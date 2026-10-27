Hétfő este a londoni Palladiumban rendezték meg a 70. Aranylabda-gálát. A ceremóniának először adott otthont az angol főváros, mégpedig azért, mert a futballvilág legrangosabb egyéni díját Sir Stanley Matthews nyerte el elsőként, 1956-ban. Az Aranylabda-gála díjai:
- Férfi és női Aranylabda – A szezon legjobb férfi- és női futballistájának járó fődíj.
- Kopa-trófea – Az év legjobb fiatal férfi- és női játékosának járó elismerés.
- Jasin-trófea – Az év legjobb férfi- és női kapusának járó díj.
- Gerd Müller-trófea – Az év legjobb férfi- és női támadójának járó elismerés.
- Johan Cruyff-trófea – Az év legjobb férfi- és női edzőjének járó díj.
- Az év férfi- és női klubja – A szezon legjobb férfi- és női klubjának járó elismerés.
- Sócrates-díj – Olyan futballisták egyéni elismerése, akik kiemelkedő társadalmi, jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezéseket támogatnak.
A 70. Aranylabda-gálán összesen 13 díjat osztottak ki a férfi- és a női futball legjobbjai között. A férfi- és a női Aranylabda mellett az év legjobb fiatal játékosának járó Raymond Kopa-díj, valamint a legjobb kapusnak ítélt Lev Jasin-díj számít a legrangosabb elismerések közé.
Emellett ott van a Gerd Müller-trófea, amellyel a legeredményesebb támadókat díjazzák, valamint a legjobb edzőknek járó elismerés, amelyet a holland Johan Cruyffról neveztek el.
45 év várakozás után ismét Bayern München-játékoshoz kerül az Aranylabda!
Az Aranylabda díjazottjait egy 30 fős listáról választották ki, amelyet szeptember elején hoztak nyilvánosságra. A szavazás során a 2025/2026-os klubszezonban nyújtott teljesítmény, valamint a nyári világbajnokságon mutatott játék is fontos szerepet játszott.
A fogadóirodáknál Harry Kane, a Bayern München angol válogatott támadója számított az Aranylabda legesélyesebb jelöltjének. A 33 éves játékos az előző szezonban bajnoki címet és Német Kupát nyert, 51 mérkőzésen 61 gólt szerzett a bajor klub színeiben, a világbajnokságon pedig bronzérmet nyert az angol válogatottal, miközben hat találatig jutott a tornán.
A második legesélyesebb a francia Kylian Mbappé volt, aki ugyan csapatszinten egyetlen trófeát sem nyert, egyénileg azonban remek idényt zárt. A Real Madrid támadója a La Ligában, a Bajnokok Ligájában, valamint a világbajnokságon is gólkirály lett, utóbbin tíz találatig jutott. Nem mellesleg három világbajnokságon összesen 22 gólt szerzett, ezzel megelőzte a 21 gólos Lionel Messit, és a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosává vált.
A fogadóirodáknál a Barcelona klasszisa, a 19 éves Lamine Yamal számított a harmadik legesélyesebbnek. A fiatal támadó az előző szezonban a második helyen végzett. A katalán csapat játékosa bajnok lett a La Ligában, a spanyol válogatottal pedig világbajnoki címet szerzett. Kritikusai szerint azonban ez kevés az Aranylabda elnyeréséhez, mivel a tornán nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Nyolc mérkőzésen mindössze egyszer talált be, azt is a Szaúd-Arábia elleni csoportmeccsen. Lamine Yamal mindenesetre népes delegációval érkezett a londoni gálára, ezért sokan arra gondoltak, hogy már előzetesen tudhatott valamit az eredményről.
Az Aranylabda-gála kezdete előtt a France Football nyilvánosságra hozta annak a húsz futballistának a nevét, akik a szavazáson a 30. és a 11. hely között végeztek.
Az Aranylabda-gála közel egy órás késéssel kezdődött, köszönhetően a londoni csúcsforgalomnak. Az est két házigazdája Thierry Henry, az Arsenal világ- és Európa-bajnok legendája, valamint Kate Scott, a CBS Sports műsorvezetője volt.
Sokat nem húzták az időt a londoni ceremónián. Némi felvezetés után kihirdették a legjobb fiatal játékosnak járó Kopa-díj győztesét, amelyet az AC Milan legendás támadója, a 2004-ben Aranylabdát nyerő Andrij Sevcsenko adott át. Az elismerést végül Lamine Yamal, a Barcelona sztárja kapta, aki sorozatban harmadszor zsebelte be a díjat.
