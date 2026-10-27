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Harry Kane nyerte az Aranylabdát, 25 év után lett ismét angol győztes

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Az Aranylabda átadásával zárult a France Football londoni gálája, ahol Harry Kane vehette át a futballvilág legrangosabb egyéni elismerését. Az Aranylabda elnyerésével a Bayern München támadója 25 év után az első angol játékos lett, aki elhódította a díjat. Beszédében csapattársainak, edzőinek és korábbi klubjainak is köszönetet mondott. A 33 éves támadó a francia Kylian Mbappét és a spanyol Lamine Yamalt előzte meg a szavazáson.

Hétfő este a londoni Palladiumban rendezték meg a 70. Aranylabda-gálát. A ceremóniának először adott otthont az angol főváros, mégpedig azért, mert a futballvilág legrangosabb egyéni díját Sir Stanley Matthews nyerte el elsőként, 1956-ban. Az Aranylabda-gála díjai:

A fogadóirodáknál Harry Kane, a Bayern München támadója volt a legesélyesebb az Aranylabda-díjra
A fogadóirodáknál Harry Kane, a Bayern München támadója volt a legesélyesebb az Aranylabda-díjra
Fotó: Toby Shepheard / AFP
  • Férfi és női Aranylabda – A szezon legjobb férfi- és női futballistájának járó fődíj.
  • Kopa-trófea – Az év legjobb fiatal férfi- és női játékosának járó elismerés.
  • Jasin-trófea – Az év legjobb férfi- és női kapusának járó díj.
  • Gerd Müller-trófea – Az év legjobb férfi- és női támadójának járó elismerés.
  • Johan Cruyff-trófea – Az év legjobb férfi- és női edzőjének járó díj.
  • Az év férfi- és női klubja – A szezon legjobb férfi- és női klubjának járó elismerés.
  • Sócrates-díj – Olyan futballisták egyéni elismerése, akik kiemelkedő társadalmi, jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezéseket támogatnak.

A 70. Aranylabda-gálán összesen 13 díjat osztottak ki a férfi- és a női futball legjobbjai között. A férfi- és a női Aranylabda mellett az év legjobb fiatal játékosának járó Raymond Kopa-díj, valamint a legjobb kapusnak ítélt Lev Jasin-díj számít a legrangosabb elismerések közé.

Emellett ott van a Gerd Müller-trófea, amellyel a legeredményesebb támadókat díjazzák, valamint a legjobb edzőknek járó elismerés, amelyet a holland Johan Cruyffról neveztek el.

45 év várakozás után ismét Bayern München-játékoshoz kerül az Aranylabda!

Az Aranylabda díjazottjait egy 30 fős listáról választották ki, amelyet szeptember elején hoztak nyilvánosságra. A szavazás során a 2025/2026-os klubszezonban nyújtott teljesítmény, valamint a nyári világbajnokságon mutatott játék is fontos szerepet játszott.

A fogadóirodáknál Harry Kane, a Bayern München angol válogatott támadója számított az Aranylabda legesélyesebb jelöltjének. A 33 éves játékos az előző szezonban bajnoki címet és Német Kupát nyert, 51 mérkőzésen 61 gólt szerzett a bajor klub színeiben, a világbajnokságon pedig bronzérmet nyert az angol válogatottal, miközben hat találatig jutott a tornán.

A második legesélyesebb a francia Kylian Mbappé volt, aki ugyan csapatszinten egyetlen trófeát sem nyert, egyénileg azonban remek idényt zárt. A Real Madrid támadója a La Ligában, a Bajnokok Ligájában, valamint a világbajnokságon is gólkirály lett, utóbbin tíz találatig jutott. Nem mellesleg három világbajnokságon összesen 22 gólt szerzett, ezzel megelőzte a 21 gólos Lionel Messit, és a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosává vált.

