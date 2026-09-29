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A francia labdarúgó-válogatott Michael Olise góljával 1-0-ra nyert a belgák ellen a Nemzetek Ligája A divíziójában. Zinedine Zidane nem akárhogyan ünnepelte meg a győztes találatot, a meccs után pedig érdekes magyarázatot adott a reakciójára.

A Belgium-Franciaország mérkőzés 1-0-s vendégsikert hozott, így Zinedine Zidane vezetésével a francia válogatott két meccs után is százszázalékos. A győztes gól a 88. percben esett, a csereként beállt Michael Olise szenzációs szóló után lőtt a jobb alsó sarokba. 

Zinedine Zidane vezetésével a második meccsét is megnyerte a francia válogatott
Zinedine Zidane vezetésével a második meccsét is megnyerte a francia válogatott
Fotó: FRANCK FIFE / AFP
  • Nemzetek Ligája, 2. forduló, A divízió, 1. csoport:
  • Belgium-Franciaország 0-1 (0-0)

Belgium-Franciaország: Zinedine Zidane reakciója mindent vitt

A franciák szövetségi kapitánya nem a tőle megszokott stílusban reagált a gólra: az oldalvonal mellett futtában hatalmasat rúgott bele az egyik labdába. A Real Madrid legendájából szinte kitörtek az érzelmek, a mérkőzés utáni nyilatkozatában nem is ment el szó nélkül a heves reakciója mellett.

„Nem is tudom, hogy mit csináltam. Amikor láttam, hogy Michael elindul a cseleivel, éreztem, hogy gólt fog szerezni. Vele együtt mentem, teljesen benne voltam az akcióban. 

Aztán megláttam a labdát, és arra gondoltam: Hát, ebbe bele kell rúgnom. Kicsit nevetséges volt, de nem baj” 

nyilatkozta Zidane, aki a meccs kapcsán pozitívan beszélt csapata teljesítményéről.

„Nagyon elégedett vagyok azzal, amit a csapat mutatott. A törökországi meccs folytatása volt ez, nagyon jók voltunk mindenben, a letámadásban is” – tette hozzá Zidane, miután a franciák a törökök elleni 1-0-s győzelmet követően a belgákat is ugyanilyen arányban győzték le.

Michael Olise of France celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Nations League match between Belgium and France in Brussels, Belgium, on September 28, 2026. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto) (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto via AFP)
Michael Olise gólja döntött a belgák ellen
Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A csoport másik mérkőzésén az olasz válogatott 4-1-re kiütötte Törökországot, a B divízió 4. csoportjában pedig gólokban gazdag összecsapásokat rendeztek. A svédek Solnában verték 3-1-re a lengyeleket, míg a bosnyákok a románok vendégeként arattak 4-2-es győzelmet.

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