Ez a harmadik év, hogy megkapom. Köszönöm a klubomnak, a válogatottamnak és mindenkinek, aki segített abban, hogy elnyerhessem ezt a díjat”
– mondta a Barcelona sztárja, aki az elismerést csapattársának, a világbajnok Pau Cubarsínak dedikálta, aki szintén megérdemelte volna a díjat.
- A nőknél szintén a kategória címvédője, a Barcelonában futballozó Vicky López diadalmaskodott.
Ezt követően átadták az év legjobb edzőinek járó Johan Cruyff-trófeákat. A női kategóriában az FC Barcelona női csapatának vezetőedzője, Pere Romeu kapta az elismerést, miután az előző szezonban minden lehetséges trófeát begyűjtött a katalán együttessel.
Mielőtt Rafa Benítez, a Liverpool korábbi, Bajnokok Ligája-győztes edzője átadta volna az év legjobb férfi edzőjének járó elismerést, gyors felépülést kívántak Vincent Kompanynak, a Bayern München vezetőedzőjének, aki pénteken összeesett, miközben az U23-as csapat edzését figyelte. A belga szakember – aki a jelöltek között is szerepelt – értelemszerűen nem volt jelen a londoni gálán, de remélhetőleg hamarosan felépül, és visszatér a bajor csapat kispadjára.
A díjat végül Luis de la Fuente kapta, aki nyáron világbajnoki címet nyert a spanyol válogatottal. Nem mellesleg a csapata világrekordnak számító, 42 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatot tudhat magáénak.
Óriási megtiszteltetés már az is, hogy a jelöltek között lehettem. Ők is megkaphatták volna ezt a díjat. Ez azonban nem egyéni elismerés, hanem egy nagyszerű csapat sikere. Megtiszteltetés, hogy én edzhetem őket. Ez a díj a stáb minden tagját is megilleti”
– fogalmazott a 65 éves szakember, aki két évvel ezelőtt az Európa-bajnokságot is megnyerte a spanyol válogatottal.
A legjobb edzők után a legjobb kapusokat díjazták. Az általuk elnyerhető trófea a futballtörténelem egyetlen aranylabdás kapusáról, a szovjet Lev Jasinról kapta a nevét.
A nőknél a Barcelona hálóőre, Cata Coll diadalmaskodott, míg a férfiaknál a világbajnok spanyol válogatott kapusa, Unai Simón végzett az élen, aki a világbajnokság nyolc mérkőzésén mindössze egy gólt kapott.
Életem leggyönyörűbb nyarát köszönhetem ennek a csapatnak”
– mondta Unai Simón, aki David Rayának és Joan Garcíának, a spanyol válogatott két cserekapusának is külön köszönetet mondott.
A kiemelkedő társadalmi, jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezésekben szerepet vállaló futballisták közül ezúttal Bukayo Saka, az Arsenal támadója kapta a Sócrates-díjat. Az angol válogatott játékos a színpadon egy ruandai kisfiú levelét olvasta fel. A gyermek a BigShoe jótékonysági szervezetnek köszönhetően – amelynek munkájában Saka is részt vállal – megtanult olvasni, és abban bízik, hogy egy nap Angliába is eljuthat.
Ezt követően az év legjobb csapatait díjazták. A színpadra Sol Campbellt és Patrick Vieirát szólították, akik alapemberei voltak az Arsenal 2004-es együttesének, amely veretlenül nyerte meg a Premier League-et.
A női kategóriában „óriási meglepetésre” a Barcelona lett az év csapata, a férfiaknál pedig a francia Paris Saint-Germain kapta az elismerést. A PSG a Real Madrid után a második csapat lett, amely meg tudta védeni a címét a Bajnokok Ligájában.
A díjat a tavalyi Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé vette át, aki sérülés miatt nem léphetett pályára a PSG hétfő esti, Lyon elleni rangadóján.
Meccsről meccsre gondolkodunk. A szezon első felét lazábban vesszük, a második felében viszont már tudjuk, hogy oda kell tennünk magunkat. Tavaly a Bayern ellen is közel voltunk a végső sikerhez, majd az Arsenallal is játszottunk egy csodálatos BL-döntőt. Csak jó ellenfeleink voltak”
– mondta Dembélé.
