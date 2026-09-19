A Millwall és a West Ham 2012 februárja óta először találkozott egymással, így hatalmas érdeklődés övezte a több mint 125 éves múltra visszatekintő Dockers Derby visszatérését. A rivalizálás korábbi erőszakos incidensei miatt a londoni rendőrség rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készült a The Denben rendezett mérkőzésre.

A rendőrség alaposan felkészült a Millwall–West Ham összecsapásra

Fotó: Anadolu/AFP

Mintegy 400 rendőrt vezényeltek a találkozóra, miközben egy átlagos Championship-meccsen 60–150 rendőr teljesít szolgálatot. Lovas egységeket, rendőrkutyákat és élő arcfelismerő kamerákat is bevetettek, emellett úgynevezett Section 60-as rendelkezést vezettek be, amely lehetővé tette az emberek és járművek fokozott ellenőrzését. A Section 35-ös oszlatási rendelkezés pedig felhatalmazta a rendőröket arra, hogy eltávolítsák a környékről a rendbontókat.

Már a Millwall–West Ham előtt megkezdődtek a letartóztatások

A balhé veszélye már péntek este valósággá vált: a Daily Mail beszámolója szerint 26 embert tartóztattak le, miután előre megszervezett összecsapásra készültek a stratfordi Carpenters pubnál, amely a West Ham szurkolóinak egyik ismert találkozóhelye. A helyszínen készült és a közösségi médiában terjedő felvételeken rendőri intézkedés látható.

18.09.2026🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Millwall F.C. - West Ham United F.C, before tomorrow derby, Millwall visit West Ham Pub “ Carpenters Arms” in Newham, arrested by 1312, check here: https://t.co/GXcqAzzmrh



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlR4i5 pic.twitter.com/r6TTWfIiHB — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 18, 2026

A letartóztatásokhoz hamar egy ennél is különösebb történet társult: egy nagy követőtáborral rendelkező angol oldal azt állította, hogy a Millwall huligánjai egyeztették a verekedés helyét és időpontját a West Ham táborával, a rivális drukkerek azonban nem jelentek meg, hanem értesítették a rendőrséget, amely az érkező Millwall-szurkolókat várta.

Ezt a verziót azonban egyelőre sem a rendőrség, sem hiteles brit sajtóforrás nem erősítette meg. A Daily Mail az előre megszervezett verekedésről és a 26 letartóztatottról beszámolt, arról viszont nem írt, hogy a West Ham szurkolói szándékosan csapdába csalták volna riválisaikat. Emiatt az interneten villámgyorsan terjedő történetet egyelőre nem lehet bizonyított tényként kezelni.

A szombati mérkőzés közvetlen felvezetése végül komolyabb összecsapás nélkül zajlott le, bár a Millwall szurkolói ellenséges fogadtatásban részesítették a West Ham csapatbuszát, és a stadionban is rendkívül feszült volt a hangulat.