A nyolcszoros válogatott Vitális Milán végigjátszotta a LASK Linz elleni találkozót, a Sofascore-tól pedig 7,3-as osztályzatot kapott pályafutása első Bajnokok Ligája-meccse után.
- 89 százalékos pontossággal passzolt;
- a középpálya minden pontján feltűnt;
- tíz földön megvívott párharcából hetet megnyert;
- valamint hat labdát szerzett
Vitális Milánnak valóra vált az álma
Vitális uralta a középpályát pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésén, így nem csoda, hogy Marko Nikolics végig a pályán hagyta.
„Az edzőnk taktikailag a lehető legjobban felkészített minket. Jó csapat vagyunk, követtük az utasításait, és megszereztük a győzelmet. Nagyon elégedettek vagyunk. A Bajnokok Ligájában minden egyes mérkőzésnek meg kell hoznia az étvágyunkat, és mindig a legjobb eredményért kell küzdenünk” – mondta a magyar válogatott középpályás, aki hozzátette, hogy a BL-szerepléssel megvalósult az álma.
Vitális Milán az AEK Athén egyik legjobbja volt?
Az UEFA hivatalos honlapján az AEK Athén győztes gólját szerző Răzvan Marint választották a meccs legjobbjának, azonban amikor a román középpályást méltatták, Vitálist is megemlítették.
„A remek gólja mellett meghatározó szerepet játszott a középpályán. Bár ő és társa, Vitális Milán létszámhátrányban voltak az ellenféllel szemben ezen a területen, a teljesítményének köszönhetően ez a számbeli hátrány nem volt érzékelhető. Védekezésben és a labda folyamatos járatásában egyaránt kulcsszerepet vállalt, gyors passzaival pedig segített az AEK Athénnak irányítani a mérkőzés tempóját” – olvasható az értékelése az UEFA honlapján.
A nyolcszoros magyar válogatott középpályás teljesítménye a görög sajtó figyelmét sem kerülte el.
A görög SportFM külön anyagban foglalkozott azzal, hogy az AEK Athén csapatában kik futották a legtöbbet. Vitális 10,94 kilométerrel a negyedik legtöbbet futó játékos lett az egész mérkőzésen. Előtte csak Lovro Majer (11,75), Sztvarosz Píliosz (11,07) és Razvan Marin (10,98) végzett.
A 24 éves középpályástól el vannak ájulva a görögök. Vitális a BL-playoffkörben még nem léphetett pályára, a görög bajnokság első három fordulójában viszont egyaránt kezdő volt, így a LASK elleni meccs előtt már arról cikkeztek, hogy a Bajnokok Ligájában is megkaphatja a lehetőséget.
Vitális Milán egyáltalán nem illetődött meg pályafutása első BL-meccsén. A Győrből érkező középpályás már a harmadik percben kulcsszerepet vállalt az AEK Athén egyik legnagyobb helyzetében, amelyet a szerb Luka Jovics az osztrák csapat kapusába rúgott.
Vitális Milán az AEK Athén kulcsembere lehet?
Vitális számára remekül alakult a 2025/26-os szezon. A fáradhatatlan középpályás 2025. szeptember 9-én a portugálok ellen 3–2-re elveszített vb-selejtezőn bemutatkozott a magyar válogatottban, idén tavaszra pedig már alapember lett Marco Rossi csapatában.
A Nyíregyházán született játékos az előző szezonban bajnoki címre vezette az ETO FC-t, amely véget vetett a Fradi hét éven át tartó egyeduralkodásának az NB I-ben. Vitálist ezt követően az idény legjobb játékosának választották Magyarországon, most pedig eljött az ideje annak, hogy meghódítson egy újabb országot.
A belépője mindenesetre remekül sikerült. Miután nyáron győri klubrekordot jelentő összegért az AEK Athénhoz igazolt, az első felkészülési mérkőzésén rögvest betalált.
Nagyon furcsán érzem magam. Nem éppen szokványos barátságos mérkőzésen játszani több mint 15 ezer ember előtt. Nem vagyok ehhez hozzászokva”
– nyilatkozta Vitális, akit a Kallithea elleni felkészülési meccs után az AEK Athén csapatkapitányához, Petrosz Mantaloszhoz hasonlítottak.
„Vitális 45 perc alatt azt a benyomást keltette, hogy az AEK Athén Magyarországon találta meg azt, amire vágyott: Petrosz Mantalosz fiatalabb változatát. A 24 éves magyar játékos nyilván még nincs azon a szinten, ahol a 35 éves AEK Athén-csapatkapitány jelenleg tart. Ugyanakkor Mantalosz játékának számos jellegzetességével rendelkezik, mindezt 24 évesen, tehát jelentős fejlődési lehetőséggel” – írta a görög Sport24 portál.
A görög portál kiemelte a magyar középpályás fürgeségét, gyors reakcióidejét, és azt is, hogy támadásban és védekezésben egyaránt hatékony. Vitálissal kapcsolatban a görögök hangsúlyozták, hogy a 24 éves focistának nem volt sok időre szüksége a beilleszkedéshez, ez pedig az igazán jó játékosok ismérve – amit most már a Bajnokok Ligájában is bizonyított.