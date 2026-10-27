Hétfő este a londoni Palladiumban rendezték meg a 70. Aranylabda-gálát. A ceremóniának először adott otthont az angol főváros, mégpedig azért, mert a futballvilág legrangosabb egyéni díját Sir Stanley Matthews nyerte el elsőként, 1956-ban. Az Aranylabda-gála díjai:

A fogadóirodáknál Harry Kane, a Bayern München támadója volt a legesélyesebb az Aranylabda-díjra

Fotó: Toby Shepheard / AFP

Férfi és női Aranylabda – A szezon legjobb férfi- és női futballistájának járó fődíj.

Kopa-trófea – Az év legjobb fiatal férfi- és női játékosának járó elismerés.

Jasin-trófea – Az év legjobb férfi- és női kapusának járó díj.

Gerd Müller-trófea – Az év legjobb férfi- és női támadójának járó elismerés.

Johan Cruyff-trófea – Az év legjobb férfi- és női edzőjének járó díj.

Az év férfi- és női klubja – A szezon legjobb férfi- és női klubjának járó elismerés.

Sócrates-díj – Olyan futballisták egyéni elismerése, akik kiemelkedő társadalmi, jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezéseket támogatnak.

A 70. Aranylabda-gálán összesen 13 díjat osztottak ki a férfi- és a női futball legjobbjai között. A férfi- és a női Aranylabda mellett az év legjobb fiatal játékosának járó Raymond Kopa-díj, valamint a legjobb kapusnak ítélt Lev Jasin-díj számít a legrangosabb elismerések közé.

Emellett ott van a Gerd Müller-trófea, amellyel a legeredményesebb támadókat díjazzák, valamint a legjobb edzőknek járó elismerés, amelyet a holland Johan Cruyffról neveztek el.

45 év várakozás után ismét Bayern München-játékoshoz kerül az Aranylabda!

Az Aranylabda díjazottjait egy 30 fős listáról választották ki, amelyet szeptember elején hoztak nyilvánosságra. A szavazás során a 2025/2026-os klubszezonban nyújtott teljesítmény, valamint a nyári világbajnokságon mutatott játék is fontos szerepet játszott.

A fogadóirodáknál Harry Kane, a Bayern München angol válogatott támadója számított az Aranylabda legesélyesebb jelöltjének. A 33 éves játékos az előző szezonban bajnoki címet és Német Kupát nyert, 51 mérkőzésen 61 gólt szerzett a bajor klub színeiben, a világbajnokságon pedig bronzérmet nyert az angol válogatottal, miközben hat találatig jutott a tornán.