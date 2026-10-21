Tragédia árnyékolja be az esti Bayern München-Arsenal Bajnokok Ligája-mérkőzést. A találkozó előtt szívrohamot kapott és elhunyt a hazai csapat 31 éves labdarúgójának, Joshua Kimmichnek az édesapja. A gyászoló német játékos ezért pályára sem lép szerdán.

Joshua Kimmich édesapja halála miatt nem játszik a Bayern München-Arsenal Bajnokok Ligája-mérkőzésen

Fotó: Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Bayern München-Arsenal (Bajnokok Ligája)

szerda, 21.00

Joshua Kimmich nem játszik a Bajnokok Ligája-mérkőzésen

Joshua Kimmichről órákkal az Arsenal elleni BL-mérkőzés előtt adott ki közleményt a Bayern München. A német klub ebben azt írta, hogy a 31 éves labdarúgó azért nem szerepel a keretben, mert haláleset történt a családjában.

A Bayern München mély együttérzését fejezi ki Joshua Kimmichnek

– olvasható a német klub által kiadott közleményben.

Szívrohamban elhunyt az édesapja

A Bild egy a játékoshoz közel álló forrásból úgy értesült, hogy Kimmich az édesapját gyászolja. A német lap értesülései szerint az 57 éves Berthold Kimmich egy hirtelen szívroham következtében hunyt el.

A Bayern-játékos életében nagyon fontos szerepet játszott az édesapja, ezt egy nyáron bemutatott dokumentumfilmben is kifejtette. Berthold a feleségével együtt ott volt a 2026-os világbajnokságon is, hogy a lelátóról szurkoljon a fiának.