A legjobb csapatok után az év legjobb férfi- és női támadójának járó elismerés, vagyis a Gerd Müller-trófea átadása következett. A díjat Alan Shearer, a Premier League történetének legeredményesebb gólszerzője, valamint Sophie Turner színésznő adta át.
Ebben a kategóriában nem kellett szavazni, ugyanis az nyer, aki a legtöbb gólt szerzi egy adott szezonban. A nőknél a mexikói Charlyn Corral végzett az élen, a férfiaknál pedig az Aranylabdára is esélyes Harry Kane vehette át a trófeát.
Csodálatos évem volt, sok gólt szereztem. Ez volt pályafutásom legjobb szezonja. Köszönöm a müncheni csapattársaimnak és az angol válogatott minden tagjának. A gólszerzés igazi csapatmunka. A családom segít abban, hogy két lábbal a földön maradjak, nélkülük nem tartanék itt”
– mondta Harry Kane, aki a 2025/2026-os szezonban 65 mérkőzésen 73 gólt szerzett.
Végezetül kiosztották a szezon legjobb férfi- és női futballistájának járó fődíjat, az Aranylabdát. Az átadásban közreműködött a 2001-es Aranylabda-győztes, a korábbi angol válogatott Michael Owen is, aki felidézte, hogy amikor ő megkapta a trófeát, még nem rendeztek gálát, hanem telefonon értesítették arról, hogy megnyerte a szavazást.
A nők között Alexia Putellas diadalmaskodott, aki nyáron igazolt a London City Lionesses csapatához, de az elismerést még a Barcelonában nyújtott teljesítményéért kapta meg. A 32 éves játékos pályafutása során harmadszor nyerte el a női Aranylabdát, ezzel beérte honfitársát, a Barcelonában futballozó Aitana Bonmatít, aki korábban szintén háromszor kapta meg az elismerést.
A férfiak kategóriájában csere történt a pódiumon, ugyanis Michael Owent a brazilok kétszeres aranylabdása, Ronaldo Luís Nazário de Lima váltotta. A brazil legenda 21 évesen kapta meg pályafutása első Aranylabdáját, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb győztese. Meg is kérdezték tőle, szerinte ez a gála után is így marad-e – utalva ezzel a 19 éves Lamine Yamalra –, Ronaldo azonban egy félmosoly kíséretében kitért a válaszadás elől.
A brazil legenda kinyitotta a borítékot, és végül a Bayern München támadójának, Harry Kane-nek a nevét mondta ki, aki 25 év után az első angol játékos lett, aki elnyerte az Aranylabdát. Kane elismerése rendkívül fontos volt a bajor klub számára, hiszen legutóbb 45 évvel ezelőtt végzett Bayern-játékos az élen Karl-Heinz Rummenigge révén.
„Nincsenek szavak. Köszönök mindenkinek mindent. Hihetetlen ez az este itt, Londonban, ami még különlegesebbé teszi az elismerést.
Nagyon nehéz lehetett idén meghozni ezt a döntést. A saját csapattársaim között is van olyan, aki megérdemelte volna a díjat. Nélkületek nem állnék itt. Az, hogy veletek edzhetek, napról napra jobb játékossá tesz”
– kezdte Harry Kane, aki a Bayern edzőjének, a még mindig kórházban lévő Vincent Kompanynak is köszönetet mondott.
„Az angol válogatottal valódi csapatot alkottunk a világbajnokságon. Nagyon büszkévé tesz, hogy a kapitányotok lehetek, és vezethetlek titeket. Köszönöm Thomas Tuchelnek és a stábjának is. Bámulatos, ahogyan egy német szövetségi kapitány magán viseli Anglia címerét. Köszönöm a Tottenhamnek is, mert nem lennék itt, ahol most vagyok, a Spurs nélkül. Ezt az egész utazást nekik is köszönhetem” – folytatta a 33 éves támadó.
Kane ezt követően köszönetet mondott gyerekkori edzőinek, akik segítették pályafutását. Hangsúlyozta, hogy mindig a legjobb edzők vették körül, akik nélkül nem sikerült volna felérnie a csúcsra.
A második helyen Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója végzett, míg a harmadik helyet a Barcelona szélsője, Lamine Yamal szerezte meg. A világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya, a 2024-es Aranylabda győztese, Rodri a negyedik helyen végzett, míg a 39 éves Lionel Messi az ötödik helyet szerezte meg.