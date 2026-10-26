Robbie Keane, a Ferencváros korábbi edzője is megjelent a 70. Aranylabda-gála vörös szőnyegén, amelyet rendhagyó módon ezúttal Londonban rendeznek meg. Az eseményen a következő díjakat adják át:

Robbie Keane, a Fradi korábbi edzője is ott volt az Aranylabda-gálán

Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Férfi és női Aranylabda – A szezon legjobb férfi- és női labdarúgójának járó fődíj.

Kopa-trófea – Az év legjobb fiatal férfi- és női játékosának járó elismerés.

Jasin-trófea – Az év legjobb férfi- és női kapusának járó díj.

Gerd Müller-trófea – Az év legjobb férfi- és női góllövőjének járó elismerés.

Johan Cruyff-trófea – Az év legjobb férfi- és női edzőjének járó díj.

Az év férfi- és női klubja – A szezon legjobb férfi- és női klubjának járó elismerés.

Sócrates-díj – Azoknak a futballistáknak az elismerése, akik kiemelkedő társadalmi, jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezéseket támogatnak.

A Fradi korábbi edzője is feltűnt az Aranylabda-gálán

Az Aranylabda-gála előtt bő egy órával sorra érkeztek a hírességek a vörös szőnyegre. Robbie Keane mellett Michael Owen, az angolok Aranylabdát nyert támadója, valamint Andrij Sevcsenko is feltűnt, aki szintén elnyerte korábban a rangos díjat.