Harry Kane az Aranylabda elnyerésével a futballvilág egyik legnagyobb elismerését kapta meg, azonban ez nem mindig volt ennyire egyértelmű. Kane közel 20 évet töltött a Tottenham Hotspur kötelékében, annál a klubnál, amely folyamatosan a nevetség tárgya, hiszen legutóbb 65 évvel ezelőtt tudott bajnoki címet nyerni az angol élvonalban.
A Colin Farrell és Brendan Gleeson főszereplésével készült Erőszakik (In Bruges) című filmben is elhangzik egy Tottenhamhez köthető, legendássá vált idézet: „A purgatórium az a két dolog közötti izé. Nem voltál még teljesen sz*r, de azért annyira nagy szám sem. Mint a Tottenham.”
Harry Kane egy mondattal üzent az Aranylabda-gála után
Az angol válogatott csapatkapitánya a Tottenham támadójaként háromszor lett gólkirály a Premier League-ben: a 2015/16-os, a 2016/17-es és a 2020/21-es szezonban. A ligában szerzett 213 találatával a PL történetének második legeredményesebb játékosa, mindössze Alan Shearer előzi meg, aki 260 gólt szerzett.
Harry Kane-nek minden esélye megvolt arra, hogy a Premier League történetének legeredményesebb játékosává váljon, ő azonban 2023 nyarán lemondott erről az álmáról, és a Bayern Münchenhez igazolt, hogy pályafutása új szintre léphessen.
Az elmúlt három évben az angol támadó 159 mérkőzésen 156 gólt szerzett a Bayern színeiben, emellett 40 gólpasszt is kiosztott. Kane az Aranylabda-trófeával zárult szezonjában 65 mérkőzésen 73 gólt lőtt. A Bayern Münchennel Bundesliga- és Német Kupa-győzelmet ünnepelhetett, az angol válogatottal pedig világbajnoki bronzérmet szerzett.
Harry Kane immár nem a Tottenham egykori örök vesztese, hanem a világ egyik legjobb futballistája, akit 33 éves korára kárpótolt az élet a France Football Aranylabdájával.
„Dolgozz keményen csendben, és hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted” – írta Kane a gála után a közösségi oldalán.
Az Aranylabda-gálát 2024 óta a France Football és az UEFA közösen szervezi, és ebben az évben először nem Párizsban rendezték meg. London házigazdaként való kiválasztásával az európai szövetség az első angol Aranylabda-győztes, Sir Stanley Matthews előtt tisztelgett.
Az Aranylabda-szavazás végeredménye:
- Harry Kane (angol, Bayern München)
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
- Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
- Rodri (spanyol, Manchester City/FC Barcelona)
- Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
- Hvicsa Kvarachelia (georgiai, Paris Saint-Germain)
- Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
- Erling Haaland (norvég, Manchester City)
- Michael Olise (francia, Bayern München)
- Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain)