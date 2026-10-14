Az AEK Athén a LASK elleni 1–0-s győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát, a Sahtar Donyeck elleni találkozó előtt azonban elsősorban Varga Barnabás állapota foglalkoztatta a görög szurkolókat. A magyar válogatott csatár szeptember 17. óta sérüléssel bajlódott, a mérkőzést megelőzően viszont már teljes értékű edzésmunkát végzett, így ismét bekerült Marko Nikolics keretébe. Honfitársa, Vitális Milán a kezdőcsapatban kapott helyet, Varga pedig a kispadról várta a lehetőséget.
Sahtar Doneck–AEK Athén: Varga visszatért, drámai Bajnokok Ligája-vereség lett a vége
A háború miatt a hazai nemzetközi mérkőzéseit Londonban rendező Sahtar a Chelsea stadionjában, a Stamford Bridge-en fogadta az AEK-et. A görög együttest rengeteg szurkoló kísérte el Angliába, a lelátókon így szinte hazai hangulat fogadta a vendégeket.
Az AEK ennek megfelelően bátran kezdett, és a 28. percben megszerezte a vezetést: Abubakari Koita indította el a támadást, majd Sztavrosz Piliosz remek megmozdulása után Lovro Majer közelről a kapuba lőtt. A görögök öröme azonban rövid ideig tartott: hat perccel később Alisson Santana büntetőt harcolt ki, amelyet Pedrinho értékesített, így 1–1-es döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.
A második félidőben sokáig egyik együttes sem tudta eldönteni a találkozót, a hajrára aztán Varga Barnabás is megkapta a lehetőséget, így közel egy hónapos kihagyás után ismét tétmérkőzésen szerepelhetett. A magyar támadó visszatérése azonban nem alakult szerencsésen: az összecsapás végén sárga lapot kapott, csapata pedig néhány perc alatt elveszítette a mérkőzést.
A 80. percben Vinícius Tobías tört előre a jobb oldalon, majd veszélyes beadása után Alberto Brignoli szerencsétlenül a saját kapujába juttatta a labdát. Hat perccel később Gleiker Mendoza egy látványos találattal végleg eldöntötte az összecsapást, így a Sahtar 3–1-re győzött. Az AEK első vereségét szenvedte el a BL alapszakaszában, Vargáékra pedig kedden még nehezebb feladat vár: a Manchester City otthonában lépnek pályára.
Manchester City–PSG: Párizsi gála és Haaland rekordja
A játéknap egyik legnagyobb rangadóján a Paris Saint-Germain valósággal kiütötte a Manchester Cityt az első félidőben. A címvédő franciák már a 13. percben megszerezték a vezetést Désiré Doué révén, két perccel később pedig Ousmane Dembélé fejesével növelték előnyüket. A 32. percben Vitinha is betalált, így a hazaiak háromgólos hátrányban vonultak az öltözőbe. Enzo Maresca együttese a nyári edzőváltás óta mindössze egyszer kapott ki tétmérkőzésen, a PSG azonban alaposan meglepte az angolokat.
A fordulás után Erling Haaland két góljával próbálta visszahozni csapatát a mérkőzésbe. A norvég támadó ráadásul klubrekordot döntött, miután már 37 találatnál jár a Manchester City színeiben a Bajnokok Ligájában, megelőzve Sergio Agüerót. Maghnes Akliouche azonban a 63. percben Gianluigi Donnarumma hibáját kihasználva megszerezte a PSG negyedik gólját, így a címvédő 4–2-re győzött az Etihad Stadionban. A párizsiak még büntetőt is hibáztak a hajrában, Ferran Torres próbálkozását korábbi csapattársa, Donnarumma védte. A találkozót a lelátóról figyelte a City nyáron távozó legendás edzője, Pep Guardiola is.
Roma–Real Madrid: Mourinho csapata hihetetlen fordítást mutatott be
Különleges hangulatban kezdődött a római rangadó, hiszen José Mourinho ezúttal a Real Madrid vezetőedzőjeként tért vissza korábbi csapatának stadionjába. A portugál szakember 2022-ben Konferencia-ligát nyert a Romával, az olasz szurkolók pedig molinókkal is megemlékeztek róla. A mérkőzésen azonban sokáig a hazaiak akarata érvényesült: Marten de Roon vezető góljára ugyan Kylian Mbappé válaszolt, a második félidő elején Donyell Malen duplájával már 3–1-re vezetett a Roma.
A Real Madrid azonban ismét megmutatta, miért tartják a Bajnokok Ligája egyik legnagyobb specialistájának. Mourinho cseréi döntőnek bizonyultak: a 83. percben Carlos Espí szépített, három perccel később Endrick fejjel egyenlített, majd a hosszabbítás első percében Antonio Rüdiger egy újabb szöglet után közelről a kapuba talált. A madridiak mindössze nyolc perc alatt háromszor szereztek gólt, 4–3-ra nyertek, és két forduló után továbbra is százszázalékosak a Bajnokok Ligájában.
A szerdai eredmények és az alapszakasz állása megtekinthető az UEFA oldalán.