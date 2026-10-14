Az AEK Athén a LASK elleni 1–0-s győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát, a Sahtar Donyeck elleni találkozó előtt azonban elsősorban Varga Barnabás állapota foglalkoztatta a görög szurkolókat. A magyar válogatott csatár szeptember 17. óta sérüléssel bajlódott, a mérkőzést megelőzően viszont már teljes értékű edzésmunkát végzett, így ismét bekerült Marko Nikolics keretébe. Honfitársa, Vitális Milán a kezdőcsapatban kapott helyet, Varga pedig a kispadról várta a lehetőséget.

Vitális Milán ott volt az AEK Athén kezdőcsapatában a Sahtar elleni Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: Anadolu/AFP

Sahtar Doneck–AEK Athén: Varga visszatért, drámai Bajnokok Ligája-vereség lett a vége

A háború miatt a hazai nemzetközi mérkőzéseit Londonban rendező Sahtar a Chelsea stadionjában, a Stamford Bridge-en fogadta az AEK-et. A görög együttest rengeteg szurkoló kísérte el Angliába, a lelátókon így szinte hazai hangulat fogadta a vendégeket.

Az AEK ennek megfelelően bátran kezdett, és a 28. percben megszerezte a vezetést: Abubakari Koita indította el a támadást, majd Sztavrosz Piliosz remek megmozdulása után Lovro Majer közelről a kapuba lőtt. A görögök öröme azonban rövid ideig tartott: hat perccel később Alisson Santana büntetőt harcolt ki, amelyet Pedrinho értékesített, így 1–1-es döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második félidőben sokáig egyik együttes sem tudta eldönteni a találkozót, a hajrára aztán Varga Barnabás is megkapta a lehetőséget, így közel egy hónapos kihagyás után ismét tétmérkőzésen szerepelhetett. A magyar támadó visszatérése azonban nem alakult szerencsésen: az összecsapás végén sárga lapot kapott, csapata pedig néhány perc alatt elveszítette a mérkőzést.

A 80. percben Vinícius Tobías tört előre a jobb oldalon, majd veszélyes beadása után Alberto Brignoli szerencsétlenül a saját kapujába juttatta a labdát. Hat perccel később Gleiker Mendoza egy látványos találattal végleg eldöntötte az összecsapást, így a Sahtar 3–1-re győzött. Az AEK első vereségét szenvedte el a BL alapszakaszában, Vargáékra pedig kedden még nehezebb feladat vár: a Manchester City otthonában lépnek pályára.