Kisebb közjáték történt a hétfő esti Aranylabda-gálán. Az élő adást egy eltévedt fotós zavarta meg, akit a nyakkendőjénél fogva ragadt meg a biztonsági szolgálat egyik embere. A kamerák előtt heves szóváltás alakult ki.

Közjáték szakította félbe az Aranylabda-gála élő adását

Fotó: Toby Shepheard / AFP

Közjáték az Aranylabda-gálán

Az Aranylabda-gála hivatalos televíziós közvetítőjeként a DAZN csatorna egy egész csapatot hozott létre, hogy a díjátadó előtti órákban a vörös szőnyegről közvetítsék az eseményeket. Az Ade Oladipo, Lianne Sanderson, Guillem Balague és Fabrizio Romano alkotta műsorvezetői és elemzői stábhoz az érkező vendégek közül többen csatlakoztak, például Harry Kane is megállt egy kis beszélgetésre. A vörös szőnyeg környékét ellepték a fotósok is, egy teljesen elveszettnek tűnt riporter pedig élő adásban akart átrontani a DAZN forgatásán. Ezt Fabrizio Romano és a biztonsági szolgálat egyik embere próbálta megakadályozni. Utóbbinak a nyakkendőjénél fogva sikerült a megfelelő irányba terelni a fotóst – aki úgy tűnt, először engedelmeskedik, majd megmagyarázhatatlan módon megáll, és felkapta a vizet.

Ne nyúlj hozzám!

– tette szóvá a fotóriporter, akinek szavait az élő adásban is lehetett hallani. A forgatás a közjáték után folytatódott, és hamarosan az is kiderült, hogy az Aranylabdát végül Harry Kane nyerte, aki 25 év után az első angol játékos lett, aki megkapta ezt az elismerést.

Nagyon nehéz lehetett idén meghozni ezt a döntést. A saját csapattársaim között is van olyan, aki megérdemelte volna a díjat. Nélkületek nem állnék itt. Az, hogy veletek edzhetek, napról napra jobb játékossá tesz

– fogalmazott a 33 éves csatár.