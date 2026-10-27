Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Harry Kane nyerte meg az idei Aranylabdát, a londoni gáláról azonban a futballtörténelem legeredményesebb Aranylabda-győztese hiányzott. Lionel Messi annak ellenére sem utazott el a díjátadóra, hogy az ötödik helyen végzett a szavazáson. A 39 éves argentin világsztár eközben több ezer kilométerrel arrébb, Miamiban bukkant fel, ahol láthatóan remekül érezte magát.

Lionel Messi az Aranylabda-gála helyett a saját tornáját választotta Fotó: AFP

Lionel Messi az Aranylabda-gála helyett a saját tornáját választotta

Miközben a futballvilág legnagyobb sztárjai a londoni Palladium vörös szőnyegén vonultak fel, Lionel Messi Miamiban, a róla elnevezett Messi Cupon jelent meg. A nyolcszoros Aranylabda-győztest a pálya mellett fotózták és videózták, amint mosolyogva figyelte a fiatal futballisták mérkőzését.

A 16 éven aluli játékosok számára rendezett Messi Cup második kiírásán a világ számos nagy klubjának utánpótláscsapata szerepel. Többek között a Barcelona, a Manchester City, a Chelsea, az Atlético Madrid, az Inter, a River Plate és a Newell's Old Boys fiataljai is pályára lépnek Miamiban. Messit éppen a Boca Juniors és a katalán UE Cornellá találkozója közben kapták lencsevégre. A Clarín beszámolója szerint az argentin klasszis teát kortyolgatva követte az eseményeket, miközben Londonban már javában zajlott az Aranylabda-gála.

A világbajnok támadó távolmaradása azért is feltűnő, mert pályafutása során rekordot jelentő 17. alkalommal került az Aranylabda jelöltjei közé. Messi végül az ötödik helyen zárt, 39 évesen is számos európai világsztárt megelőzve. Az argentin nyolc alkalommal nyerte meg a díjat, ezzel továbbra is ő az Aranylabda történetének legeredményesebb futballistája.