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP

A 24 éves középpályástól el vannak ájulva a görögök. Vitális a BL-playoffkörben még nem léphetett pályára, a görög bajnokság első három fordulójában viszont egyaránt kezdő volt, így a LASK elleni meccs előtt már arról cikkeztek, hogy a Bajnokok Ligájában is megkaphatja a lehetőséget.