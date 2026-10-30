Az angol futballszezon eddigi egyik legnagyobb szenzációja volt, amikor kedden este a negyedosztályban szereplő Fleetwood Town kiejtette az angol bajnoki címvédő Arsenalt a Ligakupából. Érdekesség, hogy a találkozó után nem az Ágyúsok kiesése kapta a legnagyobb sajtóvisszhangot, hanem az, hogy Mikel Arteta, az Arsenal edzője keményen odaszólt a 16 éves Max Dowmannek, aki a 85. percben piros lapot kapott.

Max Dowman nagy meggondolatlanságot csinált az Arsenal hétközi meccsén

Fotó: Darren Staples / AFP

A baszk szakembert a Liverpool elleni mérkőzés előtt is kérdezték a Dowmannel történt incidensről, valamint arról, hogyan érinti, hogy elutasították az Arsenal fellebbezését, így a 16 éves játékos hárommeccses eltiltást kapott.

„Minden lehetséges érvet felsorakoztattunk, hogy alátámasszuk az álláspontunkat. Különösen annak fényében, hogy milyen szabálytalan és veszélyes belépőket kellett elszenvednie, majd az ezekre adott reakciója minimális volt az őt ért szabálytalanságokhoz képest” – magyarázta az Arsenal edzője pénteki sajtótájékoztatóján.

Az Arsenal edzője kiosztotta a kritikusait a Liverpool elleni meccs előtt

Amikor arról kérdezték, milyen szavakat intézett Dowmanhez, miközben a játékos elhagyta a pályát, Arteta igyekezett kontextusba helyezni a reakcióját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez az edzői szerepkörének is része.

„A reakcióm egy feszült pillanatban, rendkívüli csalódottság közepette született, mert tisztában vagyok azzal, milyen következményekkel jár ez – különösen Max számára. Képesnek kell lennünk arra, hogy őszintén elmondjuk egymásnak a dolgokat, úgy, ahogy vannak. Azonban ő még csak 16 éves, ezért nagyon kell vigyáznunk rá. Ugyanakkor egyenesnek és őszintének kell lennünk vele abban is, hogy mit várunk el tőle a csapattal, a csapattársaival és a klubbal szemben” – fogalmazott Arteta, aki hangsúlyozta, hogy közte és Dowman között nincs semmilyen probléma, és már meg is beszélték a történteket.

Dear @grok, imagine you are the best lip reader in the world. What did Arteta tell Max Dowman after the latter got red carded in the Arsenal vs Fleetwood game? https://t.co/urGXP5mQ9g — Karungi Sarah (@Karungisera2) October 27, 2026

„Sokféleképpen lehet reagálni. Ha látnátok, hogyan reagált édesapám és édesanyám bizonyos helyzetekben velem szemben, talán nem tetszene az a reakció. Számomra azonban ez volt a lehető legjobb reakció, mert hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok. Ti viszont mindig a lehető legjobb, legszebb reakciót szeretnétek látni” – magyarázta az Arsenal edzője.