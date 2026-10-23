A magyar labdarúgás szinte felmérhetetlen károkat szenvedett az 1956 októberét követő két-három hónapban. Az országot elhagyó futballisták között nemcsak az Aranycsapat legendái, hanem fiatal, komoly jövő előtt álló játékosok is voltak. A veszteség nagyságát jól érzékelteti, hogy az 1957 júliusában kiadott FIFA-körlevél 199 magyar labdarúgó nevét sorolta fel. Ráadásul ez a lista sem mutatta meg a teljes képet: legalább ugyanennyi, alacsonyabb osztályú csapatban szereplő futballista is külföldre távozott.
A FIFA dokumentumában szereplő játékosok közül húszan határozatlan idejű eltiltást kaptak, 26 első osztályú és 153 másodosztályú labdarúgót pedig 1957. október 20-ig tiltottak el. Azért választották ezt a dátumot, mert 1956. október 20-án rendezték a forradalom előtti utolsó magyar bajnoki mérkőzéseket.
Az MLSZ 1956 után eltiltásokkal büntetett
A történet középpontjában a Budapest Honvéd külföldi túrája állt. A csapat 1956 novemberében indult Nyugat-Európába, majd a tervezett dél-amerikai mérkőzésekre is elutazott. A keretben olyan klasszisok szerepeltek, mint Puskás Ferenc, Bozsik József, Czibor Zoltán és Kocsis Sándor. A forradalom leverése után azonban több játékos úgy döntött, nem tér haza.
Az MLSZ nem nézte tétlenül a történteket. A szövetség a FIFA-hoz fordult, és elérte, hogy a világszövetség fellépjen a magyar csapat külföldi szereplése ellen. Az eredeti dél-amerikai program is meghiúsult: többek között Argentína és Uruguay sem fogadta a Honvédot a tervek szerint. A magyar sportvezetés ezt követően a külföldön maradó labdarúgók eltiltását is kezdeményezte.
Barcs Sándor, az MLSZ elnöke 1957 elején tárgyalásokat folytatott a külföldön tartózkodó magyar játékosok ügyében, a Honvéd túrájának következményeiről és a magyar labdarúgás nemzetközi helyzetéről. A fegyelmi bizottság meghallgatta az érintett sportkörök, a Honvéd, a Tatabánya és az MTK képviselőit, majd súlyos büntetésekről döntött.
Puskás Ferencet és Czibor Zoltánt egy évre tiltották el minden sporttevékenységtől, Kocsis Sándor, Grosics Gyula és Szolnok István hat hónapos eltiltást kapott.
A külföldön maradt ifjúsági válogatott játékosokat szintén fél évre büntették. A FIFA későbbi döntései tovább nehezítették a játékosok helyzetét, az eltiltások időtartama pedig az egyes labdarúgóknál és a különböző döntésekben eltérően alakult.
Puskás a Real Madridban, Kocsis és Czibor Barcelonában folytatta
A büntetések ellenére a magyar futball legnagyobb sztárjai közül többen külföldön építettek új karriert. Ugyan Grosics Gyula 1957 nyarán hazatért, és augusztus 28-án már a Tatabánya kapuját védte a Bp. Honvéd ellen, de Kocsis Sándor előbb Svájcban futballozott, majd 1958-ban a Barcelona játékosa lett. A katalán klubban Czibor Zoltán is társára talált: először barátságos mérkőzésen szerepelt a csapatban, majd szeptemberben bajnokin is bemutatkozott.
Puskás Ferenc útja a Real Madridhoz vezetett.
A magyar klasszis 1958. augusztus 15-én, a River Plate elleni mérkőzésen viselte először a spanyol klub mezét.
A kezdeti bizonytalanság és a büntetés évei után a világ egyik legnagyobb futballistájaként bizonyított, és a Real történetének meghatározó alakjává vált.
Kocsis és Czibor szintén a nemzetközi elitben folytatta. A Barcelonával bajnoki címeket nyertek, és 1961-ben a BEK-döntőig jutottak. A három magyar klasszis története egyszerre mutatja meg, mekkora értéket veszített el a hazai labdarúgás, és milyen karriert futhattak be azok, akik külföldön kaptak lehetőséget.
A veszteség azonban messze túlmutatott a legismertebb neveken. A magyar futballból fiatal játékosok, utánpótláskorú tehetségek és alacsonyabb osztályokban szereplő labdarúgók egész sora hiányzott. Sokan közülük később külföldön telepedtek le, gyermekeik vagy unokáik pedig már más országok futballjában bontakoztak ki.
A becslések szerint Magyarországot 1956 októbere és 1957 áprilisa között 180–200 ezer ember hagyta el.
Néhány kisgyermekként külföldre került vagy már kint született gyermekekből, unokákból később híres játékosok váltak. Ennek a sornak az élére Limpár András fia, a svéd válogatottal Európa-bajnoki elődöntős és világbajnoki bronzérmes Anders Limpar neve kívánkozik, de feltétlenül ide sorolható az 1974-es világbajnokságon az ausztrál válogatottban szereplő Abonyi Attila is. Bátyjával és szüleivel költözött Melbourne-be, 11 évesen kezdett futballozni, és 61 válogatott mérkőzésen 25 gólt szerzett Ausztrália színeiben.
Gyökeres Viktornak, az Arsenal svéd válogatott csatárának nagypapája 1956-ban vándorolt ki Svédországba.
A 121-szeres amerikai válogatott, Angliában 399 Premier League-mérkőzésen védő Tim Howard édesanyja, Fekete Eszter pedig hatéves volt, amikor 1956-ban szüleivel az Egyesült Államokba költözött.
Az 1956-os kivándorlás így nem csupán az Aranycsapat szétszakadását jelentette. Egy egész futballgeneráció jövője változott meg, miközben a magyar labdarúgásnak évekre volt szüksége ahhoz, hogy kiheverje a veszteségeket. A sportág erejét ugyanakkor jól mutatja, hogy az ötvenes évek végére a hazai futball ismét Európa élvonalába került – annak ellenére, hogy a tehetségek közül oly sokan már külföldön keresték a boldogulást.
Forrás: Dénes Tamás és Szabó Tamás: Világszint.