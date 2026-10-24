Bukayo Saka, az Arsenal angol válogatott szélsője szerdán szenvedett sérülést a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 25 éves támadó sérülése azért is volt ijesztő, mert a mérkőzés elején, egy egyszerű passzt követően a bal combjához kapott, majd fájdalmas arccal a földre rogyott.

Az Arsenal sztárjátékosát senki nem bántotta a sérülése előtt

Fotó: Sven Hoppe / dpa Picture-Alliance via AFP

Azt hiszem, hetekről van szó. A sérülés pontos mértékének megállapításához várhatóan egy hét-tíz nap múlva meg kell ismételnünk a vizsgálatokat” – nyilatkozta a BBC Sportnak Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője. Hozzátette, hogy nincsenek jó érzései Saka sérülésével kapcsolatban.

„Ha egy játékosnak éles fájdalom miatt kell elhagynia a pályát, az soha nem jó jel” – mondta a baszk szakember.

Karácsonyig nem játszhat az Arsenal sztárjátékosa?

Arteta az Everton ellen 2–0-ra megnyert bajnoki mérkőzés előtt elárulta, hogy az angol válogatott játékos újabb MRI-vizsgálaton esik át, mert jelentős mennyiségű folyadék gyűlt fel az érintett területen, így nehéz volt megállapítani a sérülés súlyosságát.

A The Athletic névtelen forrásai szerint Saka akár nyolc hetet is kihagyhat, ami azt jelenti, hogy karácsonyig nem léphet pályára. Az észak-londoni klub azonban még további információkra vár a sérülés súlyosságával és a felépülés várható időtartamával kapcsolatban.

Saka az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 11 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Aggasztó lehet a jövőjére nézve, hogy az előző idényben combhajlító-, csípő- és Achilles-ín-sérülések miatt több mint két hónapot kellett kihagynia. Nem mellesleg a 2024/25-ös szezonban egy combhajlítóizom-probléma miatt három hónapig volt harcképtelen.

Mit jelent Saka sérülése az Arsenal számára?

Ha Saka valóban nyolc hétig lesz harcképtelen, akkor várhatóan karácsonyig nem futballozhat. A sérülése azért is jött a legrosszabbkor, mert az utóbbi mérkőzéseken egyre jobb formába lendült, ráadásul számos fontos találkozót kell majd kihagynia.

Az Arsenal 13 mérkőzést játszik még karácsonyig, ezek közül a legnehezebbek: