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Súlyos csapás érheti az Arsenalt: Bukayo Saka akár nyolc hetet is kihagyhat a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elszenvedett sérülése miatt. Az Arsenal angol válogatott sztárja így akár karácsonyig is harcképtelen maradhat, ami többfrontos sorozatterhelés miatt komoly problémát jelenthet Mikel Arteta csapatának.

Bukayo Saka, az Arsenal angol válogatott szélsője szerdán szenvedett sérülést a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 25 éves támadó sérülése azért is volt ijesztő, mert a mérkőzés elején, egy egyszerű passzt követően a bal combjához kapott, majd fájdalmas arccal a földre rogyott.

21 October 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Champions League, Group Stage, Matchday 3, Bayern Munich vs. Arsenal. Bukayo Saka (Arsenal) is lying on the field, injured. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az Arsenal sztárjátékosát senki nem bántotta a sérülése előtt 
Fotó: Sven Hoppe / dpa Picture-Alliance via AFP

Azt hiszem, hetekről van szó. A sérülés pontos mértékének megállapításához várhatóan egy hét-tíz nap múlva meg kell ismételnünk a vizsgálatokat” – nyilatkozta a BBC Sportnak Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője. Hozzátette, hogy nincsenek jó érzései Saka sérülésével kapcsolatban.

„Ha egy játékosnak éles fájdalom miatt kell elhagynia a pályát, az soha nem jó jel” – mondta a baszk szakember.

Karácsonyig nem játszhat az Arsenal sztárjátékosa?

Arteta az Everton ellen 2–0-ra megnyert bajnoki mérkőzés előtt elárulta, hogy az angol válogatott játékos újabb MRI-vizsgálaton esik át, mert jelentős mennyiségű folyadék gyűlt fel az érintett területen, így nehéz volt megállapítani a sérülés súlyosságát.

A The Athletic névtelen forrásai szerint Saka akár nyolc hetet is kihagyhat, ami azt jelenti, hogy karácsonyig nem léphet pályára. Az észak-londoni klub azonban még további információkra vár a sérülés súlyosságával és a felépülés várható időtartamával kapcsolatban.

Saka az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 11 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Aggasztó lehet a jövőjére nézve, hogy az előző idényben combhajlító-, csípő- és Achilles-ín-sérülések miatt több mint két hónapot kellett kihagynia. Nem mellesleg a 2024/25-ös szezonban egy combhajlítóizom-probléma miatt három hónapig volt harcképtelen.

Mit jelent Saka sérülése az Arsenal számára?

Ha Saka valóban nyolc hétig lesz harcképtelen, akkor várhatóan karácsonyig nem futballozhat. A sérülése azért is jött a legrosszabbkor, mert az utóbbi mérkőzéseken egyre jobb formába lendült, ráadásul számos fontos találkozót kell majd kihagynia.

Az Arsenal 13 mérkőzést játszik még karácsonyig, ezek közül a legnehezebbek:

  • Liverpool (idegenben);
  • Borussia Dortmund (hazai pályán);
  • Manchester City (hazai pályán);
  • Tottenham Hotspur (idegenben);
  • Real Madrid (hazai pályán);
  • valamint a Manchester United (hazai pályán).
Arsenal's English midfielder #56 Max Dowman (R) celebrates scoring the team's third goal during the League Cup third Round football match between Ipswich Town and Arsenal at Portman Road in Ipswich, eastern England on September 15, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A 16 éves Max Dowman (jobbra) is nagyobb szerepet kaphat Saka sérülése miatt
Fotó: Adrian Dennis / AFP

A jobb szélen várhatóan az angol válogatott Noni Maduekére hárul majd a legnagyobb teher, aki az elmúlt hetekben mindkét szélen meggyőző teljesítményt nyújtott.

A helyettese a 16 éves Max Dowman lehet, aki ebben az idényben az Ipswich Town elleni Ligakupa-mérkőzésen tízes poszton játszott, de az előző szezonban többször is futballozott jobb oldali támadóként.

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