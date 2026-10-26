Teljesen más felhajtás övezi manapság a világ legjobb labdarúgójának járó Aranylabda átadását, mint 60 évvel ezelőtt. Erről az egyetlen magyar díjazott, Albert Flórián fia beszélt az Origo Sportnak. A Ferencváros női labdarúgó-csapatának vezetőedzőjeként dolgozó ifjabb Albert Flórián elmondta, miközben édesapja fél évvel később, egy budapesti étteremben vette át az elismerést, és csak egy pár sor jelent meg belőle az újságokban, addig most hatalmas gálát rendeznek, amit a világ minden táján közvetítenek. Az 58 éves szakember szerint idén Lamine Yamal a legesélyesebb a győzelemre, mert a 19 éves labdarúgó világbajnokságot nyert a spanyol válogatottal.

A 2026-os Aranylabda-gálát október 26-án, hétfőn rendezik meg

Fotó: Gao Jing Xinhua / eyevine / eyevine

Aranylabda-gála

hétfő, 21.00

A 2026-os Aranylabda-gálát október 26-án, hétfőn rendezik meg Angliában, a London Palladium színházban. A France Football által rendezett által rendezett nagyszabású eseményen derül majd ki, hogy kinek ítélik oda az év legjobb játékosának járó díjat a férfiak és nők között. Emellett a legjobb fiatal játékost, a legjobb kapust, a legeredményesebb gólszerzőt és az év edzőjét is megválasztják – mindegyikből van férfi és női kategória.

Ifjabb Albert Flórián az Aranylabda átadásáról

A felhajtás nem volt mindig ekkora az Aranylabda átadása körül, erről az egyetlen magyar díjazott, Albert Flórián fia beszélt az Origo Sportnak.

Régen csak európai labdarúgó kaphatta meg ezt a díjat, utána már az Európában futballozó külföldiek is. Nagyon sokat nyert Lionel Messi, de több brazil, sőt afrikai játékos is. Mondhatni, hogy kicsit felhígult, de ahogy változik a futball, úgy ez is, és egyre nagyobb ceremónia övezi a díjátadót

– emlékezett vissza ifjabb Albert Flórián, akinek az édesapját 1967-ban választották meg a legjobb labdarúgónak, de az Aranylabdát csak félév múlva kapta meg. Ráadásul nem egy mai értelemben vett televíziós gálán, hanem a budapesti, városligeti Gundel Étteremben, egy magyar-szovjet Európa-bajnoki negyeddöntő bankettjén.

Az teljesen más volt még. Az újságok egy kisebb bekezést írtak róla, ma pedig hatalmas marketing övezi a díjátadót. Kőkemény pénz a mai futball

– fogalmazott Albert Flórián fia, aki kiemelte, az Aranylabda sportértéke ettől függetlenül is megmaradt a mai napig.