Robbie Keane, a Fradi korábbi edzője is ott volt az Aranylabda-gálán
A fogadóirodáknál Harry Kane, a Bayern München támadója volt a legesélyesebb az Aranylabda-díjra
Galéria: Így érkeztek a vörös szőnyegen az Aranylabda-gála sztárjai
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Sol Campbell, az Arsenal egykori legendás középhátvédje

A fogadóirodáknál a Barcelona klasszisa, a 19 éves Lamine Yamal számított a harmadik legesélyesebbnek. A fiatal támadó az előző szezonban a második helyen végzett. A katalán csapat játékosa bajnok lett a La Ligában, a spanyol válogatottal pedig világbajnoki címet szerzett. Kritikusai szerint azonban ez kevés az Aranylabda elnyeréséhez, mivel a tornán nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Nyolc mérkőzésen mindössze egyszer talált be, azt is a Szaúd-Arábia elleni csoportmeccsen. Lamine Yamal mindenesetre népes delegációval érkezett a londoni gálára, ezért sokan arra gondoltak, hogy már előzetesen tudhatott valamit az eredményről.

Az Aranylabda-gála kezdete előtt a France Football nyilvánosságra hozta annak a húsz futballistának a nevét, akik a szavazáson a 30. és a 11. hely között végeztek.

Az Aranylabda-gála közel egy órás késéssel kezdődött, köszönhetően a londoni csúcsforgalomnak. Az est két házigazdája Thierry Henry, az Arsenal világ- és Európa-bajnok legendája, valamint Kate Scott, a CBS Sports műsorvezetője volt.

Sokat nem húzták az időt a londoni ceremónián. Némi felvezetés után kihirdették a legjobb fiatal játékosnak járó Kopa-díj győztesét, amelyet az AC Milan legendás támadója, a 2004-ben Aranylabdát nyerő Andrij Sevcsenko adott át. Az elismerést végül Lamine Yamal, a Barcelona sztárja kapta, aki sorozatban harmadszor zsebelte be a díjat.

Ez a harmadik év, hogy megkapom. Köszönöm a klubomnak, a válogatottamnak és mindenkinek, aki segített abban, hogy elnyerhessem ezt a díjat” 

– mondta a Barcelona sztárja, aki az elismerést csapattársának, a világbajnok Pau Cubarsínak dedikálta, aki szintén megérdemelte volna a díjat.

  • A nőknél szintén a kategória címvédője, a Barcelonában futballozó Vicky López diadalmaskodott. 
Spain and Barcelona forward Lamine Yamal speaks after winning the Trophy for the Men's Young Talent of the Year during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Lamine Yamal sorozatban harmadszor nyerte meg a legjobb fiatalnak járó díjat
Fotó: Franck Fife / AFP

Ezt követően átadták az év legjobb edzőinek járó Johan Cruyff-trófeákat. A női kategóriában az FC Barcelona női csapatának vezetőedzője, Pere Romeu kapta az elismerést, miután az előző szezonban minden lehetséges trófeát begyűjtött a katalán együttessel.

Mielőtt Rafa Benítez, a Liverpool korábbi, Bajnokok Ligája-győztes edzője átadta volna az év legjobb férfi edzőjének járó elismerést, gyors felépülést kívántak Vincent Kompanynak, a Bayern München vezetőedzőjének, aki pénteken összeesett, miközben az U23-as csapat edzését figyelte. A belga szakember – aki a jelöltek között is szerepelt – értelemszerűen nem volt jelen a londoni gálán, de remélhetőleg hamarosan felépül, és visszatér a bajor csapat kispadjára.

A díjat végül Luis de la Fuente kapta, aki nyáron világbajnoki címet nyert a spanyol válogatottal. Nem mellesleg a csapata világrekordnak számító, 42 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatot tudhat magáénak.

Óriási megtiszteltetés már az is, hogy a jelöltek között lehettem. Ők is megkaphatták volna ezt a díjat. Ez azonban nem egyéni elismerés, hanem egy nagyszerű csapat sikere. Megtiszteltetés, hogy én edzhetem őket. Ez a díj a stáb minden tagját is megilleti” 

– fogalmazott a 65 éves szakember, aki két évvel ezelőtt az Európa-bajnokságot is megnyerte a spanyol válogatottal.

