Kiváló formában van a Ferencváros nigériai labdarúgója, Bamidele Yusuf. A 25 éves támadó már öt gólnál valamint három gólpassznál jár a szezonban, és reméli, hogy ezt hazája nemzeti csapatánál is látják. Egy válogatott meghívóval ugyanis az egyik gyerekkori álma teljesülne.

A Fradi játékosa, Bamidele Yusuf (jobbra) nigériai válogatott akar lenni

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

FTC-DVSC (NB I)

szombat, 17.00, tv: M4 Sport

Bamidele Yusuf nigériai válogatott akar lenni

Bamidele Yusuf az Európa-liga selejtezőjében és az NB I-ben is 2-2 gólt szerzett, legutóbb pedig a Celtic elleni nemzetközi kupamérkőzésen egy találata mellett két gólpasszt is kiosztott. A nigériai nemzeti csapatba – amely Afrikai Nemzetek Kupája-selejtezőket és egy felkészülési találkozót játszott a kéthetes válogatott szünetben – viszont egyelőre nem kapott még meghívót.

Őszintén szólva, még nem beszéltem velük, de remélem látják, milyen jó formában vagyok. Várok a lehetőségre, ha meghívnának, az fantasztikus érzés lenne

– fogalmazott az M4 Sportnak adott interjúban Yusuf, akinek gyerekkori álma válna valóra, ha képviselhetné hazáját.

A Fradi számára a DVSC elleni hazai találkozóval folytatódik az NB I, a nigériai támadó pedig elmondta, készen állnak az összecsapásra.

Megnéztünk pár videót, hogy lássuk, hogyan teljesítettünk eddig, hogyan tudunk esetleg egyénileg még fejlődni

– mondta Bamidele Yusuf, aki további gólokkal szeretne a Ferencváros hasznára lenni.