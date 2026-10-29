Harry Kane, a Bayern München angol válogatott támadója nyerte a 2026-os Aranylabda-szavazást. A 33 éves futballista a francia Kylian Mbappét, valamint a spanyol Lamine Yamalt utasította maga mögé a voksoláson. Az Aranylabda-szavazás pontos végeredményét csak hétvégén hozzák nyilvánosságra, azonban Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője elárulta, hogy Kane rendkívül szoros versenyben végzett az élen.

Harry Kane győzelmével zárult a 2026-os Aranylabda-gála

Fotó: Franck Fife / AFP

Harry Kane (angol, Bayern München) Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona) Rodri (spanyol, Manchester City/FC Barcelona) Lionel Messi (argentin, Inter Miami)

Vincent Garcia a francia L’Équipe televíziós csatornának elmondta, hogy Harry Kane az utolsó pillanatban előzte meg Kylian Mbappét, és a két játékos közötti különbség minimális volt. Nem mellesleg azt is elárulta, hogy a nagy esélyesnek tartott Lamine Yamal nagy valószínűséggel barcelonai és válogatottbeli csapattársa, a negyedik helyen végzett Rodri miatt maradt le az Aranylabdáról.

Lamine Yamal az Aranylabda-szavazás vesztese?

A második helyen végzett Kylian Mbappé sokáig hitt a győzelemben, és ezt nyíltan ki is jelentette. Vincent Garcia szavai alapján nem is alaptalanul volt bizakodó a Real Madrid támadója. A France Football főszerkesztője megerősítette, hogy a francia futballista sokáig vezette a szavazást, ám végül Harry Kane megelőzte őt.

„A szavazás hónapja alatt Kylian vezetett, Kane pedig a végén felzárkózott” – mondta Garcia, aki mindenkit arra biztatott, hogy szombaton olvassa el a France Footballban a szavazatok teljes, részletes bontását.

Apróságokon dőlt el a verseny Mbappé és Kane között. A pontkülönbség kisebb volt, mint a Rodri és Vinícius Júnior közötti különbség 2024-ben. Akkor 41 pont volt az eltérés, és idén is ugyanekkora különbségről beszélhetünk”

– árulta el a France Football főszerkesztője.

Vincent Garcia nem árulta el, kire szavazott, de azt elmondta, hogy nem Kane-t jelölte meg első helyen. Megerősített azonban egy olyan teóriát is, amelyre az első öt helyezett névsorából már következtetni lehetett: a spanyol játékosok egymástól is elvették a szavazatokat.

Ha elemezzük a szavazatokat, láthatjuk, hogy a spanyol világbajnokok között megoszlottak a voksok Rodri és Lamine Yamal között. Rodri szavazatokat vett el Lamine-tól ezen a választáson”

– jelentette ki a France Football főszerkesztője.