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A Fradi vezető adatelemzője, Hegedűs Henrik védelmébe vette a zöld-fehérek 20 éves labdarúgóját. Bagi Ádám szurkolói oldalról lett súlyosan elővéve az FTC-DVSC bajnoki mérkőzés után.

Súlyos kritikák érték a szombati FTC-DVSC NB I-es mérkőzés után a hazai csapat legfiatalabb kezdőjátékosát, Bagi Ádámot. A mindössze 20 éves támadó már hetedik alkalommal kapta meg a bizalmat Borbély Balázs vezetőedzőtől, nemrég az első gólját is megszerezte, a szurkolók viszont most, az 1-0-ra elveszített bajnoki után elővették a teljesítménye miatt. Erről az FTC vezető adatelemzője, Hegedűs Henrik beszélt, aki azonnal védelmébe vette a fiatal labdarúgót.

Bagi Ádám az FTC-DVSC mérkőzésen
Az FTC-DVSC mérkőzés után Bagi Ádám súlyosan elő lett véve szurkolói oldalról
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu
  • FTC-DVSC (NB I)
  • 1-1

A Ferencváros hiába vezetett sokáig Corbu Máriusz góljával a Debrecen ellen, Dzsudzsák Balázs a 95. percben, büntetőből egyenlített. Bagi Ádám ezúttal kezdőként 58 percet kapott Borbély Balázs vezetőedzőtől, a szurkolók pedig finoman fogalmazva sem voltak odáig a 20 éves labdarúgó teljesítményéért. Sőt, egyesek még a hozzállását is kritizálták – hogy ezt pontosan mire alapozták, arra nem tértek ki.

Bagi Ádám a DVSC ellen:

  • Játékperc: 58'
  • Lövések száma: 3
  • Fejesek száma: 1
  • Elszenvedett szabálytalanságok: 1
  • Kulcspasszok: 1
  • Passzpontosság: 75%
  • Megnyert párharcok: 3/6 (50%)
  • Sikeres cselek: 0/1 (0%)
  • Várható gólok (xG): 0.35

A mérkőzés után ő azért elég súlyosan elő lett véve szurkolói oldalról

– fogalmazott Hegedűs Henrik a Fradi Zóna Elemzés legújabb adásában. A klub vezető adatelemzője a védelmébe vette Bagit. Véleménye szerint elsőként nem a csapat legfiatalabb játékosát kellene felkérdezni, hogy miért nem nyerte meg a meccset, vagy miért játszott úgy, ahogy.

Ezt is fel lehet tenni amúgy ilyen tizenötödiknek, de nem ezek a fő kérdések, amit fel kell tenni

– mondta Hegedűs Henrik.

Bagi Ádám az évek során végigjárta az U15-ös, U16-os, U17-es és U19-es korosztályokat az FTC-nél. 2022-ben a Fradi második csapatában góllal mutatkozott be az NB III-ban, fejlődésében a másodosztályú Soroksár jelentette a következő állomást, idén nyáron pedig már a Fradi első csapatával készülhetett. A Paks elleni még csereként, a Vasas ellen viszont már a kezdőben szavazott neki bizalmat Borbély Balázs. Az ETO FC otthonában aztán első gólját is megszerezte az NB I-ben. 

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