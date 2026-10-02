Az Arsenal 24 éves bal oldali támadója csütörtök este sérült meg a hollandok elleni, 2–2-re végződő Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A görög játékost a találkozó 18. percében kellett lecserélni, miután probléma adódott a combhajlítójával.

Hrisztosz Colisz sérülése a legrosszabbkor jött az Arsenalnak és a görög válogatottnak

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Hrisztosz Colisz a sérülése miatt további vizsgálatokra visszatért az Arsenalhoz, így vasárnap nem léphet pályára a németek elleni összecsapáson.

Az Arsenal az egyik legfontosabb játékosát veszítette el

Ivan Jovanovic, a görög válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy egyelőre nem tudja, milyen súlyos Colisz sérülése, de bízik benne, hogy nem komoly, mert a lecserélése előtt a támadó folytatni akarta a játékot.

„Azt mondtam neki, hogy jöjjön le, mert úgy gondoltam, hogy nem reagált volna így, ha nem érez valamit. Egyelőre nem tudjuk, mekkora a sérülés mértéke, de remélem, hogy csak egy izomgörcsről van szó vagy valami átmeneti problémáról” – nyilatkozta a szerb szakember, akinek a csapata három mérkőzés után vezeti a Nemzetek Ligája-csoportját.

Nem is volt más szempontom. Ezek nem selejtezőmérkőzések, hanem Nemzetek Ligája-találkozók, így az elsődleges célom az volt, hogy megóvjam a játékost. Nem akart lejönni az oldalvonalhoz, hogy lecseréljük, inkább visszament védekezni a szögletnél. Aztán mégis lejött. Ilyen játékosaink vannak”

– méltatta az Arsenal támadóját a görög válogatott szövetségi kapitánya.

A találkozó után Dimitrisz Manakosz görög újságíró azt írta a X-csatornáján, hogy Colisznak körülbelül két-három hetet kell kihagynia, így van esély arra, hogy a Liverpool elleni, november 1-jén esedékes rangadóra visszatérhet.

🚨 BREAKING: Christos Tzolis is expected to be sidelined for 2-3 weeks following the injury he suffered. 🇬🇷



The initial assessment suggests a spell on the sidelines of around two to three weeks. ⏳#Tzolis #Greece #Arsenal #PremierLeague 🔴⚪️ pic.twitter.com/2ZZpz2xcar — Dimitris Manakos (@dimitrismanakos) October 2, 2026

Colisz sérülése azért is érintheti érzékenyen az Arsenalt, mert Kai Havertz, a csapat német válogatott támadója is megsérült a hollandok elleni első NL-meccsen, a két játékos pedig alapember Mikel Arteta együttesében. A görög játékos az idei szezonban nyolc meccsen lépett pályára az Arsenalban, és már négy gólpassznál jár. A német támadó hét találkozón három találatnál jár, és Coliszhoz hasonlóan kirobbanó formában kezdte a szezont.