Harry Kane az Aranylabda elnyerésével a futballvilág egyik legnagyobb elismerését kapta meg, azonban ez nem mindig volt ennyire egyértelmű. Kane közel 20 évet töltött a Tottenham Hotspur kötelékében, annál a klubnál, amely folyamatosan a nevetség tárgya, hiszen legutóbb 65 évvel ezelőtt tudott bajnoki címet nyerni az angol élvonalban.

Harry Kane győzelmével zárult a 2026-os Aranylabda-gála

Fotó: Franck Fife / AFP

A Colin Farrell és Brendan Gleeson főszereplésével készült Erőszakik (In Bruges) című filmben is elhangzik egy Tottenhamhez köthető, legendássá vált idézet: „A purgatórium az a két dolog közötti izé. Nem voltál még teljesen sz*r, de azért annyira nagy szám sem. Mint a Tottenham.”

Harry Kane egy mondattal üzent az Aranylabda-gála után

Az angol válogatott csapatkapitánya a Tottenham támadójaként háromszor lett gólkirály a Premier League-ben: a 2015/16-os, a 2016/17-es és a 2020/21-es szezonban. A ligában szerzett 213 találatával a PL történetének második legeredményesebb játékosa, mindössze Alan Shearer előzi meg, aki 260 gólt szerzett.

Harry Kane-nek minden esélye megvolt arra, hogy a Premier League történetének legeredményesebb játékosává váljon, ő azonban 2023 nyarán lemondott erről az álmáról, és a Bayern Münchenhez igazolt, hogy pályafutása új szintre léphessen.