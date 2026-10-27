Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Harry Kane nyerte meg az idei Aranylabdát, az angol válogatott és a Bayern München klasszisa pályafutása során először érdemelte ki a futballvilág egyik legrangosabb egyéni elismerését. A londoni díjátadó azonban nemcsak a győztes miatt marad emlékezetes: már az Aranylabda-gála kezdete előtt hatalmas tömeg gyűlt össze a London Palladium környékén, a helyzet pedig egy ponton annyira elfajult, hogy többen áttörték a biztonsági kordonokat, és a rendőröknek kellett közbelépniük.

Rengeteg szurkoló szerette volna a saját szemével látni az Aranylabda-gálát Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Elszabadultak az indulatok az Aranylabda-gála előtt

Már jóval a díjátadó kezdete előtt rengeteg szurkoló lepte el a London Palladium környékét. Sokan azért érkeztek, hogy testközelből láthassák az Aranylabda-jelölteket, valamint a vörös szőnyegen felvonuló világsztárokat. Ahogy azonban egyre többen próbáltak közelebb kerülni a bejárathoz, komoly nyomás nehezedett a biztonsági kordonokra. A helyszíni beszámolók szerint a tömeg egy ponton annyira feltorlódott, hogy a kordont már alig lehetett a helyén tartani.

A Sport1 információi szerint helyi idő szerint 18.34 körül nagyjából egy tucat embernek sikerült áttörnie a kordont, és olyan területre jutottak be, amelyet a szervezők eredetileg üresen akartak tartani. A kialakult helyzetben után elszabadult a pokol: kisebb pánik is kitört, a beszámolók szerint voltak, akik sírva próbáltak kijutni a tömegből. A rendőrök és a biztonsági szolgálat emberei gyorsan közbeléptek, visszaszorították a kordonon átjutókat, és megpróbálták rendezni a helyzetet. A közösségi médiába felkerült videókon is látható, ahogy a biztonságiak és a rendőrök a feltorlódott tömeget próbálják távol tartani a lezárt területtől.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Fans in London were trying to break through security to gain access to the to the Ballon D’or ceremony… #BallonDor https://t.co/3iiFMm7cwk — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) October 26, 2026

A káosz végül nem akadályozta meg az Aranylabda-gála megtartását, a futballvilág legnagyobb sztárjai sorra megérkeztek a helyszínre, az este végén pedig Harry Kane emelhette magasba a győztesnek járó trófeát.