Rémálomszerűen kezdődött Willi Orbán és az RB Leipzig visszatérése a Bajnokok Ligájába. A története első európai kupamérkőzését játszó Como 4–1-re kiütötte a német együttest, amely már az első félidőben kétgólos hátrányba került, és a folytatásban sem tudott igazán közel kerülni ellenfeléhez. Orbán számára sem alakult jól az este: már a második percben sárga lapot kapott, a második olasz gólnál pedig ő ragadt be a védelmi vonalban.

Willi Orbán és az RB Leipzig alaposan megszenvedett a Comóval

Fotó: Piero Cruciatti/AFP

Mint arról korábban beszámoltunk, a Como–RB Leipzig találkozó után David Raum is rendkívül keményen értékelte a németek teljesítményét. Orbán aztán a vegyes zónában részletesen is elmondta, miben látott ekkora különbséget a két csapat között.

Willi Orbán szerint tanulniuk kell a Comótól

A 68-szoros magyar válogatott védő mindenekelőtt az olasz együttes labdás játékát dicsérte. Úgy érezte, ellenfelük sokkal aktívabban futballozott, jobb döntéseket hozott és a támadóharmadban is pontosabb volt.

„Láttuk, mit jelent nagyon aktívan játszani a labdával, jó döntéseket hozni és a támadóharmadban is jó passzokat adni. Ezt ma el kell tanulnunk az ellenféltől, ezért jár nekik a dicséret” – mondta Orbán.

A 33 éves hátvéd ezután már jóval keményebben beszélt saját csapatáról. Nem egyszerűen egy-két egyéni hibát látott a súlyos vereség hátterében, hanem a lipcseiek játékának több alapvető elemével is elégedetlen volt.

Ma legalább egy osztállyal jobbak voltak, főleg labdával. Nálunk valamennyire hiányzott az intenzitás, nem voltak megfelelőek a távolságok, és a párharcokban sem teljesítettünk jól. Szerintem egy kicsit túl fiatalosan játszottunk, nem voltunk elég okosak ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben közbelépjünk és jelezzük: ezt nem lehet. Fizikalitás nélkül nem megy, különösen a Bajnokok Ligájában

– fogalmazott Orbán.

A német sajtó is külön kiemelte a szokatlanul éles önkritikát. A Welt szerint a pályafutása 39. Bajnokok Ligája-mérkőzésén szereplő Orbánt ritkán lehetett ennyire kiábrándultnak látni.

A Leipzig játékának alapjaival is gond van

Orbán szerint a párharcok és az intenzitás hiánya mellett a labdabirtoklás és a helyezkedés terén is jelentős javulásra van szükség. A lipcseiek sokszor nem találták a megfelelő pozíciókat, ami megnehezítette a folyamatos támadásépítést.