A magyar labdarúgás szinte felmérhetetlen károkat szenvedett az 1956 októberét követő két-három hónapban. Az országot elhagyó futballisták között nemcsak az Aranycsapat legendái, hanem fiatal, komoly jövő előtt álló játékosok is voltak. A veszteség nagyságát jól érzékelteti, hogy az 1957 júliusában kiadott FIFA-körlevél 199 magyar labdarúgó nevét sorolta fel. Ráadásul ez a lista sem mutatta meg a teljes képet: legalább ugyanennyi, alacsonyabb osztályú csapatban szereplő futballista is külföldre távozott.

Az Aranycsapat is nagy károkat szenvedett el 1956-ban

Fotó: Mészáros János

A FIFA dokumentumában szereplő játékosok közül húszan határozatlan idejű eltiltást kaptak, 26 első osztályú és 153 másodosztályú labdarúgót pedig 1957. október 20-ig tiltottak el. Azért választották ezt a dátumot, mert 1956. október 20-án rendezték a forradalom előtti utolsó magyar bajnoki mérkőzéseket.

Az MLSZ 1956 után eltiltásokkal büntetett

A történet középpontjában a Budapest Honvéd külföldi túrája állt. A csapat 1956 novemberében indult Nyugat-Európába, majd a tervezett dél-amerikai mérkőzésekre is elutazott. A keretben olyan klasszisok szerepeltek, mint Puskás Ferenc, Bozsik József, Czibor Zoltán és Kocsis Sándor. A forradalom leverése után azonban több játékos úgy döntött, nem tér haza.

Az MLSZ nem nézte tétlenül a történteket. A szövetség a FIFA-hoz fordult, és elérte, hogy a világszövetség fellépjen a magyar csapat külföldi szereplése ellen. Az eredeti dél-amerikai program is meghiúsult: többek között Argentína és Uruguay sem fogadta a Honvédot a tervek szerint. A magyar sportvezetés ezt követően a külföldön maradó labdarúgók eltiltását is kezdeményezte.

Barcs Sándor, az MLSZ elnöke 1957 elején tárgyalásokat folytatott a külföldön tartózkodó magyar játékosok ügyében, a Honvéd túrájának következményeiről és a magyar labdarúgás nemzetközi helyzetéről. A fegyelmi bizottság meghallgatta az érintett sportkörök, a Honvéd, a Tatabánya és az MTK képviselőit, majd súlyos büntetésekről döntött.

Puskás Ferencet és Czibor Zoltánt egy évre tiltották el minden sporttevékenységtől, Kocsis Sándor, Grosics Gyula és Szolnok István hat hónapos eltiltást kapott.

A külföldön maradt ifjúsági válogatott játékosokat szintén fél évre büntették. A FIFA későbbi döntései tovább nehezítették a játékosok helyzetét, az eltiltások időtartama pedig az egyes labdarúgóknál és a különböző döntésekben eltérően alakult.