A Liverpool–Villarreal mérkőzés előtt magyar szempontból az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy Kerkez Milos bekerül-e az angol csapat kezdő tizenegyébe. A magyar válogatott balhátvéd a LASK elleni, 6–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-találkozón nem kapott lehetőséget, a Brentford elleni hétvégi bajnokit viszont végigjátszotta.

Varga Barnabás kezd a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen

Fotó: AFP

Ahogyan azt korábban megírtuk, a Liverpoollal foglalkozó This Is Anfield már a mérkőzés előtt arra számított, hogy Andoni Iraola ismét Kosztasz Cimikasznak szavaz bizalmat a védelem bal oldalán. Az előrejelzés beigazolódott: a görög futballista kezd a Villarreal ellen, Kerkez pedig a kispadra került.

A Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik sérülés miatt hiányzik. A 25 éves középpályás a Brentford ellen két kihagyott mérkőzés után tért vissza, ám combhajlítóizom-problémája kiújult, így már a 32. percben le kellett cserélni. Iraola szerint a magyar csapatkapitányra újabb kényszerpihenő vár.

A baszk szakember több fiatalnak is bizalmat szavazott: Trey Nyoni a középpályán, Lewis Koumas és Rio Ngumoha pedig a támadósorban kapott helyet. A csapatkapitány Virgil van Dijk mellett Jérémy Jacquet szerepel a védelem közepén.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Araújo, Jacquet, Van Dijk, Cimikasz – Mac Allister, Nyoni, Gravenberch – Gakpo, Koumas, Ngumoha

Gulácsi Péter visszatér a Bajnokok Ligája színpadán

A Villarrealnál Gulácsi Péter bekerült a kezdőcsapatba, így különleges mérkőzés vár rá korábbi klubja ellen. A 36 éves magyar kapus fiatalon éveket töltött a Liverpoolnál, ám a felnőttcsapatban tétmérkőzésen nem lépett pályára. Gulácsi az előző BL-fordulóban, a Napoli ellen nem védhetett, miután a találkozó napjának hajnalán fegyveres rablók törtek be az otthonába. A magyar futballista a hétvégi, Elche elleni bajnokin már visszatért a kapuba, és a gól nélküli döntetlennel végződő mérkőzésen megőrizte hálóját a kapott góltól. Most a Bajnokok Ligájában is ismét lehetőséget kap, ráadásul éppen az Anfielden, ahol a Liverpool két győzelemmel a háta mögött fogadja a spanyol együttest.

A Villarreal kezdőcsapata: Gulácsi – Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona – Saliba, Santi Comesana, Gueye – Buchanan, Mikautadze, Alberto Moleiro

Varga Barnabás kezd, Vitális Milán a kispadon a Manchester City ellen

A kedd esti másik magyar érdekeltségű találkozón a Manchester City–AEK Athén mérkőzésen Varga Barnabás kezdőként léphet pályára. A görög együttes vezetőedzője, Marko Nikolics ezúttal a korábbi Real Madrid-csatárral, Luka Joviccsal együtt küldi pályára a magyar válogatott támadót.