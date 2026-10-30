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A Premier League 9. fordulójában a bajnoki címvédő Arsenal a Liverpool otthonában lép pályára. Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nincs könnyű helyzetben, mivel sérülés miatt nem számíthat Bukayo Sakára, Max Dowmant pedig szintén nem vetheti be, miután a 16 éves szupertehetség a hét közepén piros lapot kapott a Fleetwood Town elleni Ligakupa-mérkőzésen. Az Arsenal edzője csalódott, amiért elutasították a Dowman eltiltásával kapcsolatos fellebbezésüket. Emellett azokra a kritikákra is reagált, amelyeket azért kapott, mert keményen leszidta fiatal játékosát a meggondolatlansága miatt.

Az angol futballszezon eddigi egyik legnagyobb szenzációja volt, amikor kedden este a negyedosztályban szereplő Fleetwood Town kiejtette az angol bajnoki címvédő Arsenalt a Ligakupából. Érdekesség, hogy a találkozó után nem az Ágyúsok kiesése kapta a legnagyobb sajtóvisszhangot, hanem az, hogy Mikel Arteta, az Arsenal edzője keményen odaszólt a 16 éves Max Dowmannek, aki a 85. percben piros lapot kapott.

Max Dowman nagy meggondolatlanságot csinált az Arsenal hétközi meccsén
Max Dowman nagy meggondolatlanságot csinált az Arsenal hétközi meccsén
Fotó: Darren Staples / AFP

A baszk szakembert a Liverpool elleni mérkőzés előtt is kérdezték a Dowmannel történt incidensről, valamint arról, hogyan érinti, hogy elutasították az Arsenal fellebbezését, így a 16 éves játékos hárommeccses eltiltást kapott.

„Minden lehetséges érvet felsorakoztattunk, hogy alátámasszuk az álláspontunkat. Különösen annak fényében, hogy milyen szabálytalan és veszélyes belépőket kellett elszenvednie, majd az ezekre adott reakciója minimális volt az őt ért szabálytalanságokhoz képest” magyarázta az Arsenal edzője pénteki sajtótájékoztatóján.

Az Arsenal edzője kiosztotta a kritikusait a Liverpool elleni meccs előtt

Amikor arról kérdezték, milyen szavakat intézett Dowmanhez, miközben a játékos elhagyta a pályát, Arteta igyekezett kontextusba helyezni a reakcióját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez az edzői szerepkörének is része.

„A reakcióm egy feszült pillanatban, rendkívüli csalódottság közepette született, mert tisztában vagyok azzal, milyen következményekkel jár ez – különösen Max számára. Képesnek kell lennünk arra, hogy őszintén elmondjuk egymásnak a dolgokat, úgy, ahogy vannak. Azonban ő még csak 16 éves, ezért nagyon kell vigyáznunk rá. Ugyanakkor egyenesnek és őszintének kell lennünk vele abban is, hogy mit várunk el tőle a csapattal, a csapattársaival és a klubbal szemben” – fogalmazott Arteta, aki hangsúlyozta, hogy közte és Dowman között nincs semmilyen probléma, és már meg is beszélték a történteket.

„Sokféleképpen lehet reagálni. Ha látnátok, hogyan reagált édesapám és édesanyám bizonyos helyzetekben velem szemben, talán nem tetszene az a reakció. Számomra azonban ez volt a lehető legjobb reakció, mert hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok. Ti viszont mindig a lehető legjobb, legszebb reakciót szeretnétek látni” – magyarázta az Arsenal edzője.

„Azt szeretnétek látni, hogyan reagáltak a csapattársai? Amikor tíz emberrel kell tovább játszaniuk, szerintetek hogyan reagálnak? És mi a helyzet az angol válogatott játékosokkal, akik már nem tizenhat évesek? 

Ezen a szinten ez a reakció. Akár helyes, akár helytelen, ez a valóság. És tudjátok, én hogyan reagálok, amikor nem nyerek? Dühös vagyok. Nagyon dühös. Erre fel kell készülnünk. Ez a közeg, ez a valóság. Ellenkező esetben Disneylandben lennénk” 

– mondta el véleményét az Arsenal edzője, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyon vigyáznak Max Dowmanre, mert a klub egyik legnagyobb értékének tartják.

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts ahead of the English League Cup fourth round football match between Fleetwood Town and Arsenal at Highbury Stadium in Fleetwood, north west England, on October 27, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
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Fotó: Darren Staples / AFP

„Elképzelni sem tudjátok, mennyire vigyázunk rá. Ugyanakkor tőle is ugyanazt fogjuk elvárni, mint bárki mástól, mert ki kell érdemelnie a játéklehetőséget. Máskülönben mit mondanának a többiek az öltözőben? Igazságosnak kell lennem” – tette hozzá.

Dowman eltiltás miatt nem léphet pályára a Liverpool elleni rangadón, Arteta azonban biztató híreket is megosztott az Arsenal keretével kapcsolatban. Az Arsenal edzője elárulta, hogy Declan Rice, Riccardo Calafiori és Hrísztosz Cólisz egyaránt edzett pénteken, így várhatóan bevethetők lehetnek a Liverpool elleni mérkőzésen.

Noni Madueke állapotáról Arteta elmondta, hogy a szombati edzésen figyelik majd meg, hogyan teljesít, és csak ezt követően döntenek arról, hogy játékra alkalmas-e.

Az elmúlt években nagyon közel kerültünk a győzelemhez, de mindig hiányzott valami. Pontosan erről beszélgettünk az elmúlt napokban: világos céllal kell odamennünk, és győzelemmel kell távoznunk” 

– mondta Mikel Arteta azzal kapcsolatban, hogy az Arsenal 2012 óta nem tudott győzni az Anfielden.

 

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