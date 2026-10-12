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Európa legnagyobb futballsztárjaival nézhetnek szembe a magyar játékosok a következő napokban. A Bajnokok Ligája második fordulójában Szoboszlai Dominikék Ausztriába látogatnak, Gulácsi Péterre olasz, Sallai Rolandra spanyol sztárcsapat vár, miközben Varga Barnabás sérülés utáni visszatérése is egyre közelebb kerülhet. Ráadásul csütörtökön az Európa-ligában a Ferencváros és Tóth Alex együttese is pályára lép.

Kedden és szerdán folytatódik a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének alapszakasza, amelyben öt klub keretében összesen hét magyar labdarúgó érdekelt. A rajt felemásan sikerült: az AEK Athén és a Liverpool győzelemmel kezdett, a Villarreal, a Galatasaray és az RB Leipzig viszont vereséget szenvedett.

Hét magyar játékos a Bajnokok Ligája, a Fradi az Európa-liga küzdelmeiben bizonyíthat
Hét magyar játékos a Bajnokok Ligája, a Fradi az Európa-liga küzdelmeiben bizonyíthat
Fotó: Mediaworks

Az elmúlt hetekben ráadásul alaposan megváltozott néhány honfitársunk helyzete: Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, Gulácsi Péter megszilárdította helyét a Villarreal kapujában, Varga Barnabás és Sallai Roland viszont sérülésből igyekszik visszatérni.

Sallai Roland a Barcelona ellen térhet vissza

A legnehezebbnek ígérkező feladatok egyikét Sallai Roland csapata kapta, amely kedden 21 órától a Barcelonát fogadja Isztambulban. A Galatasaray rosszul kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát: a Sporting CP otthonában 3–1-re kikapott, így a katalán sztárcsapat ellen már a javítás reményében lép pályára.

A magyar válogatott futballista számára ugyanakkor az is kérdés, hogy ott lehet-e a pályán. Sallai az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódott, emiatt a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit is kihagyta. A Galatasaray orvosa, Yener Ince a napokban biztató hírekkel szolgált: a 29 éves játékos már bekapcsolódott bizonyos edzésfeladatokba, de a szakmai stáb a további vizsgálatok eredményétől teszi függővé a visszatérését.

A Barcelona ellen különösen nagy szükség lehetne Sallaira, aki Okan Buruk irányításával rendszeresen jobbhátvédként szerepel. A törökök védelmének ugyanis rendkívül nehéz estéje lehet: Hansi Flick együttese az első BL-fordulóban 5–1-re kiütötte a Feyenoordot, a spanyol bajnokságban pedig mind a nyolc eddigi mérkőzését megnyerte.

Gulácsi Péter: a Real Madrid után jön a Napoli

Gulácsi Péter néhány nap alatt két európai sztárcsapat támadóival is szembekerülhet. A 36 éves kapus szombaton a Santiago Bernabéu Stadionban lépett pályára, ahol a Villarreal 1–0-ra kikapott a Real Madridtól. A magyar játékos azonban több fontos védést is bemutatott, különösen Kylian Mbappé két nagy helyzeténél, teljesítményét pedig a spanyol sportsajtó is méltatta.

A következő kihívás kedden 21 órától a Napoli elleni hazai BL-mérkőzés lesz. Gulácsi nyáron, tizenegy lipcsei év után igazolt a Villarrealhoz, ahol az első bajnokikon még Luiz Júnior mögött volt a kapusrangsorban. Azóta sikerült megszereznie a kezdőcsapatbeli helyét, és a Borussia Dortmund elleni, 3–2-re elveszített BL-nyitányon is ő védett.

A Villarrealnak az olasz csapat ellen különösen fontos lenne a pontszerzés, hiszen a dortmundi vereség után újabb nehéz mérkőzés vár rá. A Napoli szintén vereséggel kezdett: az első fordulóban hazai pályán 1–0-ra kikapott az Arsenaltól.

Willi Orbán: hatgólos főpróba a PSV előtt

A magyar válogatott egyik legrutinosabb védője a hétvége után kifejezetten jó hangulatban készülhet a Bajnokok Ligája folytatására. Az RB Leipzig szombaton 6–0-ra kiütötte az Eintracht Frankfurtot a Bundesligában, Christopher Nkunku pedig már az első félidőben mesterhármast szerzett. Willi Orbán végigjátszotta a találkozót, csapata ráadásul kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést.

Martín Demichelis együttesének erre a teljesítményre a BL-ben is szüksége lenne. A lipcseiek ugyanis történelmi pofonnal kezdték az alapszakaszt: a sorozatban újoncnak számító Como otthonában 4–1-re kaptak ki, ezért a PSV Eindhoven elleni keddi összecsapáson már nagy a javítási kényszer.

