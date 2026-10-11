A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül, de Kerkez Milossal a kezdőben 3-0-ra kikapott a vendég és az utolsó 30 percben emberelőnyben játszó, listavezető Manchester Citytől. A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pool keretébe. Andoni Iraola vezetőedző a Sky Sportsnak nyilatkozva elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája-meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs százszázalékos állapotban.

Andoni Iraola szerint a kiállítás volt a kulcspillanat a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Andoni Iraola nyilatkozata a vereség után

A vasárnapi Liverpool-Manchester City összecsapás első félideje kiegyenlített küzdelmet hozott, a szünet után pedig jobban kezdett a Liverpool, de a 62. percben Ryan Gravenberch kiállítása megtörte a lendületét. Erről beszélt a liverpool vezetőedző, Iraola is a BBC Match of the day műsorában.

„Két teljesen különböző szakasza volt a mérkőzésnek. Az egyiket a piros lapig, a másodikat pedig utána játszottuk. 60 percig nagyon jól teljesítettünk. A piros lap utáni második félidőben viszont a City jobb volt nálunk" – mondta Iraola, aki Ryan Gravenberch kiállításáról is beszélt:

„Az első sárga lap csak egy rúgás volt a lábujjra, egy semmiség, egy normális szabálytalanság. Éppen akkor nyomtunk jobban, lendületesen játszottunk, és a stadionban is remek volt a hangulat. Az első félidőben alig engedélyeztünk helyzeteket, nagyon jól teljesítettünk. A második félidőben pedig ezeket a helyzeteket gólszerzési lehetőségekké alakítottuk. Az ilyen mérkőzésekből, mint a mai, sokat lehet tanulni. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Ma mindent beleadtak, keményen dolgoztak."

A Liverpool legközelebb október 14-én az osztrál LASK ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában.