A Barcelona 29 éves támadója a válogatott szünetben szenvedett sérülést, amelynek következtében az Ausztrália ellen 4–2-re megnyert felkészülési mérkőzés szünetében le kellett cserélni. Raphinha így biztosan nem léphet pályára a szombati, Getafe elleni bajnokin, majd a keddi, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést is ki kell hagynia.

A Barcelona csapatkapitánya szenzációs szezont fut

Fotó: Jorge Guerrero / AFP

A Barcelona edzője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a brazil támadó sérülése nem olyan súlyos, mint amilyennek azt sokan elsőre gondolták.

„A képalkotó vizsgálat kimutatott valamit, de nem súlyos sérülésről van szó. Foglalkoznunk kell vele, mert a tavalyi szezonban három sérülése is volt azon a területen” – mondta Hansi Flick.

Mennyire súlyos a Barcelona csapatkapitányának sérülése?

A Brazil Labdarúgó Szövetség annyit közölt Raphinha sérüléséről, hogy a vizsgálatok során enyhe izomödémát fedeztek fel a jobb combjának hátsó részén. A Barcelona bombaformában lévő támadója rendkívül szerencsétlen a brazil válogatottnál, ugyanis ezúttal sorozatban a harmadik olyan válogatott szünetről tért vissza sérülten, amelyen részt vett.

Raphinha áprilisban hat mérkőzést hagyott ki, miután a márciusi válogatott szünetben megsérült a combhajlítóizma, majd a világbajnokságon is hasonló problémákkal kellett megküzdenie.

A brazil válogatott támadó az idei szezonban nyolc mérkőzésen 14 gólt szerzett és három gólpasszt adott. Nem mellesleg a Barcelona legutóbbi két bajnokiján egyaránt mesterhármast ért el.

Raphinhát a Barcelona edzője az idei szezonban középcsatárként szerepelteti. Hansi Flick elmondta, hogy a brazil játékos hiánya várhatóan lehetőséget teremt honfitársa, Gabriel Jesus számára, hogy először kerüljön be a Barcelona kezdőcsapatába azóta, hogy a nyáron az Arsenaltól a katalán klubhoz igazolt.

„Igen, az a tervünk, hogy holnap ő kezd a Getafe ellen. Sokat fejlődött, és jól alkalmazkodott a játékstílusunkhoz, valamint ahhoz, ahogyan futballozni szeretnénk. Gabriel nagyon jól edzett az elmúlt hetekben, és rendkívül elégedettek vagyunk vele” – vélekedett a német szakember, akinek a csapata öt pont előnnyel vezeti a bajnokságot a Betis és az Atlético Madrid előtt.