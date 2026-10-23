1956. október 23 nemcsak a magyar szabadságvágy szimbóluma, hanem a valaha volt legnagyobb magyar futballgeneráció széthullásának a kezdőnapja is. Tulajdonképpen az olimpiai arany, és világbajnoki ezüstérmes Aranycsapat napra pontosan 70 éve szűnt meg.

Az Aranycsapat 1956-ban teljesen széthullott Fotó: William Vanderson / Hulton Archive

Ha valaki 1956. október 23-án reggel kézbe vette a Népsportot, még semmit sem sejthetett a délutáni eseményekből. A lap címlapja és belső oldalai a klubok képviselőinek előző napi megállapodásairól szóltak:

Fixálták az elhalasztott bajnoki meccsek pótlásának időpontjait.

Részletesen tárgyalták a csapatok előtt álló nemzetközi kupameccseket és külföldi túrákat.

A Budapesti Honvéd (Puskással, Kocsissal, Cziborral és Bozsikkal a soraiban) épp a frissen indult Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) első fordulójára készült az Athletic Bilbao ellen. Ekkor még senki sem tudta, hogy ez a túra lesz az, amelyről az Aranycsapat gerince soha többé nem tér vissza Magyarországra.

Az Aranycsapat 1956 őszén szűnt meg

Az Aranycsapat tulajdonképpen 1956. október 14-én játszotta a legutolsó mérkőzését. Bő egy héttel a forradalom előtt Bécsben, a Práter-stadionban 65 ezer néző előtt 2:0-ra verték Ausztriát Puskás és Sándor Csikar góljaival. Az október 23-i forradalom napján a játékosok már a klubjaikban edzettek, és a novemberi, Svédország elleni válogatott meccsre (is) készültek, amit a történelem viharában végül nem rendeztek meg.

Amikor október 23-án délután és este kitörtek a harcok, a Budapesti Honvéd játékosainak edzései azonnal félbeszakadtak, a labdarúgó-bajnokságot pedig határozatlan időre felfüggesztették. Mivel a Honvéd a Néphadsereg csapata volt, a játékosok hivatalosan katonatiszti állományba tartoztak (Puskás Ferenc például őrnagy volt).

A forradalom első napjaiban a futballisták a családtagjaik biztonságáért aggódva az otthonaikba vagy vidéki rokonokhoz húzódtak vissza.

Mivel a fővárosban utcai harcok dúltak, a stadionok megközelíthetetlenné váltak, így szervezett edzésről vagy taktikai felkészülésről szó sem lehetett. Ráadásul a Bilbao elleni budapesti visszavágó megrendezése a kaotikus helyzet miatt teljesen lehetetlenné vált.