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A Liverpool 3-0-ra kikapott otthon a Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának vasárnapi rangadóján. Andoni Iraola szerint Ryan Gravenberch kiállítása teljesen átírta a meccset.

A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül, de Kerkez Milossal a kezdőben 3-0-ra kikapott a vendég és az utolsó 30 percben emberelőnyben játszó, listavezető Manchester Citytől. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pool keretébe. Andoni Iraola vezetőedző a Sky Sportsnak nyilatkozva elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája-meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs százszázalékos állapotban.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola looks on during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Andoni Iraola szerint a kiállítás volt a kulcspillanat a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Andoni Iraola nyilatkozata a vereség után

A vasárnapi Liverpool-Manchester City összecsapás első félideje kiegyenlített küzdelmet hozott, a szünet után pedig jobban kezdett a Liverpool, de a 62. percben Ryan Gravenberch kiállítása megtörte a lendületét. Erről beszélt a liverpool vezetőedző, Iraola is a BBC Match of the day műsorában.

„Két teljesen különböző szakasza volt a mérkőzésnek. Az egyiket a piros lapig, a másodikat pedig utána játszottuk. 60 percig nagyon jól teljesítettünk. A piros lap utáni második félidőben viszont a City jobb volt nálunk" – mondta Iraola, aki Ryan Gravenberch kiállításáról is beszélt: 

„Az első sárga lap csak egy rúgás volt a lábujjra, egy semmiség, egy normális szabálytalanság. Éppen akkor nyomtunk jobban, lendületesen játszottunk, és a stadionban is remek volt a hangulat. Az első félidőben alig engedélyeztünk helyzeteket, nagyon jól teljesítettünk. A második félidőben pedig ezeket a helyzeteket gólszerzési lehetőségekké alakítottuk. Az ilyen mérkőzésekből, mint a mai, sokat lehet tanulni. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Ma mindent beleadtak, keményen dolgoztak."

A Liverpool legközelebb október 14-én az osztrál LASK ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában.

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