Danish former footballer Peter Schmeichel presents the Yashin Trophy for the best female and male goalkeeper during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A dán Peter Schmeichel adta át a legjobb kapusoknak járó Jasin-díjat
Fotó: Franck Fife / AFP

A legjobb edzők után a legjobb kapusokat díjazták. Az általuk elnyerhető trófea a futballtörténelem egyetlen aranylabdás kapusáról, a szovjet Lev Jasinról kapta a nevét.

A nőknél a Barcelona hálóőre, Cata Coll diadalmaskodott, míg a férfiaknál a világbajnok spanyol válogatott kapusa, Unai Simón végzett az élen, aki a világbajnokság nyolc mérkőzésén mindössze egy gólt kapott.

Életem leggyönyörűbb nyarát köszönhetem ennek a csapatnak” 

– mondta Unai Simón, aki David Rayának és Joan Garcíának, a spanyol válogatott két cserekapusának is külön köszönetet mondott.

A kiemelkedő társadalmi, jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezésekben szerepet vállaló futballisták közül ezúttal Bukayo Saka, az Arsenal támadója kapta a Sócrates-díjat. Az angol válogatott játékos a színpadon egy ruandai kisfiú levelét olvasta fel. A gyermek a BigShoe jótékonysági szervezetnek köszönhetően – amelynek munkájában Saka is részt vállal – megtanult olvasni, és abban bízik, hogy egy nap Angliába is eljuthat.

Ezt követően az év legjobb csapatait díjazták. A színpadra Sol Campbellt és Patrick Vieirát szólították, akik alapemberei voltak az Arsenal 2004-es együttesének, amely veretlenül nyerte meg a Premier League-et.

A női kategóriában „óriási meglepetésre” a Barcelona lett az év csapata, a férfiaknál pedig a francia Paris Saint-Germain kapta az elismerést. A PSG a Real Madrid után a második csapat lett, amely meg tudta védeni a címét a Bajnokok Ligájában.

A díjat a tavalyi Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé vette át, aki sérülés miatt nem léphetett pályára a PSG hétfő esti, Lyon elleni rangadóján.

Meccsről meccsre gondolkodunk. A szezon első felét lazábban vesszük, a második felében viszont már tudjuk, hogy oda kell tennünk magunkat. Tavaly a Bayern ellen is közel voltunk a végső sikerhez, majd az Arsenallal is játszottunk egy csodálatos BL-döntőt. Csak jó ellenfeleink voltak” 

– mondta Dembélé.

France and Paris Saint Germain forward Ousmane Dembele reacts after receiving the "2026 Ballon d'Or Men's Club of the Year" trophy during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Ousmane Dembélé a csapata nevében vette át a díjat
Fotó: Franck Fife / AFP

A legjobb csapatok után az év legjobb férfi- és női támadójának járó elismerés, vagyis a Gerd Müller-trófea átadása következett. A díjat Alan Shearer, a Premier League történetének legeredményesebb gólszerzője, valamint Sophie Turner színésznő adta át.

Ebben a kategóriában nem kellett szavazni, ugyanis az nyer, aki a legtöbb gólt szerzi egy adott szezonban. A nőknél a mexikói Charlyn Corral végzett az élen, a férfiaknál pedig az Aranylabdára is esélyes Harry Kane vehette át a trófeát.

Csodálatos évem volt, sok gólt szereztem. Ez volt pályafutásom legjobb szezonja. Köszönöm a müncheni csapattársaimnak és az angol válogatott minden tagjának. A gólszerzés igazi csapatmunka. A családom segít abban, hogy két lábbal a földön maradjak, nélkülük nem tartanék itt” 

– mondta Harry Kane, aki a 2025/2026-os szezonban 65 mérkőzésen 73 gólt szerzett.

