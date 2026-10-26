Hétfő este a londoni Palladiumban rendezik a 70. Aranylabda-gálát. A ceremóniának rendhagyó módon ezúttal az angol főváros ad otthont, tisztelegve Sir Stanley Matthews előtt, aki 1956-ban elsőként nyerte el a futballvilág legrangosabb egyéni díját. A vörös szőnyegen feltűnt Robbie Keane, a Fradi korábbi edzője is, aki játékosként hosszú éveket töltött Angliában.
Robbie Keane, a Ferencváros korábbi edzője is megjelent a 70. Aranylabda-gála vörös szőnyegén, amelyet rendhagyó módon ezúttal Londonban rendeznek meg. Az eseményen a következő díjakat adják át:
- Férfi és női Aranylabda – A szezon legjobb férfi- és női labdarúgójának járó fődíj.
- Kopa-trófea – Az év legjobb fiatal férfi- és női játékosának járó elismerés.
- Jasin-trófea – Az év legjobb férfi- és női kapusának járó díj.
- Gerd Müller-trófea – Az év legjobb férfi- és női góllövőjének járó elismerés.
- Johan Cruyff-trófea – Az év legjobb férfi- és női edzőjének járó díj.
- Az év férfi- és női klubja – A szezon legjobb férfi- és női klubjának járó elismerés.
- Sócrates-díj – Azoknak a futballistáknak az elismerése, akik kiemelkedő társadalmi, jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezéseket támogatnak.
A Fradi korábbi edzője is feltűnt az Aranylabda-gálán
Az Aranylabda-gála előtt bő egy órával sorra érkeztek a hírességek a vörös szőnyegre. Robbie Keane mellett Michael Owen, az angolok Aranylabdát nyert támadója, valamint Andrij Sevcsenko is feltűnt, aki szintén elnyerte korábban a rangos díjat.
Galéria: Így érkeztek a vörös szőnyegen az Aranylabda-gála sztárjai
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