Kínos baki történt, tévesen hirdették ki az Aranylabda győztesét

Tévesen közölte a győztest az Aranylabda weboldala. A hatalmas baki még órákkal a hétfő esti gála előtt történt, amikor Harry Kane-ről, Lamine Yamalról és Kylian Mbappéról is megjelent egy-egy bejelentés az interneten, amelyben az év legjobbjának járó díj győzteseként hirdették ki őket. Kiderült, mi is történt valójában!

Harry Kane lett az Aranylabda győztese

Fotó: Franck Fife / AFP

Aranylabda: kínos baki történt

Kiszivároghatott a gála előtt, ki nyerte a 2026-os Aranylabdát – gondolták sokan, amikor órákkal a díjátadó előtt megjelent egy cikk a hivatalos weboldalon Harry Kane-ről, ebben ugyanis az év legjobbjának hirdették ki. Később azonban hasonló írások kerültek fel Lamine Yamalról és Kylian Mbappéról is. Hamar kiderült, hogy valójában kínos baki történt.

Az Aranylabda tartalomért felelős csapata ugyanis mindhárom esélyesről bekészített cikkeket, amelyek közül az eredmény függvényében csak egyet publikáltak volna a gála után. Véletlenül viszont mindegyiket közzétették még a díjátadó előtt. Bár eltartott egy ideig, végül mindhárom cikket eltávolították az internetről.

Harry Kane lett a győztes

Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a díjat végül Harry Kane nyerte, aki 25 év után az első angol játékos lett, aki megkapta ezt az elismerést.

Nagyon nehéz lehetett idén meghozni ezt a döntést. A saját csapattársaim között is van olyan, aki megérdemelte volna a díjat. Nélkületek nem állnék itt. Az, hogy veletek edzhetek, napról napra jobb játékossá tesz

– fogalmazott a 33 éves csatár.