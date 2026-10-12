Kedden és szerdán folytatódik a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének alapszakasza, amelyben öt klub keretében összesen hét magyar labdarúgó érdekelt. A rajt felemásan sikerült: az AEK Athén és a Liverpool győzelemmel kezdett, a Villarreal, a Galatasaray és az RB Leipzig viszont vereséget szenvedett.

Hét magyar játékos a Bajnokok Ligája, a Fradi az Európa-liga küzdelmeiben bizonyíthat

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Az elmúlt hetekben ráadásul alaposan megváltozott néhány honfitársunk helyzete: Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, Gulácsi Péter megszilárdította helyét a Villarreal kapujában, Varga Barnabás és Sallai Roland viszont sérülésből igyekszik visszatérni.

Sallai Roland a Barcelona ellen térhet vissza

A legnehezebbnek ígérkező feladatok egyikét Sallai Roland csapata kapta, amely kedden 21 órától a Barcelonát fogadja Isztambulban. A Galatasaray rosszul kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát: a Sporting CP otthonában 3–1-re kikapott, így a katalán sztárcsapat ellen már a javítás reményében lép pályára.

A magyar válogatott futballista számára ugyanakkor az is kérdés, hogy ott lehet-e a pályán. Sallai az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódott, emiatt a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit is kihagyta. A Galatasaray orvosa, Yener Ince a napokban biztató hírekkel szolgált: a 29 éves játékos már bekapcsolódott bizonyos edzésfeladatokba, de a szakmai stáb a további vizsgálatok eredményétől teszi függővé a visszatérését.

A Barcelona ellen különösen nagy szükség lehetne Sallaira, aki Okan Buruk irányításával rendszeresen jobbhátvédként szerepel. A törökök védelmének ugyanis rendkívül nehéz estéje lehet: Hansi Flick együttese az első BL-fordulóban 5–1-re kiütötte a Feyenoordot, a spanyol bajnokságban pedig mind a nyolc eddigi mérkőzését megnyerte.

Gulácsi Péter: a Real Madrid után jön a Napoli

Gulácsi Péter néhány nap alatt két európai sztárcsapat támadóival is szembekerülhet. A 36 éves kapus szombaton a Santiago Bernabéu Stadionban lépett pályára, ahol a Villarreal 1–0-ra kikapott a Real Madridtól. A magyar játékos azonban több fontos védést is bemutatott, különösen Kylian Mbappé két nagy helyzeténél, teljesítményét pedig a spanyol sportsajtó is méltatta.