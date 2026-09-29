A Belgium-Franciaország mérkőzés 1-0-s vendégsikert hozott, így Zinedine Zidane vezetésével a francia válogatott két meccs után is százszázalékos. A győztes gól a 88. percben esett, a csereként beállt Michael Olise szenzációs szóló után lőtt a jobb alsó sarokba.

Zinedine Zidane vezetésével a második meccsét is megnyerte a francia válogatott

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Nemzetek Ligája, 2. forduló, A divízió, 1. csoport:

Belgium-Franciaország 0-1 (0-0)

Belgium-Franciaország: Zinedine Zidane reakciója mindent vitt

A franciák szövetségi kapitánya nem a tőle megszokott stílusban reagált a gólra: az oldalvonal mellett futtában hatalmasat rúgott bele az egyik labdába. A Real Madrid legendájából szinte kitörtek az érzelmek, a mérkőzés utáni nyilatkozatában nem is ment el szó nélkül a heves reakciója mellett.

😂🔥 ZIDANE EN FOLIE SUR LE BUT D’OLISE ! pic.twitter.com/8NDWro7X7h — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 28, 2026

„Nem is tudom, hogy mit csináltam. Amikor láttam, hogy Michael elindul a cseleivel, éreztem, hogy gólt fog szerezni. Vele együtt mentem, teljesen benne voltam az akcióban.

Aztán megláttam a labdát, és arra gondoltam: Hát, ebbe bele kell rúgnom. Kicsit nevetséges volt, de nem baj”

– nyilatkozta Zidane, aki a meccs kapcsán pozitívan beszélt csapata teljesítményéről.

„Nagyon elégedett vagyok azzal, amit a csapat mutatott. A törökországi meccs folytatása volt ez, nagyon jók voltunk mindenben, a letámadásban is” – tette hozzá Zidane, miután a franciák a törökök elleni 1-0-s győzelmet követően a belgákat is ugyanilyen arányban győzték le.

Michael Olise gólja döntött a belgák ellen

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A csoport másik mérkőzésén az olasz válogatott 4-1-re kiütötte Törökországot, a B divízió 4. csoportjában pedig gólokban gazdag összecsapásokat rendeztek. A svédek Solnában verték 3-1-re a lengyeleket, míg a bosnyákok a románok vendégeként arattak 4-2-es győzelmet.