England and Bayern Munich forward Harry Kane speaks on stage after receiving the Gerd Muller Trophy for the Best Striker during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Kane és Charlyn Corral (balra), a gála történetének első mexikói díjazottja
Fotó: Franck Fife / AFP

Végezetül kiosztották a szezon legjobb férfi- és női futballistájának járó fődíjat, az Aranylabdát. Az átadásban közreműködött a 2001-es Aranylabda-győztes, a korábbi angol válogatott Michael Owen is, aki felidézte, hogy amikor ő megkapta a trófeát, még nem rendeztek gálát, hanem telefonon értesítették arról, hogy megnyerte a szavazást.

A nők között Alexia Putellas diadalmaskodott, aki nyáron igazolt a London City Lionesses csapatához, de az elismerést még a Barcelonában nyújtott teljesítményéért kapta meg. A 32 éves játékos pályafutása során harmadszor nyerte el a női Aranylabdát, ezzel beérte honfitársát, a Barcelonában futballozó Aitana Bonmatít, aki korábban szintén háromszor kapta meg az elismerést.

Spain and Barcelona midfielder Alexia Putellas poses after receiving the Ballon d'Or Feminin award for the best female footballer during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Alexia Putellas harmadszorra kapta meg az Aranylabdát
Fotó: Franck Fife / AFP

A férfiak kategóriájában csere történt a pódiumon, ugyanis Michael Owent a brazilok kétszeres aranylabdása, Ronaldo Luís Nazário de Lima váltotta. A brazil legenda 21 évesen kapta meg pályafutása első Aranylabdáját, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb győztese. Meg is kérdezték tőle, szerinte ez a gála után is így marad-e – utalva ezzel a 19 éves Lamine Yamalra –, Ronaldo azonban egy félmosoly kíséretében kitért a válaszadás elől.

A brazil legenda kinyitotta a borítékot, és végül a Bayern München támadójának, Harry Kane-nek a nevét mondta ki, aki 25 év után az első angol játékos lett, aki elnyerte az Aranylabdát. Kane elismerése rendkívül fontos volt a bajor klub számára, hiszen legutóbb 45 évvel ezelőtt végzett Bayern-játékos az élen Karl-Heinz Rummenigge révén. 

„Nincsenek szavak. Köszönök mindenkinek mindent. Hihetetlen ez az este itt, Londonban, ami még különlegesebbé teszi az elismerést. 

Nagyon nehéz lehetett idén meghozni ezt a döntést. A saját csapattársaim között is van olyan, aki megérdemelte volna a díjat. Nélkületek nem állnék itt. Az, hogy veletek edzhetek, napról napra jobb játékossá tesz” 

– kezdte Harry Kane, aki a Bayern edzőjének, a még mindig kórházban lévő Vincent Kompanynak is köszönetet mondott.

England and Bayern Munich forward Harry Kane smiles after receiving the Ballon d'Or award for the best male footballer during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Harry Kane nyerte a 2026-os Aranylabda-díjat
Fotó: Franck Fife / AFP

„Az angol válogatottal valódi csapatot alkottunk a világbajnokságon. Nagyon büszkévé tesz, hogy a kapitányotok lehetek, és vezethetlek titeket. Köszönöm Thomas Tuchelnek és a stábjának is. Bámulatos, ahogyan egy német szövetségi kapitány magán viseli Anglia címerét. Köszönöm a Tottenhamnek is, mert nem lennék itt, ahol most vagyok, a Spurs nélkül. Ezt az egész utazást nekik is köszönhetem” – folytatta a 33 éves támadó.

Kane ezt követően köszönetet mondott gyerekkori edzőinek, akik segítették pályafutását. Hangsúlyozta, hogy mindig a legjobb edzők vették körül, akik nélkül nem sikerült volna felérnie a csúcsra.

A második helyen Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója végzett, míg a harmadik helyet a Barcelona szélsője, Lamine Yamal szerezte meg. A világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya, a 2024-es Aranylabda győztese, Rodri a negyedik helyen végzett, míg a 39 éves Lionel Messi az ötödik helyet szerezte meg.

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