Rémálomszerűen kezdődött Willi Orbán és az RB Leipzig visszatérése a Bajnokok Ligájába. A története első európai kupamérkőzését játszó Como 4–1-re kiütötte a német együttest, amely már az első félidőben kétgólos hátrányba került, és a folytatásban sem tudott igazán közel kerülni ellenfeléhez. Orbán számára sem alakult jól az este: már a második percben sárga lapot kapott, a második olasz gólnál pedig ő ragadt be a védelmi vonalban.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Como–RB Leipzig találkozó után David Raum is rendkívül keményen értékelte a németek teljesítményét. Orbán aztán a vegyes zónában részletesen is elmondta, miben látott ekkora különbséget a két csapat között.
Willi Orbán szerint tanulniuk kell a Comótól
A 68-szoros magyar válogatott védő mindenekelőtt az olasz együttes labdás játékát dicsérte. Úgy érezte, ellenfelük sokkal aktívabban futballozott, jobb döntéseket hozott és a támadóharmadban is pontosabb volt.
„Láttuk, mit jelent nagyon aktívan játszani a labdával, jó döntéseket hozni és a támadóharmadban is jó passzokat adni. Ezt ma el kell tanulnunk az ellenféltől, ezért jár nekik a dicséret” – mondta Orbán.
A 33 éves hátvéd ezután már jóval keményebben beszélt saját csapatáról. Nem egyszerűen egy-két egyéni hibát látott a súlyos vereség hátterében, hanem a lipcseiek játékának több alapvető elemével is elégedetlen volt.
Ma legalább egy osztállyal jobbak voltak, főleg labdával. Nálunk valamennyire hiányzott az intenzitás, nem voltak megfelelőek a távolságok, és a párharcokban sem teljesítettünk jól. Szerintem egy kicsit túl fiatalosan játszottunk, nem voltunk elég okosak ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben közbelépjünk és jelezzük: ezt nem lehet. Fizikalitás nélkül nem megy, különösen a Bajnokok Ligájában
– fogalmazott Orbán.
A német sajtó is külön kiemelte a szokatlanul éles önkritikát. A Welt szerint a pályafutása 39. Bajnokok Ligája-mérkőzésén szereplő Orbánt ritkán lehetett ennyire kiábrándultnak látni.
A Leipzig játékának alapjaival is gond van
Orbán szerint a párharcok és az intenzitás hiánya mellett a labdabirtoklás és a helyezkedés terén is jelentős javulásra van szükség. A lipcseiek sokszor nem találták a megfelelő pozíciókat, ami megnehezítette a folyamatos támadásépítést.
„Még pontosítanunk kell a játékfolyamatainkat, aktívabbnak és bátrabbnak kell lennünk labdabirtoklásban. A helyezkedésünk sem megfelelő minden pillanatban, és ezek azok az apróságok, amelyek miatt nem alakul ki a megfelelő játékfolyamatosság” – elemezte a problémákat a magyar válogatott futballista.
Az eredmény ráadásul azért is különösen fájó a Leipzig számára, mert egymás után második tétmérkőzésén kapott legalább három gólt. A lipcseiek a Como elleni BL-rajt előtt 3–1-re kikaptak a Werder Brementől, vagyis két találkozó alatt hét alkalommal vették be a kapujukat.
Orbán a vereség után nem próbálta kisebbíteni a történteket, de úgy véli, egy ilyen mérkőzésből sokat lehet tanulni. A Leipzignek gyorsan kell reagálnia, hiszen vasárnap már a Hamburgot fogadja a Bundesligában.
„Most arra kell koncentrálnunk, hogy regenerálódjunk, aztán kialakítsuk a megfelelő meccstervet. Hazai pályán más intenzitással kell játszanunk labda nélkül, és aktívabbnak kell lennünk labdával is” – zárta értékelését Orbán.