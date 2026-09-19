A Millwall és a West Ham 2012 februárja óta először találkozott egymással, így hatalmas érdeklődés övezte a több mint 125 éves múltra visszatekintő Dockers Derby visszatérését. A rivalizálás korábbi erőszakos incidensei miatt a londoni rendőrség rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készült a The Denben rendezett mérkőzésre.
Mintegy 400 rendőrt vezényeltek a találkozóra, miközben egy átlagos Championship-meccsen 60–150 rendőr teljesít szolgálatot. Lovas egységeket, rendőrkutyákat és élő arcfelismerő kamerákat is bevetettek, emellett úgynevezett Section 60-as rendelkezést vezettek be, amely lehetővé tette az emberek és járművek fokozott ellenőrzését. A Section 35-ös oszlatási rendelkezés pedig felhatalmazta a rendőröket arra, hogy eltávolítsák a környékről a rendbontókat.
Már a Millwall–West Ham előtt megkezdődtek a letartóztatások
A balhé veszélye már péntek este valósággá vált: a Daily Mail beszámolója szerint 26 embert tartóztattak le, miután előre megszervezett összecsapásra készültek a stratfordi Carpenters pubnál, amely a West Ham szurkolóinak egyik ismert találkozóhelye. A helyszínen készült és a közösségi médiában terjedő felvételeken rendőri intézkedés látható.
A letartóztatásokhoz hamar egy ennél is különösebb történet társult: egy nagy követőtáborral rendelkező angol oldal azt állította, hogy a Millwall huligánjai egyeztették a verekedés helyét és időpontját a West Ham táborával, a rivális drukkerek azonban nem jelentek meg, hanem értesítették a rendőrséget, amely az érkező Millwall-szurkolókat várta.
Ezt a verziót azonban egyelőre sem a rendőrség, sem hiteles brit sajtóforrás nem erősítette meg. A Daily Mail az előre megszervezett verekedésről és a 26 letartóztatottról beszámolt, arról viszont nem írt, hogy a West Ham szurkolói szándékosan csapdába csalták volna riválisaikat. Emiatt az interneten villámgyorsan terjedő történetet egyelőre nem lehet bizonyított tényként kezelni.
A szombati mérkőzés közvetlen felvezetése végül komolyabb összecsapás nélkül zajlott le, bár a Millwall szurkolói ellenséges fogadtatásban részesítették a West Ham csapatbuszát, és a stadionban is rendkívül feszült volt a hangulat.
Kétgólos Millwall-előny után feltámadt a West Ham
A hazai csapat a pályán is nekiesett ősi riválisának. Caleb Taylor a 16. percben szerzett vezetést: Mads Hermansen még két lövést is hárított egymás után, Taylor azonban a hosszú oldalon érkezve a kapuba lőtte a kipattanót.
A Millwall továbbra is egyértelműen fölényben futballozott, Mark Sykes hatalmas távoli lövése pedig a felső lécen csattant. Az első félidő hosszabbításában aztán Camiel Neghli is betalált: egy hosszú bedobás után a West Ham védelme hibázott, a holland támadó pedig Hermansen mellett a kapuba lőtt, így a Millwall 2–0-s előnnyel mehetett szünetre.
Nuno Espírito Santo kettős cserével próbálta felrázni a listavezetőt, és a második félidőben fokozatosan átvette az irányítást a West Ham.
A 64. perc környékén aztán újabb botrányos jelenet történt. A Millwall kapusa, Filip Marschall azzal vádolta meg a West Ham argentin támadóját, Taty Castellanost, hogy leköpte. A Sky Sports helyszíni információira hivatkozó beszámolók szerint a Millwall kispadja jelezte a vádat a játékvezetői stábnak. Castellanost a mérkőzésen nem büntették meg az állítólagos eset miatt.
A West Ham hajrája végül eredményt hozott. A szünetben beállt Mohamadou Kanté a 74. percben távolról kilőtte az alsó sarkot, majd hat perccel később Manor Solomon beadását Konsztantinosz Mavropanosz fejelte a kapuba, így hat perc alatt eltűnt a Millwall kétgólos előnye.
Kanté számára azonban drámai véget ért a rangadó: a 88. percben a kapura törő Kyrell Lisbie-t nyilvánvaló gólhelyzetben buktatta a tizenhatos előtt, ezért Paul Tierney játékvezető kiállította. A tíz emberre fogyatkozó West Ham megtartotta a döntetlent, így az angol futball egyik leghírhedtebb párharca 2–2-es eredménnyel tért vissza 14 év szünet után.