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Lesújtó hírt közölt az FC Barcelona edzője. Hansi Flick megerősítette, hogy Raphinha, a Barcelona brazil csapatkapitánya kihagyja a katalán együttes soron következő két mérkőzését.

A Barcelona 29 éves támadója a válogatott szünetben szenvedett sérülést, amelynek következtében az Ausztrália ellen 4–2-re megnyert felkészülési mérkőzés szünetében le kellett cserélni. Raphinha így biztosan nem léphet pályára a szombati, Getafe elleni bajnokin, majd a keddi, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést is ki kell hagynia.

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha (R) celebrates with teammate Spanish forward #10 Lamine Yamal after scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Sevilla FC and FC Barcelona at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Seville on September 19, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
A Barcelona csapatkapitánya szenzációs szezont fut
Fotó: Jorge Guerrero / AFP

A Barcelona edzője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a brazil támadó sérülése nem olyan súlyos, mint amilyennek azt sokan elsőre gondolták.

„A képalkotó vizsgálat kimutatott valamit, de nem súlyos sérülésről van szó. Foglalkoznunk kell vele, mert a tavalyi szezonban három sérülése is volt azon a területen” mondta Hansi Flick.

Mennyire súlyos a Barcelona csapatkapitányának sérülése?

A Brazil Labdarúgó Szövetség annyit közölt Raphinha sérüléséről, hogy a vizsgálatok során enyhe izomödémát fedeztek fel a jobb combjának hátsó részén. A Barcelona bombaformában lévő támadója rendkívül szerencsétlen a brazil válogatottnál, ugyanis ezúttal sorozatban a harmadik olyan válogatott szünetről tért vissza sérülten, amelyen részt vett.

Raphinha áprilisban hat mérkőzést hagyott ki, miután a márciusi válogatott szünetben megsérült a combhajlítóizma, majd a világbajnokságon is hasonló problémákkal kellett megküzdenie.

A brazil válogatott támadó az idei szezonban nyolc mérkőzésen 14 gólt szerzett és három gólpasszt adott. Nem mellesleg a Barcelona legutóbbi két bajnokiján egyaránt mesterhármast ért el.

Raphinhát a Barcelona edzője az idei szezonban középcsatárként szerepelteti. Hansi Flick elmondta, hogy a brazil játékos hiánya várhatóan lehetőséget teremt honfitársa, Gabriel Jesus számára, hogy először kerüljön be a Barcelona kezdőcsapatába azóta, hogy a nyáron az Arsenaltól a katalán klubhoz igazolt.

„Igen, az a tervünk, hogy holnap ő kezd a Getafe ellen. Sokat fejlődött, és jól alkalmazkodott a játékstílusunkhoz, valamint ahhoz, ahogyan futballozni szeretnénk. Gabriel nagyon jól edzett az elmúlt hetekben, és rendkívül elégedettek vagyunk vele” – vélekedett a német szakember, akinek a csapata öt pont előnnyel vezeti a bajnokságot a Betis és az Atlético Madrid előtt. 

 

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