Magyar visszatérő Londonban?

A két magyar játékost is foglalkoztató AEK Athén különleges helyszínen folytatja szereplését: szerdán a londoni Stamford Bridge-en találkozik a Sahtar Donyeckkel. Az ukrán csapat a háborús helyzet miatt Angliában rendezi hazai BL-mérkőzéseit, az AEK pedig így két egymást követő nemzetközi kupatalálkozót is Londonban játszhat, hiszen október 20-án a Manchester City vendége lesz.

A görög bajnok remekül kezdte a sorozatot: az első fordulóban Razvan Marin szabadrúgásgóljával 1–0-ra legyőzte a LASK-ot. Vitális Milán és Varga Barnabás egyaránt kezdőként lépett pályára, és mindketten végigjátszották az összecsapást. Előbbi kifejezetten jó teljesítményt nyújtott a középpályán, míg a csatár több nagy lehetőséget is kihagyott.

Nem sokkal később azonban Varga számára rossz fordulatot vett az idény. A Panszerraikosz elleni, 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésen kétszer is betalált, majd combizomsérülés miatt le kellett cserélni. Emiatt a magyar válogatott szeptemberi és októberi találkozóit is kihagyta.

Az utóbbi napokban szerencsére biztató hírek érkeztek a felépüléséről. A görög sajtó szerint a 31 éves támadó már labdával edz, és akár a Sahtar elleni mérkőzésen is visszatérhet csereként, bár a szereplése egyelőre bizonytalan.

Vitális közben egyre fontosabb szereplővé vált Athénban. A korábban Győrben futballozó középpályás első BL-mérkőzése után különösen sok dicséretet kapott a görög sajtótól, amely munkabírását és védekezését emelte ki.

Ausztriában folytatódhat a Liverpool menetelése

A legnagyobb magyar érdeklődés természetesen ismét a Liverpoolt kíséri, amely szerdán 18.45-től az osztrák LASK vendégeként lép pályára. Az angol csapat győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját, az Atlético Madrid elleni 2–1-es sikerből pedig Szoboszlai Dominik góllal és a mérkőzés legjobbjának járó elismeréssel vette ki a részét.

Andoni Iraola csapatának egyik legfontosabb játékosa továbbra is a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a középpálya mellett szükség esetén más szerepkörökben is bevethető.

Kerkez Milos szintén rendszeres játéklehetőségre számíthat. A 22 éves balhátvédnek az Atlético elleni BL-nyitányon akadtak nehéz pillanatai, de továbbra is alapembernek számít, így Ausztriában is fontos szerep várhat rá.

A Fradi és Tóth Alex is pályára lép az Európa-ligában

A magyar szempontból sűrű kupahét csütörtökön az Európa-ligával folytatódik, amelyben a Ferencváros a cseh Viktoria Plzent fogadja a Groupama Arénában.

Borbély Balázs együttese remekül kezdte a sorozatot: az első fordulóban 3–1-re nyert a Celtic otthonában, ezzel fontos három pontot szerzett. A zöld-fehéreknek ugyanakkor akad javítanivalójuk a bajnokságban, hiszen szombaton a Debrecen ellen a 95. percben kapott góllal 1–1-es döntetlent játszottak, és továbbra is várnak első hazai NB I-es győzelmükre az idényben.

Tóth Alex csapata, a Bournemouth szintén csütörtökön lép pályára, méghozzá az osztrák Sturm Graz ellen. Az angol együttes a Real Sociedad otthonában aratott 2–1-es sikerrel kezdte az Európa-ligát, a hétvégén viszont súlyos, 5–1-es vereséget szenvedett a Chelsea-től. A magyar válogatott középpályás ezen a találkozón a kispadon ült, de nem kapott játéklehetőséget, és kérdéses, hogy a nemzetközi porondon számol-e vele Marco Rose vezetőedző.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló

Október 13., kedd

  • 21.00: Galatasaray–Barcelona (Sallai Roland)
  • 21.00: Villarreal–Napoli (Gulácsi Péter)
  • 21.00: RB Leipzig–PSV Eindhoven (Willi Orbán)

Október 14., szerda

  • 18.45: LASK–Liverpool (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos)
  • 21.00: Sahtar Donyeck–AEK Athén (Varga Barnabás, Vitális Milán)

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló

Október 15., csütörtök

  • 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen
  • 21.00: Bournemouth–Sturm Graz (Tóth Alex)
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