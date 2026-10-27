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„Ne nyúlj hozzám!” – váratlan konfliktus robbant ki az Aranylabda-gálán

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Harry Kane, a Bayern München 33 éves angol csatára nyerte el a France Football magazin által odaítélt Aranylabdát, amelyet az év legjobb futballistájának ítélnek oda. Az angol válogatott csapatkapitánya számára óriási elégtételt jelenthet a trófea elnyerése, ugyanis pályafutása során rengetegszer került a trollok célkeresztjébe amiatt, hogy sosem nyert jelentős trófeát. Kane az Aranylabda-gálán aratott sikere után csattanós választ adott kritikusainak: egyetlen mondattal üzent nekik.

Harry Kane az Aranylabda elnyerésével a futballvilág egyik legnagyobb elismerését kapta meg, azonban ez nem mindig volt ennyire egyértelmű. Kane közel 20 évet töltött a Tottenham Hotspur kötelékében, annál a klubnál, amely folyamatosan a nevetség tárgya, hiszen legutóbb 65 évvel ezelőtt tudott bajnoki címet nyerni az angol élvonalban.

Harry Kane győzelmével zárult a 2026-os Aranylabda-gála
Harry Kane győzelmével zárult a 2026-os Aranylabda-gála
Fotó: Franck Fife / AFP

A Colin Farrell és Brendan Gleeson főszereplésével készült Erőszakik (In Bruges) című filmben is elhangzik egy Tottenhamhez köthető, legendássá vált idézet: „A purgatórium az a két dolog közötti izé. Nem voltál még teljesen sz*r, de azért annyira nagy szám sem. Mint a Tottenham.”

Harry Kane egy mondattal üzent az Aranylabda-gála után

Az angol válogatott csapatkapitánya a Tottenham támadójaként háromszor lett gólkirály a Premier League-ben: a 2015/16-os, a 2016/17-es és a 2020/21-es szezonban. A ligában szerzett 213 találatával a PL történetének második legeredményesebb játékosa, mindössze Alan Shearer előzi meg, aki 260 gólt szerzett.

Harry Kane-nek minden esélye megvolt arra, hogy a Premier League történetének legeredményesebb játékosává váljon, ő azonban 2023 nyarán lemondott erről az álmáról, és a Bayern Münchenhez igazolt, hogy pályafutása új szintre léphessen.

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Az elmúlt három évben az angol támadó 159 mérkőzésen 156 gólt szerzett a Bayern színeiben, emellett 40 gólpasszt is kiosztott. Kane az Aranylabda-trófeával zárult szezonjában 65 mérkőzésen 73 gólt lőtt. A Bayern Münchennel Bundesliga- és Német Kupa-győzelmet ünnepelhetett, az angol válogatottal pedig világbajnoki bronzérmet szerzett.

Harry Kane immár nem a Tottenham egykori örök vesztese, hanem a világ egyik legjobb futballistája, akit 33 éves korára kárpótolt az élet a France Football Aranylabdájával.

„Dolgozz keményen csendben, és hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted” – írta Kane a gála után a közösségi oldalán

Az Aranylabda-gálát 2024 óta a France Football és az UEFA közösen szervezi, és ebben az évben először nem Párizsban rendezték meg. London házigazdaként való kiválasztásával az európai szövetség az első angol Aranylabda-győztes, Sir Stanley Matthews előtt tisztelgett.

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Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

  1. Harry Kane (angol, Bayern München)
  2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  4. Rodri (spanyol, Manchester City/FC Barcelona)
  5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
  6. Hvicsa Kvarachelia (georgiai, Paris Saint-Germain)
  7. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
  8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
  9. Michael Olise (francia, Bayern München)
  10. Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain)
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