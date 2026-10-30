Az angol futballszezon eddigi egyik legnagyobb szenzációja volt, amikor kedden este a negyedosztályban szereplő Fleetwood Town kiejtette az angol bajnoki címvédő Arsenalt a Ligakupából. Érdekesség, hogy a találkozó után nem az Ágyúsok kiesése kapta a legnagyobb sajtóvisszhangot, hanem az, hogy Mikel Arteta, az Arsenal edzője keményen odaszólt a 16 éves Max Dowmannek, aki a 85. percben piros lapot kapott.
A baszk szakembert a Liverpool elleni mérkőzés előtt is kérdezték a Dowmannel történt incidensről, valamint arról, hogyan érinti, hogy elutasították az Arsenal fellebbezését, így a 16 éves játékos hárommeccses eltiltást kapott.
„Minden lehetséges érvet felsorakoztattunk, hogy alátámasszuk az álláspontunkat. Különösen annak fényében, hogy milyen szabálytalan és veszélyes belépőket kellett elszenvednie, majd az ezekre adott reakciója minimális volt az őt ért szabálytalanságokhoz képest” – magyarázta az Arsenal edzője pénteki sajtótájékoztatóján.
Az Arsenal edzője kiosztotta a kritikusait a Liverpool elleni meccs előtt
Amikor arról kérdezték, milyen szavakat intézett Dowmanhez, miközben a játékos elhagyta a pályát, Arteta igyekezett kontextusba helyezni a reakcióját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez az edzői szerepkörének is része.
„A reakcióm egy feszült pillanatban, rendkívüli csalódottság közepette született, mert tisztában vagyok azzal, milyen következményekkel jár ez – különösen Max számára. Képesnek kell lennünk arra, hogy őszintén elmondjuk egymásnak a dolgokat, úgy, ahogy vannak. Azonban ő még csak 16 éves, ezért nagyon kell vigyáznunk rá. Ugyanakkor egyenesnek és őszintének kell lennünk vele abban is, hogy mit várunk el tőle a csapattal, a csapattársaival és a klubbal szemben” – fogalmazott Arteta, aki hangsúlyozta, hogy közte és Dowman között nincs semmilyen probléma, és már meg is beszélték a történteket.
„Sokféleképpen lehet reagálni. Ha látnátok, hogyan reagált édesapám és édesanyám bizonyos helyzetekben velem szemben, talán nem tetszene az a reakció. Számomra azonban ez volt a lehető legjobb reakció, mert hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok. Ti viszont mindig a lehető legjobb, legszebb reakciót szeretnétek látni” – magyarázta az Arsenal edzője.
„Azt szeretnétek látni, hogyan reagáltak a csapattársai? Amikor tíz emberrel kell tovább játszaniuk, szerintetek hogyan reagálnak? És mi a helyzet az angol válogatott játékosokkal, akik már nem tizenhat évesek?
Ezen a szinten ez a reakció. Akár helyes, akár helytelen, ez a valóság. És tudjátok, én hogyan reagálok, amikor nem nyerek? Dühös vagyok. Nagyon dühös. Erre fel kell készülnünk. Ez a közeg, ez a valóság. Ellenkező esetben Disneylandben lennénk”
– mondta el véleményét az Arsenal edzője, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyon vigyáznak Max Dowmanre, mert a klub egyik legnagyobb értékének tartják.
„Elképzelni sem tudjátok, mennyire vigyázunk rá. Ugyanakkor tőle is ugyanazt fogjuk elvárni, mint bárki mástól, mert ki kell érdemelnie a játéklehetőséget. Máskülönben mit mondanának a többiek az öltözőben? Igazságosnak kell lennem” – tette hozzá.
Dowman eltiltás miatt nem léphet pályára a Liverpool elleni rangadón, Arteta azonban biztató híreket is megosztott az Arsenal keretével kapcsolatban. Az Arsenal edzője elárulta, hogy Declan Rice, Riccardo Calafiori és Hrísztosz Cólisz egyaránt edzett pénteken, így várhatóan bevethetők lehetnek a Liverpool elleni mérkőzésen.
Noni Madueke állapotáról Arteta elmondta, hogy a szombati edzésen figyelik majd meg, hogyan teljesít, és csak ezt követően döntenek arról, hogy játékra alkalmas-e.
Az elmúlt években nagyon közel kerültünk a győzelemhez, de mindig hiányzott valami. Pontosan erről beszélgettünk az elmúlt napokban: világos céllal kell odamennünk, és győzelemmel kell távoznunk”
– mondta Mikel Arteta azzal kapcsolatban, hogy az Arsenal 2012 óta nem tudott győzni az Anfielden.