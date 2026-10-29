Harry Kane, a Bayern München angol válogatott támadója nyerte a 2026-os Aranylabda-szavazást. A 33 éves futballista a francia Kylian Mbappét, valamint a spanyol Lamine Yamalt utasította maga mögé a voksoláson. Az Aranylabda-szavazás pontos végeredményét csak hétvégén hozzák nyilvánosságra, azonban Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője elárulta, hogy Kane rendkívül szoros versenyben végzett az élen.
- Harry Kane (angol, Bayern München)
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
- Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
- Rodri (spanyol, Manchester City/FC Barcelona)
- Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
Vincent Garcia a francia L’Équipe televíziós csatornának elmondta, hogy Harry Kane az utolsó pillanatban előzte meg Kylian Mbappét, és a két játékos közötti különbség minimális volt. Nem mellesleg azt is elárulta, hogy a nagy esélyesnek tartott Lamine Yamal nagy valószínűséggel barcelonai és válogatottbeli csapattársa, a negyedik helyen végzett Rodri miatt maradt le az Aranylabdáról.
Lamine Yamal az Aranylabda-szavazás vesztese?
A második helyen végzett Kylian Mbappé sokáig hitt a győzelemben, és ezt nyíltan ki is jelentette. Vincent Garcia szavai alapján nem is alaptalanul volt bizakodó a Real Madrid támadója. A France Football főszerkesztője megerősítette, hogy a francia futballista sokáig vezette a szavazást, ám végül Harry Kane megelőzte őt.
„A szavazás hónapja alatt Kylian vezetett, Kane pedig a végén felzárkózott” – mondta Garcia, aki mindenkit arra biztatott, hogy szombaton olvassa el a France Footballban a szavazatok teljes, részletes bontását.
Apróságokon dőlt el a verseny Mbappé és Kane között. A pontkülönbség kisebb volt, mint a Rodri és Vinícius Júnior közötti különbség 2024-ben. Akkor 41 pont volt az eltérés, és idén is ugyanekkora különbségről beszélhetünk”
– árulta el a France Football főszerkesztője.
Vincent Garcia nem árulta el, kire szavazott, de azt elmondta, hogy nem Kane-t jelölte meg első helyen. Megerősített azonban egy olyan teóriát is, amelyre az első öt helyezett névsorából már következtetni lehetett: a spanyol játékosok egymástól is elvették a szavazatokat.
Ha elemezzük a szavazatokat, láthatjuk, hogy a spanyol világbajnokok között megoszlottak a voksok Rodri és Lamine Yamal között. Rodri szavazatokat vett el Lamine-tól ezen a választáson”
– jelentette ki a France Football főszerkesztője.
Amiről Vincent Garcia beszél, korántsem egyedülálló jelenség. 2019-ben az argentin Lionel Messi úgy nyerte meg pályafutása hatodik Aranylabdáját, hogy mindössze 7 ponttal előzte meg a Liverpool középhátvédjét, a holland Virgil van Dijkot. A Barcelona klasszisa 686 pontot gyűjtött, míg a Liverpool védője 679-et.
Van Dijk úgy lett második, hogy talán Lamine Yamalnál is nehezebb helyzetben volt, ugyanis 2019-ben a BL-győztes Liverpool csapatából hét játékos neve is felkerült a listára. Ráadásul a szenegáli Sadio Mané a negyedik helyen végzett, az egyiptomi Mohamed Szalah az ötödik helyre ért oda, míg a brazil Alisson Becker hetedik lett. Nem mellesleg még a brazil Roberto Firmino (17.), az angol Trent Alexander-Arnold (19.), valamint a holland Georginio Wijnaldum (26.) is kapott szavazatot a Liverpool csapatából.
Ezek alapján nyugodt szívvel kijelenthető, hogy 2019-ben Virgil van Dijknak kellett volna kapnia az Aranylabdát, csakhogy a csapattársai elvittek tőle jó pár szavazatot.
A szavazatokat egyébként úgy súlyozzák, hogy az első helyezett 6 pontot kap, a második 4 pontot, a harmadik 3 pontot, a negyedik 2 pontot, az ötödik pedig 1 pontot.
Van Dijk tehát minden idők egyik legszorosabb szavazásán, óriási balszerencsével maradt alul Messivel szemben. Azonban nem ez volt minden idők legszorosabb Aranylabda-szavazása. A modern korszakban a legkisebb abszolút pontkülönbségű győzelem 1996-ban született, amikor a német Matthias Sammer egyetlen ponttal előzte meg a brazil Ronaldót.